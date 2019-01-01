Privacy Policy

1. التعليمات

2. ما هي المعلومات التي نجمعها؟

3. حماية معلومات الأطفال الشخصية

4. حقوقك

5. كيف نستعمل معلوماتك

6. هل يمكنني رؤية المعلومات الشخصية التي تجمعها شبكة موتورسبورت عني؟

7. كيف نفصح عن معلوماتك لشركات الطرف الثالث؟

8. التحديث والتحكم في معلوماتك

9. روابط وخدمات شركات الطرف الثالث

10. أين نخزّن معلوماتك

11. سرية معلوماتك

12. الإبلاغ عن نقاط الضعف الأمنية

13. وسائل التواصل الاجتماعي

14. سياسة مكافحة البريد العشوائي

15. كيفية التواصل معنا

1. التعليمات

شركة شبكة موتورسبورت المساهمة المحدودة ("شبكة موتورسبورت"، "نحن"). نحن ملتزمون بإدارة معلوماتك الشخصية بالتوافق مع القوانين الحالية بالطريقة الأفضل. هدفنا أن نتحلى بالمسؤولية والأمان في استعمال بياناتك. يمكنك معرفة المزيد حول الموضوع عن طريق زيارة www.motorsportnetwork.com.

عندما تقوم بتزويدنا بالمعلومات الشخصية، فإننا نتعامل معها وفقاً لهذه القواعد. إننا نبذل كامل جهودنا على الدوام للحفاظ على دقة وسرية بياناتك، ونحافظ عليها فيما يتعلق بالتسويق المباشر مثل التواصل البريدي، البريد الإلكتروني، رسائل الهاتف المحمول ومكالمات الهاتف.

تمتلك شبكة موتورسبورت أكثر من 20 علامة تجارية مختصة في مجال السيارات ورياضتها، تسير جميعها وفق سياسة الخصوصية هذه. من أجل الاطلاع على نسخة محدّثة من تلك العلامات، الرجاء زيارة www.motorsportnetwork.com/our-brands.

نحن نحترم خصوصيتك ونحن ملتزمون بحماية معلوماتك الشخصية إذ تمّ تحديد ذلك في قسم "قانون حماية البيانات العامّ" (جي.دي.بي.آر) ("المعلومات"). نحن نتّبع مبادئ "جي.دي.بي.آر" ضمن سعينا المتواصل للتعامل مع معلوماتك بأفضل وأعلى المعايير.

وهنا وعدنا المُسبق. نعلم الأهمية التي تمتلكها السيطرة على البيانات بالنسبة لك خلال فترة تواصلك معنا، لذا هذه طريقة سهلة وسريعة لتخصيص كامل لجميع عمليات التواصل التسويقية. لكن الرجاء الانتباه إلى أنّ ذلك سيخرجك من أيّ موقع قمت بالتسجيل فيه، وربما ستفكر بأن تصبح أكثر انتقائية في اختياراتك التسويقية التي لا ترغب بتلقي معلومات عنها، خاصة عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، عن طريق النقر على رابط إيقاف الاشتراك في أسفل كل رسالة نرسلها إليك. وإلا الرجاء انقر هنا.

الرجاء قراءة هذا مع سياسة الشروط والاستخدام لدينا، وكذلك سياستنا في التعامل مع ملفات تعريف الارتباط "كوكيز". للمزيد من المستندات، الرجاء الاطلاع على الموقع الإلكتروني الأساسي لشبكة موتورسبورت الذي قدمتَ منه، هناك رابط يوجهك إلى سياسة الشروط والاستخدام لدينا و"الكوكيز" لذاك الموقع.

سياسة الخصوصية هذه ("الخصوصية") تهدف إلى إعلامك بالطريقة التي نجمع، نستعمل ونكشف عن بياناتك الشخصية. هذه السياسة تهدف إلى مساعدتك في اتخاذ قراراتك حول معلوماتك عندما تستعمل موقعنا أو خدماتنا التي نقدمها نحن أو مجموعة شركاتنا. الرجاء أخذ بعض الوقت لقراءة وفهم هذه السياسة.

عن طريق استعمال الموقع وخدماتنا فإنك توافق على جمع واستعمال معلوماتك بالطريقة التي تمّ وصفها في هذه السياسة. في حال تمّ تغيير أو تعديل الإجراءات فسنقوم بتحديثها كي نبقيك على اطلاع حول المعلومات التي نقوم بجمعها، كيفية استعمالها وضمن أية ظروف يمكننا الكشف عنها. مواصلة استعمالك لموقعنا وخدماتنا بعد أن اطلعت على هذه السياسة، يعني موافقتك التامة على الشروط والقوانين الواردة فيها. نحن نشجعك على وضع هذه الصفحة ضمن محفوظاتك للاطلاع ومراجعة سياسة الخصوصية بشكل متكرر.

إضافة إلى هذه السياسة، كل خدمة مقدمة من قبلنا أو من قبل مجموعة شركاتنا قد تتضمن سياسة خصوصية إضافية متعلقة بها على وجه التحديد. تلك الإضافات سيتمّ ذكرها إلى جانب الخدمة المخصصة حين يتمّ جمع معلوماتك.

