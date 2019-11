Datenschutzerklärung

1. Einleitung

2. Welche Daten wir sammeln

3. Schutz der persönlichen Daten von Kindern

4. Ihre Rechte

5. Wie wir Ihre Daten verwenden

6. Kann ich herausfinden, welche persönlichen Daten Motorsport Network über mich hat?

7. Wie wir Ihre Daten an Dritte weitergeben

8. Aktualisierung und Kontrolle Ihrer Daten

9. Links und Dienste von Drittanbietern

10. Wo wir Ihre Daten speichern

11. Sicherheit Ihrer Daten

12. Meldung von Sicherheitslücken

13. Social Media

14. Anti-Spam-Richtlinie

15. Wie Sie uns erreichen können

1. Einleitung

Motorsport Network LLP ("Motorsport Network", "Wir", "Uns", "Unser"). Wir verpflichten uns, Ihre persönlichen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und bewährten Verfahren zu verwalten. Unser Ziel ist es, auf verantwortungsvolle, relevante und sichere Weise mit Ihren Daten umzugehen. Mehr über uns erfahren Sie unter www.motorsportnetwork.com.

Wenn Sie uns persönliche Daten zur Verfügung stellen, werden wir diese in Übereinstimmung mit dieser Erklärung behandeln. Wir sind stets bemüht, Ihre Daten korrekt und sicher zu verwalten und Ihre Vorgaben in Bezug auf den Empfang von Direktmarketing, wie z. B. Post, E-Mail, Mobilnachrichten und Telefonate, einzuhalten.

Motorsport Network verfügt über ein Portfolio von über 20 Marken, die in den Bereichen Motorsport und Automotive tätig sind, die alle unter diese Datenschutzerklärung fallen. Eine aktuelle Liste dieser Marken finden Sie unter www.motorsportnetwork.com/our-brands.

Wir respektieren Ihre Privatsphäre und verpflichten uns, Ihre persönlichen Daten gemäß der Definition in der Datenschutzgrundverordnung ("DSGVO") ("Daten") zu schützen. Wir halten uns an die Grundsätze der DSGVO und sind bestrebt, bei der Verarbeitung Ihrer Daten ein durchgehend hohes Maß an bewährten Verfahren beizubehalten.

Das ist unser Versprechen: Wir wissen, wie wichtig es für Sie ist, dass Sie die Kontrolle über alle Mitteilungen haben, die Sie von uns erhalten. Deshalb gibt es eine schnelle und einfache Möglichkeit, sich von allen Marketing-Mitteilungen abzumelden. ABER bitte bedenken Sie, dass Sie von sämtlichen Registrierungen, die Sie vorgenommen haben, entfernt werden. Möglicherweise möchten Sie selektiver sein und wählen, welche Mitteilungen Sie nicht mehr erhalten möchten, insbesondere per E-Mail oder SMS, indem Sie auf den Abmeldelink am Ende jeder Nachricht, die wir Ihnen senden, klicken. Ansonsten klicken Sie bitte hier.

Bitte lesen Sie ergänzend unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere Cookie-Richtlinie. Diese Dokumente finden Sie auf der Original-Website von Motorsport Network, in der Fußzeile finden Sie einen Link zu unserer Cookie-Richtlinie und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für diese Website.

Diese Datenschutzerklärung ("Erklärung") soll Sie darüber informieren, wie wir Ihre persönlichen Daten erheben, verwenden und weitergeben. Diese Erklärung soll Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen über Ihre Daten zu treffen, wenn Sie unsere Website oder die von uns oder unseren Konzerngesellschaften angebotenen Dienstleistungen nutzen. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Erklärung zu lesen und zu verstehen.

Durch die Nutzung unserer Website und Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre Daten wie in dieser Richtlinie beschrieben sammeln und verwenden. Wenn wir unsere Erklärung und/oder Abläufe ändern, werden wir diese Erklärung aktualisieren, um Sie darüber zu informieren, welche Daten wir sammeln, wie wir sie verwenden und unter welchen Umständen wir sie weitergeben können. Ihre fortgesetzte Nutzung der Website oder der Dienste nach der Änderung dieser Erklärung gilt als Ihre fortgesetzte Zustimmung zu den Bedingungen dieser Erklärung in ihrer jeweils gültigen Fassung. Wir empfehlen Ihnen, diese Webseite mit einem Lesezeichen zu versehen und diese Erklärung regelmäßig zu lesen.