2. ما هي المعلومات التي نجمعها؟

جميع المعلومات التي سيتمّ جمعها واستعمالها متوافقة مع "جي.دي.بي.آر". في حال أردت معرفة المزيد عما نقوم بجمعه وحفظه عنك، الرجاء إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي: datacontroller@motorsport.com, أو يمكنك الكتابة لنا على العنوان الموجود في نهاية هذه السياسة. عندما تقوم بزيارة أو استعمال موقعنا أو تطلب إحدى خدماتنا فإنك قد تقوم بتوفير أو نقوم بجمع معلومات عنك مثل العنوان البريدي، البريد الإلكتروني وبعض المعلومات الشخصية الأخرى. قد تقوم أو قد نجمع هذه المعلومات عبر عدة طرق:

2.1. معلومات تزوّدنا بها طوعاً

نحن نقوم بجمع معلومات تقدمها لنا طوعاً خلال استعمال موقعنا أو إحدى خدماتنا، على سبيل المثال:

عندما تقوم بالتسجيل في الموقع أو ضمن أحد خدماتنا، فإنك قد تزودنا ببعض المعلومات من بينها، اسمك، بريدك الإلكتروني، اسم المستخدم، كلمة المرور والمعلومات الجغرافية

في حال قمتَ بالتسجيل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، قد نقوم باستعمال معلومات حسابك التي تزوّدنا بها للوصول إلى قائمة اهتماماتك.

في حال قمتَ بالتسجيل لتلقي الخلاصات الإخبارية أو ضمن المجلة، أو دخلت ضمن مسابقة أو في أحد النشاطات على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنك قد تزوّدنا بمعلومات التوصل (بريد إلكتروني، هاتف أو عنوان بريدي)

قد تقوم بتزويدنا بالمعلومات عن طريق البريد الإلكتروني، خدمة الزبائن والاستبيانات.

تعمل عدة مواقع إلكترونية معنا وقد تطلب معلومات مختلفة. يمكنك الاختيار بألا تزوّدنا ببعض المعلومات، لكنّ ذلك قد يمنعك من الحصول على بعض الخدمات أو يقلّل من الميزات التي يمكنك استعمالها ضمن موقعنا. للمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على قسم "كيف نستعمل معلوماتك" ضمن سياسة الاستعمال في الأسفل.

2.2. المعلومات التي نجمعها عنك عن طريق موقعنا

مع استعمالك لموقعنا، قد تتمّ مشاركة المعلومات وجمعها من قبلنا عن طريق ملفات تعريف الارتباط "كوكيز"، ملفات الفلاش، ملفات تسجيل الدخول، وغيرها من التقنيات. هذه المعلومات تسمح لنا بتقديم المزيد من المعلومات المفيدة، الخدمات، الأدوات والدعايات. الرجاء الاطلاع على سياستنا في "الكوكيز" للمزيد من المعلومات.

2.3. المعلومات التي نتلقاها من شركات الطرف الثالث

قد نقوم بجمع ودمج معلومات نتلقاها من شركات الطرف الثالث (من بينها شركاتنا الأخرى) – click here للقائمة الكاملة) مع معلوماتك. يتم استعمال معلومات شركات الطرف الثالث في العديد من النواحي من بينها تأكيد معلومات حولك (تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني لإرسال الخدمات والمنتجات التي تطلبها) وكذلك لتعزيز المحتوى والدعايات التي نقدمها لك.

3. حماية معلومات الطفل الشخصية

3.1. مواقعنا الإلكترونية ومنتجاتنا غير مخصصة للأطفال، لكن واحدة أو اثنتين منها قد يزورها الأطفال والصغار تحت عمر الـ 16 عاماً، ونحن نحثهم على الكلام مع أهاليهم قبل تقديم أية معلومات شخصية لأيّ من مواقعنا.

3.2. من المفضل أن يقوم الأهل أو أولي الأمر بالإشراف على الأطفال أثناء تصفح شبكة الإنترنت.

3.3. نحن نسعى لحماية البيانات الشخصية للأطفال والصغار كما لا نسعى إلى استهداف الأطفال عن طريق الدعاية والتسويق.

3.4. إن كنت تحت عمر 16عاماً فعليك على الدوام سؤال والديك أو وليّ أمرك قبل:

الإجابة على أيّ شيء من أيّ من مواقعنا الإلكترونية

الطلب منا إرسال أيّ شيء إليك أو أيّ شخص آخر صغير السنّ

الدخول ضمن منافسة أو لعبة على الإنترنت – عليك أن تكون فوق عمر 16 عاماً على الأقل، لكن الرجاء التحقق من بعض الشروط الخاصة لكلّ حدث على حدة.

نشر أي شيء على الإنترنت أو أيّ من غرف المحادثة

عروض شراء أيّ شيء من الإنترنت

3.5. يجب على أحد والديك أو وليّ الأمر تقديم طلب datacontroller@motorsport.com لإيقاف إي استعمال لاحق للمعلومات الشخصية للطفل أو الشخص صغير السنّ أو لطلب إيقاف استعمال أية معلومات ضمن قدرتنا. قبل مشاركة أية معلومات متعلقة بطفل، نقوم بالطلب من الأهل أو ولي الأمر تقديم معلومات منطقية لبروتوكولات التعريف.

4. حقوقك

4.1 حقّ التأكيد

كل شخص يمتلك حقّ الطلب لتأكيد إن كانت تلك المعلومات المتعلقة به أو بها قد تمّ استعمالها. في حال أراد الشخص المعنيّ الاستفادة من هذا الحق، يمكن له التواصل معنا علىdatacontroller@motorsport.com, أو الكتابة لنا على العنوان الموجود في نهاية هذه السياسة.

4.2 حقّ الإعلام/p>



أيّ شخص مهتم بمعالجة المعلومات الشخصية يمتلك الحق في أي وقت بالحصول على المعلومات الشخصية المخزّنة من دون أي مقابل وعلى نسخة من تلك المعلومات. أكثر من ذلك، يمتلك الشخص المعنيّ الحق في الحصول على المعلومات التالية:

الغرض من الاستعمال

الفئات التي يتم استعمال المعلومات الشخصية ضمنها

المتلقون أو فئات المتلقين الذين تتم مشاركة البيانات معهم، بشكل خاص المتلقون من بلدان العالم الثالث أو المنظمات الدولية

إن كان ممكناً، مدة تخزين المعلومات الشخصية، وإن لم يكن ممكناً، المعايير المستعملة التي تحدد تلك المدة

وجود حقّ تصحيح أو ضمان المعلومات الشخصية الخاصة به أو المحددات التي تخضع لها معالجة المعلومات من قبل الجهة المعنية أو حقّ الاعتراض على تلك المعالجة

وجود حق التوجه إلى سلطة عليا

iفي حال لم يتم جمع المعلومات من الشخص المعني: جميع المعلومات حول مصدر البيانات، وجود قرارات تلقائية حول تصنيفها – على الأقل في تلك الحالات – والمعلومات المفيدة حول المنطق المتبع ومدى التأثير المتوقع من تلك العملية على بيانات الشخص المعني

بالإضافة إلى ذلك، الشخص المعني لديه الحق في الوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة به التي تمت مشاركتها مع شركات الطرف الثالث أو المنظمات الدولية. في هذه الحالة، يمتلك الشخص المعني الحق في ضمانات مناسبة بالتوافق مع هذه المشاركة.

في حال قرّر الشخص المعني تطبيق هذا الحق على معلوماته، يمكنه الاتصال بنا علىdatacontroller@motorsport.com, أو الكتابة لنا على العنوان الموجود في نهاية هذه السياسة.

4.3. حق التصحيح

أيّ شخص معنيّ بمعالجة المعلومات الشخصية يمتلك حقاً ممنوحاً له من قبل لجنة القوانين الأوروبية، بالمطالبة بتصحيح مباشر لأية معلومات شخصية غير صحيحة تخصه/تخصها. أكثر من ذلك، يمتلك الشخص المعني الحق في طلب المعلومات الكاملة أو الناقصة، ومن بينها الطرق التي تمّت مشاركتها، مع الأخذ بعين الاعتبار هدف تلك المعالجة.

في حال أراد الشخص المعني تطبيق حق التصحيح، يمكنه الاتصال بنا علىdatacontroller@motorsport.com, أو الكتابة لنا على العنوان الموجود آخر هذه السياسة.

4.4 حق الإلغاء

أي شخص معني بعملية جمع المعلومات يمتلك حق طلب الحذف المباشر للمعلومات الشخصية التي تهمه، مع توافر أحد الشروط التالية:

تمّ جمع المعلومات الشخصية من أجل هدف لم يعد ضرورياً.

سحب الشخص المعنيّ موافقته على العملية التي تم على أساسها جمع المعلومات بالتالي غياب أيّ أساس قانوني لمعالجة المعلومات.

اعتراض الشخص المعني على عملية جمع المعلومات وعدم تواجد أسباب قانونية لها، أو رفع شكوى من قبل الشخص المعني على العملية.

جمع المعلومات الشخصية بطريقة غير متماشية مع القانون.

حذف البيانات الشخصية مطلوب لإكمال الإجراءات القانونية في الاتحاد الأوروبي أوالقوانين العالمية، التي يقدم الشخص المعنيّ اعتراضه ضمنها.

المعلومات الشخصية التي تمّ جمعها بالتزامن مع الخدمات المجتمعية.

إن كان أحد الشروط السابقة محققاً وقرر الشخص المعني حذف المعلومات الشخصية من قبلنا، يمكنه وفي أي وقت الاتصال بنا علىdatacontroller@motorsport.com, أو الكتابة لنا على العنوان الموجود نهاية هذه السياسة. مسؤول حماية البيانات لدينا أو أي موظف سيقوم بتنظيم طلب الحذف بشكل صحيح.

في حال تمّ جعل المعلومات علنية من قبلنا، فإنّ شركتنا مسؤولة عن حذف المعلومات الشخصية، سنقوم باتخاذ إجراءات مناسبة، من بينها إجراءات تقنية، مع الأخذ بعين الاعتبار التقنيات المتاحة والتكاليف المترتبة لإعلام الجهات التي جمعت المعلومات الشخصية أنّ الشخص المعني طلب أن يتمّ إلغاء جميع الروابط إلى تلك المعلومات الشخصية أو نسخ عنها، مسؤول حماية البيانات لدينا أو أي موظف سيقوم بتنظيم الطلب بالحالات الفردية.

4.5. حق الحدّ من معالجة البيانات

أي شخص متأثر بعملية معالجة المعلومات الشخصية لديه الحق بطلب الحد من معالجتها في حال توافرت الشروط التالية:

نقض دقة المعلومات الشخصية من قبل الشخص المعني لفترة من الزمن ما يمكّن الشخص من تأكيد صحة المعلومات الشخصية.