Zusätzlich zu dieser Erklärung kann jeder von uns oder unseren Konzerngesellschaften angebotene Dienst zusätzliche Datenschutzbestimmungen enthalten, die für den jeweiligen Dienst spezifisch sind. Diese zusätzlichen Angaben werden in Verbindung mit dem jeweiligen Dienst zum Zeitpunkt der Erfassung Ihrer Daten gemacht.

2. Welche Daten wir sammeln

Alle Ihre Daten werden in Übereinstimmung mit der DSGVO gespeichert und verwendet, insofern diesen anwendbar ist. Wenn Sie wissen möchten, welche Daten wir über Sie sammeln und speichern, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: datacontroller@motorsport.com, oder schreiben Sie uns an die am Ende dieser Erklärung angegebene Adresse. Wenn Sie unsere Website besuchen und nutzen oder unsere Dienste in Anspruch nehmen, können Sie uns Ihre Daten wie Postanschrift, E-Mail-Adresse und andere persönliche Daten zur Verfügung stellen oder wir können diese erfassen. Sie können diese Daten zur Verfügung stellen oder wir können sie auf verschiedene Weise erfassen:

2.1. Daten, die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen

Wir sammeln und verwalten Daten, die Sie uns freiwillig während Ihrer Nutzung unserer Website oder unserer Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Zum Beispiel:

Wenn Sie sich auf unserer Website oder für ein Produkt oder eine Dienstleistung registrieren, können Sie uns bestimmte Daten zur Verfügung stellen, einschließlich Ihres Namens, Ihrer E-Mail-Adresse, Ihres Benutzernamens, Ihres Passworts und Ihrer demografischen Daten.

Wenn Sie sich über ein soziales Netzwerk bei uns anmelden, können wir die Profilinformationen verwenden, die Sie uns im Hinblick auf Ihre Interessen zur Verfügung stellen.

Wenn Sie sich für den Erhalt eines Newsletters, einer Zeitschrift, eines Gewinnspiels oder die Teilnahme an Social-Networking-Aktivitäten anmelden, können Sie uns Kontaktinformationen (z. B. E-Mail, Telefon und/oder Anschrift) zur Verfügung stellen.

Sie können uns Daten im Rahmen von E-Mails, Kundensupport-Interaktionen und Umfragen zur Verfügung stellen.

Verschiedene von uns betriebene Websites können nach verschiedenen Daten fragen. Sie können sich dafür entscheiden, uns bestimmte Daten nicht zur Verfügung zu stellen, aber dies kann Sie daran hindern, Zugang zu einem Dienst zu erhalten oder die Funktionen, die Sie auf unseren Websites nutzen können, einzuschränken. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Wie wir Ihre Daten verwenden" der folgenden Erklärung.

2.2. Daten, die wir durch Ihre Nutzung unserer Website sammeln

Wenn Sie unsere Website nutzen, können Daten auch passiv von uns durch die Verwendung von Cookies, Flash-Cookies, Webbeacons, Pixeln, Protokolldateien und anderen Technologien erfasst werden. Diese Daten ermöglichen es uns, weitere hilfreiche Informationen, Dienstleistungen, Tools und Anzeigen zu liefern. Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.

2.3. Von Dritten erhaltene Daten

Wir können auch Online- und/oder Offline-Daten von Dritten (einschließlich anderer Mitglieder unserer Unternehmensgruppe - klicken Sie hier für eine vollständige Liste) mit Ihren Daten kombinieren. Die Daten Dritter werden für eine Vielzahl von Zwecken verwendet, einschließlich der Überprüfung anderer Daten über Sie (z. B. Überprüfung Ihrer Postanschrift, um Ihnen angeforderte Produkte oder Dienstleistungen zuzusenden) und um den Inhalt und die Relevanz der Werbung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, zu verbessern.

3. Schutz persönlicher Daten von Kindern

3.1. Unsere Websites und Produkte sind nicht für Kinder entwickelt, aber die eine oder andere kann von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren besucht werden, und wir ermutigen diese, mit ihren Eltern zu sprechen, bevor sie persönliche Daten auf einer unserer Websites eingeben.

3.2. Wir empfehlen, dass Eltern oder Erziehungsberechtigte junge Menschen betreuen, während diese online sind.

3.3. Wir engagieren uns für den Schutz persönlicher Daten von Kindern und Jugendlichen und vermarkten nicht wissentlich an Kinder.

3.4. Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind, sollten Sie immer Ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten fragen, bevor Sie:

auf irgendetwas auf einer unserer Seiten reagieren

uns bitten, etwas an Sie oder einen anderen jungen Menschen zu schicken

an einem Wettbewerb oder einem Spiel online teilnehmen - Sie müssen in der Regel über 16 Jahre alt sein, um teilnehmen zu können, aber bitte beachten Sie die entsprechenden Geschäftsbedingungen für jede einzelne Anwendung.

irgendetwas in einem Forum oder einem beliebigen Chatraum posten

anbieten, irgendetwas online zu kaufen

3.5. Ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter kann eine Anfrage an datacontroller@motorsport.com richten, um die weitere Verwendung der persönlichen Daten eines Kindes oder Jugendlichen zu unterbinden oder zu verlangen, dass wir jegliche Daten so weit wie möglich unterdrücken. Bevor wir Daten über ein Kind preisgeben, können wir verlangen, dass die Eltern oder Erziehungsberechtigten angemessene Informationen zu Identifikationszwecken zur Verfügung stellen.

4. Ihre Rechte

4.1 Recht auf Bestätigung

Jede betroffene Person hat das Recht zu verlangen, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche bestätigt, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person. Wenn eine betroffene Person von diesem Bestätigungsrecht Gebrauch machen möchte, kann sie uns unter datacontroller@motorsport.com kontaktieren oder an die am Ende dieser Richtlinie angegebene Adresse schreiben.

4.2 Auskunftsrecht

Jede Person, die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffen ist, hat jederzeit das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltlich Auskunft über die über sie gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Informationen zu erhalten. Darüber hinaus hat die betroffene Person das Recht, folgende Informationen zu erhalten:

die Verarbeitungszwecke

die Arten von personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden

die Empfänger oder Gruppen von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten weitergegeben wurden oder werden, insbesondere Empfänger in Drittländern oder internationale Organisationen

wenn möglich, die geplante Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien zur Bestimmung dieser Dauer

das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder ein Recht auf Widerspruch gegen eine solche Verarbeitung

das Bestehen eines Berufungsrechts bei einer Aufsichtsbehörde

wenn die personenbezogenen Daten nicht von der betroffenen Person erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, die Existenz automatisierter Entscheidungsfindung einschließlich Profilerstellung und - zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Informationen über die zugrundeliegende Logik und den Umfang und die beabsichtigten Auswirkungen einer solchen Verarbeitung auf die betroffene Person

Darüber hinaus hat die betroffene Person ein Recht auf Auskunft darüber, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt wurden. Ist dies der Fall, so hat die betroffene Person das Recht, Auskunft über die entsprechenden Zusicherungen im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.

Wenn eine betroffene Person dieses Recht auf Information ausüben möchte, kann sie uns unter datacontroller@motorsport.com kontaktieren oder an die am Ende dieser Erklärung angegebene Adresse schreiben.

4.3. Recht auf Berichtigung

Jede Person, die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffen ist, hat das Recht, vom europäischen Gesetzgeber die unverzügliche Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, die sie betreffen, zu verlangen. Darüber hinaus hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, auch durch eine ergänzende Erklärung, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung zu verlangen.

Wenn eine betroffene Person dieses Recht auf Berichtigung ausüben möchte, kann sie uns unter datacontroller@motorsport.com kontaktieren oder an die am Ende dieser Erklärung angegebene Adresse schreiben.

4.4 Kündigungsrecht

Jede Person, die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffen ist, hat das Recht, vom für die Verarbeitung Verantwortlichen die sofortige Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern einer der folgenden Gründe erfüllt ist und die Verarbeitung nicht erforderlich ist:

Die personenbezogenen Daten wurden für Zwecke erhoben oder anderweitig verarbeitet, für die sie nicht mehr benötigt werden.

Die betroffene Person widerruft die der Verarbeitung zugrunde liegende Einwilligung, dem Inhaber der Datenverarbeitung fehlt jede andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

Die betroffene Person widerspricht der Verarbeitung und es gibt keine berechtigten Gründe für die Verarbeitung, oder die betroffene Person legt Einspruch gegen die Verarbeitung ein.

Die persönlichen Daten wurden rechtswidrig verarbeitet.