عملية المعالجة لا تتماشى مع القوانين، الشخص المعني يرفض حذف المعلومات الشخصية ويطلب بالمقابل الحدّ من استعمالها.

الجهة المعنية لم تعد بحاجة إلى المعلومات الشخصية، لكنّ الشخص المعنيّ يحتاجها من أجل متابعة قضية قانونية.

الشخص المعني اعترض على عملية المعالجة ولم يتمّ الفصل بعد إن كانت حجته القانونية أكثر صحة.

إن تحقق أحد الشروط السابقة، وأراد الشخص المتأثر طلب الحدّ من استعمال المعلومات الشخصية المخزنة من قبلنا، يمكنه في أي وقت الاتصال بموظفنا لحماية البيانات أو أي موظف. سيقوم موظف حماية البيانات أو أي موظف بملء الطلب.

4.6. قابلية نقل البيانات

أي شخص متأثر بعملية معالجة البيانات يمتلك الحق في الحصول على البيانات الشخصية التي تثير قلقه عن طريق صيغة شائعة ومتوافقة. كما يمتلك الحق في نقل هذه البيانات إلى عهدة شخص آخر، من دون أن تعيقه الشركة التي تجمعها، على اعتبار أنّ العملية مبنية على موافقة أو عقد وتتم بشكل تلقائي، إلا في حال كانت العملية ضرورية من أجل المصلحة العامة أو ضمن صلاحيات السلطة العامة، التي منحتها إلى الشخص المسؤول.

إضافة إلى ذلك، ضمن تطبيق حقّ نقل البيانات، يمتلك الشخص المعني الحق في الحصول على المعلومات الشخصية التي يتم نقلها مباشرة من الجهة المعنية، طالما أنّ ذلك ممكن ولا يؤثر على حقوق وحريات الآخرين.

من أجل تأكيد حق نقل البيانات، يمكن للشخص المعني في أي وقت التوجه إلى المسؤول عن حماية البيانات المعين من قبلنا.

4.7. حق الاعتراض

أي شخص متأثر بعملية معالجة البيانات، لأسباب خاصة، يمتلك الحق بالاعتراض على عملية جمع البيانات المرتبطة بها.

في حال الاعتراض، لن نقوم بمعالجة البيانات قبل أن يتمّ توفير أرضية قانونية سليمة ترجّح سلامة المعالجة وتضمن الحقوق والحريات للشخص المعنيّ، أو في حال كانت عملية المعالجة من أجل قضايا قانونية.

في حال قمنا بمعالجة البيانات الشخصية بهدف إدارة بريد مباشر، فإنّ الشخص المعنيّ يمتلك الحق بالاعتراض في أي وقت على عملية معالجة المعلومات الشخصية حيال عمليات التسويق المباشر، ولن نقوم بمعالجة المعلومات الشخصية لهذه الحالات.

علاوة على ذلك، يمتلك الشخص المعني الحق في – لأسباب خاصة – في الاعتراض على عملية معالجة البيانات الشخصية المتعلقة به، والتي نستعملها لأغراض بحثية علمية أو تاريخية أو إحصائية، ما دام ذلك لا يتعارض مع المصلحة العامة.

بهدف تطبيق هذا الحق، يمكن للشخص المعني الاتصال بنا على datacontroller@motorsport.com, أو الكتابة على العنوان الموجود في نهاية هذه السياسة. كما أنّ الشخص المعنيّ حر – ضمن نطاق استعمال المعلومات ضمن المجتمع – في تطبيق حقه بالاعتراض بإجراءات مؤتمتة باستعمال تقنيات خاصة.

4.8 القرارات المؤتمتة في الحالات الفردية بما في ذلك التنميط

أي شخص قلق خيال عملية معالجة البيانات الشخصية يمتلك الحق في ألا يكون ضمن عملية اتخاذ قرارات بناء على الأتمتة لوحدها، بما في ذلك التنميط، والتي تمتلك جانباً قانونياً، بطريقة مماثلة، تؤثر عليها؛ إلا إن كان القرار (1) ضرورية من أجل إكمال عقد ما بين الشخص المعني والجهة المعنية، أو (2) مسموحاً من قبل الاتحاد أو عضو ضمن المجلس التشريعي للولاية التي تخضع لها الجهة، وأن توفر تلك التشريعات معايير مناسبة للحفاظ على الحقوق والحريات وكذلك المناحي القانونية للشخص المعني؛ أو (3) إبراز موافقة الشخص المعني.

في حال كان القرار (1) ضرورياً لإتمام عقد ما بين الشخص المعني والجهة المعنية أو (2) تمّ بموافقة الشخص المعني، علينا اتباع الإجراءات المناسبة لتأمين الحقوق، الحريات والمناحي القانونية للشخص المعني، بما في ذلك على الأقل حق الحصول على أمر قضائي من قبل الجهة المعنية، للتعبير عن موافقته / موافقتها.

في حال أراد الشخص المعني ممارسة حقه، يمكنه الاتصال بمسؤولنا لحماية البيانات، أو أي موظف في أي وقت.

4.9 الحق في سحب الموافقة

أيّ شخص متأثر بعملية معالجة البيانات الشخصية يمتلك الحق، الذي تكفله السلطات الأوروبية، بسحب موافقته على عملية معالجة البيانات في أي وقت.