Die Löschung personenbezogener Daten ist erforderlich, um einer gesetzlichen Verpflichtung nach dem EU-Recht oder dem nationalen Recht nachzukommen, der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt.

Die personenbezogenen Daten wurden im Zusammenhang mit den Diensten der Informationsgesellschaft erhoben.

Wenn einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung der bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten veranlassen möchte, kann sie uns jederzeit unter datacontroller@motorsport.com kontaktieren oder an die am Ende dieser Datenschutzerklärung angegebene Adresse schreiben. Unser Datenschutzbeauftragter oder ein anderer Mitarbeiter wird dafür sorgen, dass der Löschauftrag sofort erfüllt wird.

Wenn die personenbezogenen Daten von uns veröffentlicht wurden und unser Unternehmen für die Löschung der personenbezogenen Daten verantwortlich zeichnet, werden wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten geeignete und auch technisch sinnvolle Maßnahmen ergreifen, um andere für die Verarbeitung der veröffentlichten personenbezogenen Daten Verantwortliche darüber zu informieren, dass die betroffene Person die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder Kopien oder Vervielfältigungen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Unser Datenschutzbeauftragter oder ein anderer Mitarbeiter wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen.

4.5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Jede Person, die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffen ist, hat das Recht, vom für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person für einen Zeitraum angefochten, der es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen.

Die Verarbeitung ist rechtswidrig, die betroffene Person weigert sich, die personenbezogenen Daten zu löschen und fordert stattdessen die Einschränkung der Verwendung personenbezogener Daten.

Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Verarbeitung nicht mehr, aber die betroffene Person benötigt sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Die betroffene Person hat Einwände gegen die Verarbeitung erhoben und es ist noch nicht klar, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen schwerer wiegen als die der betroffenen Person.

Ist eine der oben genannten Bedingungen erfüllt und möchte eine betroffene Person die Beschränkung der von uns gespeicherten personenbezogenen Daten beantragen, kann sie sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Unser Datenschutzbeauftragter oder ein anderer Mitarbeiter wird die Verarbeitung einschränken.

4.6. Übertragbarkeit der Daten

Jede Person, die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffen ist, hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gemeinsamen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat auch das Recht, diese Daten an eine andere verantwortliche Person zu übermitteln, ohne von der für die Verarbeitung verantwortlichen Person, die die personenbezogenen Daten erhalten hat, gehindert zu werden, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und durch automatisierte Verfahren erfolgt, es sei denn, die Verarbeitung ist für die Erfüllung einer Aufgabe von öffentlichem Interesse oder in Ausübung einer öffentlichen Gewalt, die der verantwortlichen Person übertragen wurde, erforderlich.

Darüber hinaus hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit das Recht zu verlangen, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem für die Verarbeitung Verantwortlichen an einen anderen übermittelt werden, soweit dies technisch möglich ist und wenn dies die Rechte und Freiheiten anderer nicht berührt.

Um das Recht auf Datenübertragbarkeit geltend zu machen, kann sich die betroffene Person jederzeit an den von uns benannten Datenschutzbeauftragten wenden.

4.7. Widerspruchsrecht

Jede Person, die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffen ist, hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten vorzugehen.

Im Falle eines Widerspruchs werden wir personenbezogene Daten nicht weiter verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die schwerer wiegen als die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person oder die Verarbeitung erfolgt zum Zwecke der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Wenn wir personenbezogene Daten für den Betrieb von Direktwerbung verarbeiten, hat die betroffene Person jederzeit das Recht, der Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Werbung zu widersprechen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit sie mit einer solchen Direktwerbung verbunden ist. Wenn die betroffene Person der Verarbeitung zu Direktmarketingzwecken widerspricht, werden wir die personenbezogenen Daten für diese Zwecke nicht mehr verarbeiten.

Darüber hinaus hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, die wir zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken durchführen, Einspruch zu erheben, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer Aufgabe von öffentlichem Interesse erforderlich.

Um das Widerspruchsrecht auszuüben, kann sich die betroffene Person direkt an uns wenden unter datacontroller@motorsport.com, oder an die am Ende dieser Erklärung angegebene Adresse schreiben. Der betroffenen Person steht es auch frei, im Rahmen der Nutzung der Dienste der Informationsgesellschaft ihr Widerspruchsrecht durch automatisierte Verfahren unter Verwendung technischer Vorgaben wahrzunehmen.

4.8 Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall inkl. der Profilerstellung

Jede Person, die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffen ist, hat das Recht, sich nicht einer Entscheidung zu unterwerfen, die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung, einschließlich der Erstellung von Profilen, beruht, die eine rechtliche Wirkung auf sie hat oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt; es sei denn, die Entscheidung (1) ist für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich oder (2) ist nach den Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, zulässig, und diese Rechtsvorschriften sehen geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person vor; oder (3) mit ausdrücklicher Zustimmung der betroffenen Person.

Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrages zwischen der betroffenen Person und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit der ausdrücklichen Zustimmung der betroffenen Person, werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Rechte, Freiheiten und berechtigten Interessen der betroffenen Person zu schützen, einschließlich zumindest des Rechts, die Intervention einer Person durch den Verantwortlichen zu erwirken, ihre eigene Position zu äußern und die Entscheidung anzufechten.

Wenn die betroffene Person automatisierte Entscheidungsbefugnisse geltend machen möchte, kann sie sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Datenschutzbeauftragten wenden.

4.9 Recht zum Widerruf der Einwilligung

Jede Person, die von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffen ist, hat das von der Europäischen Richtlinie und Regulierungsbehörde gewährte Recht, die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

Wenn die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf geltend machen möchte, kann sie sich jederzeit an uns unter datacontroller@motorsport.com wenden oder uns unter der am Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen Adresse schreiben.

5. Wie wir Ihre Daten verwenden

Wir verwenden Ihre Daten auf die unten beschriebene Weise und wie zum Zeitpunkt der Datenerfassung definiert.

5.1. Um die Dienstleistungen zu erbringen

Im Allgemeinen verwenden wir Ihre Daten, soweit dies für unsere Geschäftszwecke erforderlich oder angemessen ist, einschließlich:

zur Verwaltung Ihres Kontos, insofern Sie bei uns ein Konto eröffnet haben

um Sie zu registrieren und Ihnen Zugang zu der von Ihnen angeforderten Website oder den von Ihnen angeforderten Diensten zu gewähren

um auf Anfragen oder Wünsche, die Sie an uns richten, zu antworten

zur Erfüllung Ihrer Produkt- oder Dienstleistungswünsche

um Nachrichten und administrative E-Mails über die Website oder unsere Dienstleistungen zu versenden

zur Personalisierung und besseren Anpassung der Funktionen, der Leistung und des Supports der Website und unserer Dienste an Ihre Bedürfnisse; zur Analyse, zum Benchmarking und zur Untersuchung von Benutzerdaten und Benutzerinteraktionen mit der Website und unseren Diensten

um Wettbewerbe durchzuführen

zur Erfüllung des Kundendienstes

zu anderen Zwecken, die mit einem der oben genannten Themen zusammenhängen

5.2. Marketing

Wenn Sie uns die entsprechenden Einwilligungen erteilt haben oder die DSGVO uns dazu berechtigt, können wir Ihnen Marketingmaterial über andere Produkte oder Dienstleistungen von Motorsport Network, einschließlich der von unseren Konzerngesellschaften angebotenen Produkte oder Dienstleistungen, zusenden.

Darüber hinaus können wir, wenn Sie uns die entsprechenden Einwilligungen erteilt haben, Ihre Informationen auch für Marketingzwecke oder für Nachrichten im Namen einer oder mehrerer unserer Konzerngesellschaften oder anderer ausgewählter Dritter in den folgenden Bereichen weitergeben, in denen die von Ihnen bereitgestellten Informationen für Sie relevant sind: Berufsverbände, Automobil, gemeinnützige Arbeit, Bildung und Ausbildung, Recruitment, Geschäfts- und Freizeitreisen, Veranstaltungen, Konferenzen und Ausstellungen, Finanzdienstleistungen, Umfragen und Forschung, Medien, Rundfunk und Marketing, Verlagswesen und Abonnements, Geschäfts- und Informationsdienste, Elektronik, Computer, Software und AV-Produkte, Sport und Sportbekleidung, Spiele, Wetten, Telekommunikation und Einzelhandel sowie Partner und Sponsoren von Promotions, Events und Gewinnspielen.

Sie können jedoch sicher sein, dass wir die Unannehmlichkeiten der nicht angeforderten Kommunikation verstehen und uns voll und ganz dafür einsetzen, dass die Rechte und Pflichten, die in der DSGVO und den Privacy and Electronic Communications Regulations 2003, aktualisiert 2004 und 2011, festgelegt sind, eingehalten werden.