في أراد الشخص المعني ممارسة حقه في سحب موافقته، يمكنه في أي وقت الاتصال بنا على datacontroller@motorsport.com, أو الكتابة لنا على العنوان الموجود في نهاية هذه السياسة.

5. كيف نستعمل معلوماتك

سنقوم باستعمال معلوماتك بالطرق الموصوفة في الأسفل في الوقت الذي تمّ خلاله جمع تلك المعلومات.

5.1. لتقديم الخدمات

بشكل عام، نقوم باستعمال بياناتك حسب الضرورة أو بما يتلاءم مع أهدافنا في العمل بما في ذلك من أجل:

إدارة حسابك عندما تقوم بفتح حساب لدينا

تسجيلك وتأمين وصولك إلى موقعنا أو خدماتنا التي تطلبها

الاستجابة إلى طلباتك أو استفساراتك الموجهة لنا

ملء استفساراتك حول خدماتنا أو منتجاتنا

إرسال بريد إلكتروني للتواصل والإدارة سواء حول موقعنا أو خدماتنا

تخصيص وإدارة الميزات، الأداء والدعم المقدم من قبل موقعنا وخدماتنا إليك؛ تحليل، تقييم وإدارة أبحاث حول بيانات المستخدم وتفاعلاته مع الموقع وخدماتنا

إدارة المسابقات

تقديم الدعم الفني

أهداف أخرى متعلقة بأيّ مما سبق

5.2. التسويق

عندما تقوم بتوفير الموافقات اللازمة، أو عندما تملي علينا "جي.دي.بي.آر" القيام بذلك، قد نقوم بإرسال مواد دعائية حول منتجات أخرى أو خدمات أخرى مقدمة من قبل شبكة موتورسبورت، من بينها منتجات أو خدمات تقدمها مجموعتنا من الشركات.

علاوة على ذلك، عندما تقوم بتزويدنا بالموافقات اللازمة، قد نقوم بتمرير معلوماتك لأغراض تسويقية أو نقوم بإرسال رسائل بالنيابة عن مجموعتنا من الشركات أو بعض شركات الطرف الثالث المختارة في الأقسام التالية حين تكون المعلومات التي يوفرونها ذات فائدة لك: جمعيات مهنية، سيارات، أعمال خيرية، تعليم وتدريب، توظيف، رحلات السفر والسياحة، أحداث، مؤتمرات وعروض، عروض تسويقية للشركاء والموزعين، أحداث ومسابقات.

لكن، كونوا على ثقة أننا نتفهم الإزعاج من الاتصالات غير المرغوب بها، ونحن ملتزمون تماماً بضمان الحقوق والواجبات المحددة وفق "جي.دي.بي.آر" وقوانين الخصوصية والتواصل الإلكتروني 2003، وتحديثاته في 2004 و2011 لهذا المجال.

5.3. التسويق السلوكي – التسويق المتعلق بالمستخدم

نحن نثق أنّ التسويق والدعاية أكثر إثارة لاهتمامك عندما تتعلق بك. وفقاً لذلك، قد نقوم بتخصيص الإعلانات التي يمكنك الاطلاع عليها وفقاً للتالي:

المعلومات التي تؤمنها لنا بشكل طوعي

معلومات الموقع الجغرافي، التي قد نحصل عليها عن طريق محدّد عنوانك، جهازك المحمول، أو طرق أخرى

البيانات التي نتلقاها من شركات الطرف الثالث

زياراتك لموقعنا أو استعمالك لخدماتنا (التي تتم الإشارة إليها بمصطلح «التسويق السلوكي»). الرجاء الاطلاع على سياستنا في استعمال ملفات الارتباط للمزيد من المعلومات.

المعلنون أو شركات الطرف الثالث التي تستعمل موقعنا قد تنخرط في التسويق السلوكي وتستعمل ملفات تعريف الارتباط وتقنياتنا بطريقة موصوفة في سياستنا باستعمالها. نحن لا نتحكم في استعمال أولئك المعلنين أو الأطراف الأخرى لملفات تعريف الارتباط أو التقنيات الأخرى أو ما يقومون بتلك المعلومات التي يجمعونها. الرجاء الاطلاع على سياستنا في استعمال ملفات تعريف الارتباط.

يمكنك الحدّ من الطريقة التي يتمّ تخصيص إعلاناتك وذلك عن طريق حذف ملفات "الكوكيز" الموجودة في متصفحك أو حذف تلك التي وضعتها شركات الطرف الثالث ضمن متصفحك. الرجاء الاطلاع على تفاصيل سياستنا في التعامل مع ملفات تعريف الارتباط "كوكيز" لمعرفة كيفية حذفها.

تخصيصاتك.

6. هل يمكنني معرفة المعلومات الشخصية التي تجمعها شبكة موتورسبورت حولي؟

وفقاً لـ "جي.دي.بي.آر" فإنك تمتلك الحق في طلب نسخة من المعلومات التي نجمعها حولك. ذلك يتطلب مستندي إثبات هوية. الرجاء تقديم طلب مكتوب إلى مسؤول حماية البيانات، شبكة موتورسبورت، شارع إيتون 1، ريتشموند، تي.دبليو9 1إي.أف. الوقت المقدر للإجابة هو شهر واحد لكن بالمساعدة التي يمكنك تقديمها لنا حول المعلومات التي تهمك، بوسعنا الإنهاء أسرع.