5.3. Behavioral Advertising - kundenrelevante Werbung

Wir glauben, dass Werbung für Sie interessanter ist, wenn diese für Sie relevant ist. Dementsprechend können wir die Anzeigen, die Sie sehen, anpassen. Und zwar auf Basis von:

Daten, die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen

geographischen Standortinformationen, die wir über Ihre IP-Adresse, von Ihrem mobilen Gerät oder auf andere Weise ermitteln können

Daten, die wir von Dritten erhalten

Ihrer Besuche auf unserer Website oder Ihrer Nutzung unserer Dienstleistungen (allgemein als "Behavioral Advertising" bezeichnet). Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie

Werbetreibende oder andere Dritte, die unsere Website nutzen, können ebenfalls Behavioral Advertising betreiben und Cookies und andere Technologien in Übereinstimmung mit unserer Cookie-Richtlinie verwenden. Wir kontrollieren weder die Werbetreibenden noch die Verwendung von Cookies oder anderen Technologien durch andere Parteien oder was sie mit den von ihnen gesammelten Daten tun. Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie

Sie können die Art und Weise, wie wir die Werbung auf der Grundlage Ihrer Informationen anpassen, einschränken, indem Sie die Cookies, die wir oder Dritte in Ihrem Browser platzieren möchten, ablehnen oder die Cookies, die wir oder Dritte in Ihrem Browser platziert haben, löschen. Weitere Informationen zum Löschen von Cookies finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.

Nachdem Sie von Ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, die Verwendung von Cookies abzulehnen, können Sie immer noch Werbung sehen, aber die Werbung ist möglicherweise nicht so relevant für Ihre Interessen. Wenn Sie Ihren Computer wechseln, Ihren Browser wechseln oder bestimmte Cookies löschen, müssen Sie Ihre Einstellungen erneuern.

6. Kann ich herausfinden, welche persönlichen Informationen das Motorsport Network über mich hat?

Nach der DSGVO haben Sie das Recht, eine Kopie der Informationen anzufordern, die wir über Sie gespeichert haben. Es werden zwei Nachweise zur Überprüfung Ihrer Identität benötigt. Bitte wenden Sie sich schriftlich an den Datenschutzbeauftragten, Motorsport Network, 1 Eton Street, Richmond, TW9 1EF. Die gesetzliche Frist für unsere Antwort beträgt 1 Monat, aber mit Ihrer Hilfe bei der Bereitstellung relevanter Informationen bemühen wir uns, schneller zu antworten.

Wenn eine der Informationen, die wir über Sie gespeichert haben, falsch ist und Sie möchten, dass sie geändert wird, senden Sie bitte eine E-Mail an datacontroller@motorsport.com und wir werden Ihre Anfrage prüfen.

Wenn sich die falschen Informationen auf Ihr Zeitschriftenabonnement beziehen, können Sie sich an den Kundendienst unter +44 01604 251 451 wenden, der Ihre Daten so schnell wie möglich aktualisieren wird.

7. Wie wir Ihre Daten an Dritte weitergeben

Wir können Ihre Informationen an Dritte weitergeben, wie von Ihnen ausdrücklich genehmigt oder unter den unten und in dieser Erklärung beschriebenen Umständen.

7.1. Offenlegung aus rechtlichen Gründen

Wir können Ihre Daten offenlegen, wenn wir verpflichtet sind, Ihre Daten offenzulegen oder weiterzugeben, um gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen oder um unsere Geschäftsbedingungen und andere Vereinbarungen durchzusetzen oder anzuwenden oder die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit unserer Kunden, unserer Konzerngesellschaften oder anderer zu schützen. Dazu gehört der Austausch von Informationen mit anderen Unternehmen und Organisationen zum Schutz vor Betrug und zur Reduzierung des Kreditrisikos.

Wir nutzen eine Reihe von Drittanbietern, um unseren Kunden einen professionellen Service zu bieten (z. B. Auftragsbüros, Call Center und Website-Designer). Diese Organisationen agieren als Datenverarbeiter und werden streng vertraglich kontrolliert, wie sie Ihre Informationen verwenden dürfen/können und wir bleiben für den Schutz Ihrer Daten verantwortlich.