في حال كان أي من معلوماتك التي نجمعها عنك غير صحيح، وتودّ تغييره، الرجاء إرسال بريد إلكتروني علىdatacontroller@motorsport.com وسنقوم بمراجعة طلبك.

في حال كانت المعلومات غير الصحيحة متعلقة باشتراكك في المجلة، حينها يمكنك التواصل مع خدمة الزبائن على +44 01604 251 451 حيث سنقوم بتحديث معلوماتك بأسرع ما يمكن.

7. كيف نقوم بكشف معلوماتك مع شركات الطرف الثالث

قد نقوم بمشاركة معلوماتك مع شركات الطرف الثالث ضمن موافقتك أو تحت شروط موصوفة في الأسفل وفي هذه السياسة.

7.1. الكشف لأسباب قانونية

قد نقوم بالكشف عن معلوماتك ضمن نطاق مشاركتها بناء على مطالب قانونية أو بهدف تطبيق الشروط والأحكام أو غيرها من اتفاقيات شروط الاستخدام، بشكل مناسب، أو من أجل سلامة زبائننا، مجموعتنا من الشركات وغيرها. يتضمن ذلك مبادلة المعلومات مع شركات ومنظمات أخرى من أجل مكافحة الاحتيال.

نحن نستعمل عدداً من شركات الطرف الثالث لمساعدتنا على توفير خدمة احترافية لزبائننا (مكاتب تحقيق، مركز اتصالات ومصممي مواقع). هذه المنظمات تعمل كمعالجات للبيانات كما أنها تخضع لشروط واضحة جداً حول كيفية الاستعمال (من عدمه) لمعلوماتك، ونبقى مسؤولين عن حماية بياناتك.

7.2. الترقيات والرعاة

بعض أو جميع المعلومات التي يتم جمعها خلال الترويج، المسابقات أو الإحصائيات قد تتم مشاركتها علنياً. وقد تتم مشاركتها كذلك مع شركات الطرف الثالث حين تتم الموافقة على ذلك من قبلك في حينها أو وفق قوانين الترويج. قد تتضمن المشاركة مع شركات الطرف الثالث جوائز وبالتالي يتمّ استعمال المعلومات لإعلامك بحالة جائزتك أو الأمور الأخرى التي قد يحتاجها المروج عن طريق استعمال معلوماتك للإشراف وتنظيم عملية الترويج وفقاً لبرامجهم التسويقية، ولكن فقط في حال تأكيد موافقتك على ذلك، أو وفقاً للشروط التي تمّ الكشف عنها في حين جمع بياناتك. نحن لسنا مسؤولين عن سياسة الخصوصية أو ممارسات شركات الطرف الثالث.

عندما تشارك في عرض ترويجي، فإنك توافق على الشروط الرسمية لذاك العرض، الذي قد يتضمن معلومات إضافية حول ممارسات معينة متعلقة بالخصوصية والمتعلقة بذاك العرض.

7.3. التغييرات ضمن شركتنا

خلال السير ضمن عملية اندماج أو استحواذ من قبل شركة أخرى، أو بيع جميع أو قسم من الأصول، فإن معلوماتك قد تصبح ضمن الأصول التي يتمّ نقلها. قد يتمّ الطلب منك الاطلاع على مثل ذاك الانتقال، ومثل ذلك مسموح وفقاً لهذه السياسة.

7.4. قسم الرسائل والمحادثات

قد نقوم بإضافة قسم للرسائل وغرف المحادثات وغيرها من وسائل التفاعل كجزء من خدماتنا. عليك الانتباه إلى أية معلومات تنشرها ضمن تلك المنتديات التفاعلية وإلا قد تتم مشاركتها بين جميع المستخدمين الذين يمتلكون إذن الوصول إلى ذاك القسم من موقعنا أو خدماتنا. عن طريق استعمال هذه المنتديات التفاعلية، فإنك توافق على أننا لسنا مسؤولين عن أية معلومات تقوم بكشفها أو نشرها في مثل تلك المنتديات، وبالتالي فإنّ أي كشف عنها يقع ضمن مسؤوليتك.

8.تحديث وإدارة معلوماتك

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إدارة، استعمال ومشاركة معلوماتك وتحديث معلوماتك وتفضيلاتك.

8.1. خيار تفادي الاتصالات التسويقية

عندما تتلقى اتصالات تسويقية من قبلنا فإنك تمتلك الفرصة "بتفاديها" عن طريق اتباع إجراءات إلغاء الاشتراك المقدمة ضمن البريد الإلكتروني الذي يغطي أية اتصالات تسويقية من قبلنا.

8.2. الاتصال بنا

إذا طرأ تغيير على معلوماتك أو في حال لم تعد ترغب باستقبال رسائل تسويقية من قِبَلنا، عندها تستطيع تعديل معلوماتك أو تحديث تفضيلاتك انقر هنا.

:يُرجى ملاحظة أنّه

حتّى وإذا ما قمت بحذف ملعومات، فربما نتحفّظ على معلوماتك وفقًا لسياسة الاحتفاظ بالبيانات الخاصّة بنا لأسباب قانونية وضريبية على وجه الخصوص ومن أجل احترام طلبك بالخروج

لا نقوم بالاحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول ممّا نراه ضروري.

لسنا مسؤولين عن تحديث أو إزالة معلوماتك المحفوظة في القوائم أو قواعد البيانات لأطرافٍ ثالثة ممّن حصلوا سابقًا على معلومات وفق ما هو مسموح به من هذه السياسة.

9. روابط وخدمات الطرف الثالث

رجاءً تذكّر أنّه عندما تستخدم أحد الروابط لتنتقل من موقعنا إلى موقعٍ آخر أو تقوم بطلب خدمة من طرفٍ ثالث، فإنّ ذلك يتعدّى نطاق سياستنا. حيث أنّ تصفّحك أو تفاعلك مع أي موقعٍ آخر أو تعاملاتك مع أي مزوّد لخدمات الطرف الثالث، تكون خاضعة لقوانين وسياسات هذا الموقع أو مزوّد خدمات الطرف الثالث ذاك. فنحن لا نراقب، نتحكّم أو نؤيّد ممارسات الخصوصية أو تجميع المعلومات لأيّة أطراف ثالثة. نحن نشجّعك لتعرف أكثر عن ممارسات الخصوصية لكلّ موقع تزوره أو طرف ثالث لتزويد الخدمات تتعامل معه و أن تتواصل معهم إذا ما كانت لديك أيّة أسئلة عن سياساتهم وممارساتهم للخصوصية. هذه السياسية تنطبق فقط على المعلومات التي يتمّ جمعها من قِبَلنا عبر موقعنا أو خدماتنا ولا تنطبق على مواقع الطرف الثالث تلك ومزوّدي الخدمات منهم.

10. أين نقوم بحفظ معلوماتك

الملعومات التي نقوم بجمعها منك ربما يتمّ نقلها، تحزينها ومعالجتها ضمن وجهة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، (كلّ الدول الأوروبية إضافة إلى النرويج، أيسلندا وليختنشتاين). يمكن كذلك أن تتمّ معالجة معلوماتك من قِبَل طواقم عامل خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية والتي تعمل لصالحنا أو لصالح أحد مزوّدينا، على سبيل المثال، وذلك من أجل أغراض خاصّة بخدمة العملاء. عبر إمدادك لنا بالمعلومات، فإنّك توافق على نقل وتخزين ومعالجة هذه المعلومات. سنتّخذ كلّ الخطوات المنطقية الضرورية، بما فيها استخدام الاتّفاقات التعاقدية النموذجية والمُصدّق عليها من قِبَل الاتّحاد الأوروبي، أو أيّة وسائل تعاقدية أخرى من أجل ضمان معاملة معلوماتك بأمان وفقًا لهذه السياسة واللائحة العامة لحماية البيانات. لا نقوم بتخزين بيانات بطاقات الائتمان ولا نشارك بيانات العملاء مع أيّ طرفٍ ثالث.

11. أمن معلوماتك

نقوم باتّباع إجراءات أمنية لائقة فيما يخصّ تخزين وخروج معلوماتك وذلك من أجل منع أيّ وصول غير مصرّح به من قِبَل أيّ طرف ثالث. نطلب كذلك من الأطراف التي نقوم بنقل المعلومات الشخصية إليها أن تلتزم بذات الأمر. مع ذلك، فإنّ نقل المعلومات عبر الإنترنت لا يكون آمنًا تمامًا. لذا ليس بوسعنا ضمان أمن معلوماتك التي تنقلها لنا عبر الإنترنت. أيّ عملية لنقل المعلومات تكون على مسوؤليتك وتعترف وتوافق أنّنا لسنا مسؤولين عن أيّ استخدام لها، نشر، ضرر أو تدمير على نحوٍ غير مصرّح به، باستثناء الحدّ الذي يسمح لنا بتقبّل مثل تلك المسؤولية من قِبَل اللائحة العامة لحماية البيانات. بمجرّد أن نتلقّى معلوماتك، سنقوم باتّباع إجراءات أمنية وخصائص من أجل منع أيّ وصول غيرّ مصرّح به لها.

12. التبليغ عن ثغرات الأمان

تلتزم شبكة موتورسبورت بخصوصية، سلامة وأمن عملائها. إذا ما اكتشفت ثغرة أمنية محتملة، سنقدّر منك تبليغنا نحن فقط بها على نحوٍ مسؤول. من فضلك راسلنا عبر البريد الإلكتروني على datacontroller@motorsport.comوسوف نقوم بالردّ عليك في أسرع وقتٍ ممكن. سيمنحنا ذلك فرصة للعمل معك ومعالجة أيّة مشكلة بشكل سريع. تجدر الإشارة إلى أنّ الإفصاح عن ثغرات محتملة قد يعرّض المجتمع الأكبر للخطر، وعليه نشجّعك على التواصل معنا أولًا بشأنها. سنعلمك على نحوٍ منتظم بينما نمضي قُدمًا مع تحقيقنا في المسألة.

13. وسائل التواصل الاجتماعي

13.1. توفّر شبكة موتورسبورت لمستخدميها القدرة على استخدام بياناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للولوج إلى مواقعنا.

عندما تنشئ حسابك على شبكة موتورسبورت، وتقوم بمصادقته عبر خدمة طرف ثالث مثل تويتر أو فيسبوك، فإنّك تمنح تصريحًا لشبكة التواصل الاجتماعي بمشاركة بيانات المستخدم الخاصّة بك معنا.