7.2. Promotions und Sponsoren

Einige oder alle Daten, die während einer Promotion, eines Wettbewerbs oder einer Umfrage ("Promotions") gesammelt wurden, können öffentlich bekannt gegeben werden. Es kann auch mit anderen Dritten geteilt werden, wie von Ihnen zum Zeitpunkt der Erfassung oder in den Teilnahmebedingungen angegeben und genehmigt. Diese Drittparteien können Anbieter von Preisen sein, um Sie über Ihren Status Ihres Gewinns oder andere Erfüllungsbedürfnisse zu informieren, oder ein Co-Sponsor, der Ihre Informationen zur Verwaltung der Promotion oder für deren Marketingzwecke verwenden darf, jedoch nur in Übereinstimmung mit Ihrer Zustimmung oder den zum Zeitpunkt der Erfassung Ihrer persönlichen Daten veröffentlichten Bedingungen. Wir sind nicht verantwortlich für die Datenschutzbestimmungen oder Praktiken Dritter.

Wenn Sie an einer Promotion teilnehmen, unterliegen Sie allen offiziellen Regeln für diese Promotion, die zusätzliche Informationen über die spezifischen Datenschutzpraktiken im Zusammenhang mit der Promotion enthalten können.

7.3. Änderungen in unserem Unternehmen

Falls wir einen Geschäftsübergang durchlaufen, wie z. B. eine Fusion, eine Übernahme durch ein anderes Unternehmen oder den Verkauf aller oder eines Teils unserer Vermögenswerte, können sich Ihre Daten unter den übertragenen Vermögenswerten befinden. Sie erkennen an, dass solche Übertragungen stattfinden können und durch diese Erklärung erlaubt sind.

7.4. Online-Foren und Chats

Wir können Online-Foren, Chatrooms und andere interaktive Foren als Teil unserer Dienste zur Verfügung stellen. Sie sollten sich bewusst sein, dass alle Informationen, die Sie in diesen interaktiven Foren veröffentlichen oder anderweitig öffentlich zugänglich machen, offengelegt und allen Nutzern zugänglich gemacht werden können, die Zugang zu diesem Teil unserer Website oder Dienstleistungen haben. Durch die Nutzung dieser interaktiven Foren erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir nicht für Informationen verantwortlich sind, die Sie in solchen Foren freigeben oder kommunizieren, und alle von Ihnen gemachten Angaben erfolgen auf Ihr eigenes Risiko.

8. Aktualisierung und Kontrolle Ihrer Daten

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie die Erfassung, Verwendung und Weitergabe Ihrer Daten steuern und Ihre Informationen und Einstellungen aktualisieren können.

8.1. Deaktivierung bei Erhalt von Marketingmitteilungen

Wenn Sie elektronische Marketingmitteilungen von uns erhalten, haben Sie die Möglichkeit, sich abzumelden, indem Sie den Anweisungen in E-Mails folgen, die alle Marketingmitteilungen von uns abdecken.

8.2. Kontaktieren Sie uns

Wenn sich Ihre Daten geändert haben oder Sie keine Marketingmitteilungen mehr von uns erhalten möchten, können Sie Ihre Daten ändern oder Ihre Einstellungen aktualisieren, wenn Sie hier klicken.

Bitte beachten Sie:

Auch wenn Sie Daten löschen, können wir Ihre Daten in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien zur Datenspeicherung aufbewahren, insbesondere aus rechtlichen und steuerlichen Gründen und zur Erfüllung Ihrer Deaktivierungswünsche.

Wir bewahren Daten nicht länger, als wir es für notwendig halten.

Wir sind nicht verantwortlich für die Aktualisierung oder Entfernung Ihrer Daten, die in den Listen oder Datenbanken von Dritten enthalten sind, die zuvor im Rahmen dieser Erklärung mit Daten beliefert wurden.

9. Links und Dienste Dritter

Bitte bedenken Sie, dass unsere Erklärung nicht mehr gilt, wenn Sie einen Link verwenden, um von unserer Website zu einer anderen Website zu gelangen, oder wenn Sie einen Dienst von einem Dritten anfordern. Ihr Surfverhalten und Ihre Interaktion auf einer anderen Website oder Ihr Umgang mit einem anderen Drittanbieter unterliegt den Regeln und Richtlinien der betreffenden Website oder eines Drittanbieters. Wir überwachen, kontrollieren oder unterstützen nicht die Datenerhebung oder Datenschutzpraktiken Dritter. Wir empfehlen Ihnen, sich mit den Datenschutzpraktiken jeder von Ihnen besuchten Website oder eines Drittanbieters vertraut zu machen und sich mit ihnen in Verbindung zu setzen, wenn Sie Fragen zu deren Datenschutzerklärungen und -praktiken haben. Diese Erklärung gilt ausschließlich für Daten, die von uns über unsere Website oder unsere Dienste erfasst werden und gilt nicht für diese Websites Dritter und Drittanbieter.