اعتمادًا على تلك الشبكة فإنّ ذلك سوف يتضمّن

ملعومات الحساب الأساسية الموجودة في ملف تعريفك العام مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني المطلوب لتأكيد وتسهيل عملية الولوج.

ملعومات الحساب الأساسية الموجودة في ملف تعريفك العام مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني المطلوب لتأكيد وتسهيل عملية الولوج.

أيّة بيانات أخرى تختار مشاركتها وفقًا لإعدادت حسابك.

سنكون واضحين عندما نطلب منك أكثر من مجرّد معلومات الحساب الأساسية وأن نطلب منك كذلك تحديد الصلاحيات التي نريدها قبل الاتّصال مع تلك التطبيقات والخدمات. نريد استخدام هذه المعلومات من أجل صياغة أفضل للمحتوى الذي نقدّمه لك.

يتمّ توفير الولوج إلى شبكة التواصل الاجتماعي عبر شبكة موتورسبورت أو طرف ثالث.

13.2. مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، لينكد-إن، من بين شبكات أخرى، تعمل معنا كشركاء طرف ثالث موثوقين. كما نعمل كذلك مع مطوّري تطبيقات مختصين في شبكات التواصل الاجتماعي، حتّى يتسنّى لنا الاتّصال بحساباتك الاجتماعية. نوفّر لشركاء الطرف الثالث والتجاريين كذلك وصولًا إلى مواقعنا حتّى يكون بوسعنا توليد اهتمام بمنتجاتنا وخدماتنا بين أعضاء شبكاتك للتواصل الاجتماعي وكي نسمح لك بمشاركة المنتجات والخدمات مع الأصدقاء ضمن شبكتك.

13.3. لا نتحكّم بكيفية تجميع وتخزين معلوماتك الشخصية من قِبَل مواقع الطرف الثالث هذه أو إلى من يتمّ الكشف عنها. ينبغي عليك مراجعة سياسات وإعدادات الخصوصية على شبكة التواصل الاجتماعي التي تشترك فيها حتّى يتسنّى لك فهم طبيعة المعلومات التي ربما تقوم بمشاركتها. في حال لا ترغب بأنّ تتمّ مشاركة معلومات عنك من قِبَل شبكات التواصل، عليك الاتّصال بذلك الموقع وتحديد ما إذا كان يوفّر لك فرصة عدم اختيار مشاركة مثل تلك المعلومات. شبكة موتورسبورت ليست مسؤولة عن كيفية استخدام مواقع الطرف الثالث تلك لمعلوماتك الشخصية.

14. سياسة مكافحة البريد العشوائي

توفّر شبكة موتورسبورت محتوى مثيرًا وجاذبًا ضمن رسائل بريدها الإلكتروني من أجل صياغتها لتلبّي حاجات مُحددة واهتمامات لدى جمهورنا. نأمُل أن تستمتعوا باستقبالها وقراءتها.

لا تتسامح شبكة موتورسبورت مُطلقًا فيما يخصّ إرسال رسائل بريد إلكتروني بالجملة غير مرغوب فيها – "بريد عشوائي". احترامًا لهذه السياسة، برجاء الاطّلاع على شروط وبنود الاستخدام لدينا وسياسة ملفات الارتباط.

14.1. فلترة البريد العشوائي الآلي: نقوم بشكلٍ أوتوماتيكي بفحص جميع رسائل البريد الإلكتروني الواردة وفلترة تلك التي تبدو بريدًا عشوائيًا. وحيث أنّه لا يوجد نظام دقيق 100 بالمئة في الاكتشاف والفصل بين الرسائل الأصلية والبريد العشوائي، إذ قد يتمّ في بعض الأحيان فلترة رسائل البريد الأصلية. إذا كنت تعتقد بأنّ ذلك ربما يكون قد حدث معك، برجاء الاتّصال بمستلم البريد عبر وسيلة أخرى.

14.2. الرسائل غير المرغوب فيها من شبكة موتورسبورت: قد يطلب أيّ مستقبل لرسائل البريد الإلكتروني المرسلة من قِبَلنا، في أي وقت، إلغاء الاشتراك. في الحال غير المرجّحة لاستلامك رسائل بريد إلكتروني من قِبَلنا والتي يُمكن اعتبارها بريدًا عشوائيًا، نرغب منك بإبلاغنا بها عبر إرسال نسخة منها على:datacontroller@motorsport.com

سنقوم بالتحقيق الكامل في أيّ بلاغات بالانتهاك

15. كيف تتواصل معنا

في حال كانت لديك أيّة أسئلة تتعلّق بالخصوصية أو بهذه السياسة، يُمكنك الاتّصال بنا بالطريقة التالية:

موظف حماية البيانات، شبكة موتورسبورت، 1 شارع إيتون، ريتشموند، تي دبليو9 1إي اف، راسلنا عبر البريد الإلكتروني:datacontroller@motorsport.com

تغييرات على تلك السياسة

ربما نقوم بتعديل أو تحديث تلك السياسة عبر نشر نسخة جديدة على هذا الموقع في أيّ وقت، لذا نرغب منك أن تتفقّد تلك الصفحة بانتظام لضمان أنّك ما تزال راضيًا بتلك البنود التي نقوم من خلالها بمعالجة بياناتك الشخصية

19 يونيو 2018