10. Wo wir Ihre Daten speichern

Die Daten, die wir von Ihnen sammeln, können an einen Bestimmungsort außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (alle EU-Länder sowie Norwegen, Island und Liechtenstein) übertragen, dort gespeichert und verarbeitet werden. Ihre Daten können auch von Mitarbeitern außerhalb des EWR verarbeitet werden, die für uns oder einen unserer Lieferanten arbeiten, z. B. für den Kundenservice. Indem Sie uns Daten übermitteln, stimmen Sie dieser Übertragung, Speicherung oder Verarbeitung zu. Wir werden alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, einschließlich der Verwendung der von der EU genehmigten Musterverträge oder anderer vertraglicher Mittel, um sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher und in Übereinstimmung mit dieser Erklärung und der DSGVO behandelt werden. Wir speichern weder Kreditkartendaten noch geben wir Kundendaten an Dritte weiter.

11. Sicherheit Ihrer Daten

Wir befolgen bei der Speicherung und Weitergabe Ihrer Daten angemessene Sicherheitsvorkehrungen, um unbefugten Zugriff durch Dritte zu verhindern. Wir fordern auch die Parteien, an die wir personenbezogene Daten weitergeben, auf, diese einzuhalten. Leider ist die Übertragung von Daten über das Internet nicht völlig sicher. Daher können wir die Sicherheit Ihrer Daten, die Sie uns über das Internet übermitteln, nicht gewährleisten. Eine solche Übertragung erfolgt auf Ihr eigenes Risiko und Sie erkennen an und stimmen zu, dass wir nicht für eine unbefugte Nutzung, Verteilung, Beschädigung oder Vernichtung Ihrer Daten verantwortlich sind, außer in dem Umfang, in dem wir von der DSGVO dazu verpflichtet sind. Sobald wir Ihre Daten erhalten haben, verwenden wir Sicherheitsverfahren und -funktionen, um unbefugten Zugriff darauf zu verhindern.

12. Meldung von Sicherheitslücken

Motorsport Network ist dem Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit unserer Kunden verpflichtet. Wenn Sie eine potenzielle Sicherheitslücke entdecken, würden wir es begrüßen, wenn Sie uns diese in verantwortungsvoller Weise melden könnten. Bitte senden Sie uns eine E-Mail an datacontroller@motorsport.com und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten. Dies gibt uns die Möglichkeit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und jedes Problem schnell anzugehen und zu lösen. Wenn Sie eine potenzielle Schwachstelle öffentlich bekannt geben, könnte dies eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen, und deshalb empfehlen wir Ihnen, zuerst auf uns zuzukommen. Wir halten Sie auf dem Laufenden, wenn wir mit unseren Untersuchungen fortfahren.

13. Social Media

13.1. Motorsport Network bietet Nutzern die Möglichkeit, sich mit ihren Social-Media-Anmeldedaten auf unserer(n) Website(s) anzumelden.

Wenn Sie Ihr Motorsport Network Konto erstellen und sich über einen Drittanbieter wie Twitter oder Facebook authentifizieren, erteilen Sie dem sozialen Netzwerk die Erlaubnis, Ihre Benutzerdaten mit uns zu teilen.

Abhängig vom Netzwerk wird dies Folgendes beinhalten:

grundlegende Kontodaten, die in Ihrem öffentlichen Profil enthalten sind, wie Name und E-Mail-Adresse, die zur Überprüfung und Erleichterung Ihrer Anmeldung erforderlich sind

weitere Daten, die öffentlich zugänglich sind, gemäß den Datenschutzeinstellungen, die Sie bei Ihrer Social-Media-Konto festgelegt haben

alle anderen Details, die Sie gemäß Ihren spezifischen Kontoeinstellungen freigeben möchten

Wir werden klar zum Ausdruck bringen, wenn wir mehr als nur grundlegende Kontodaten von Ihnen anfordern und Sie bitten, auch zu prüfen, um welche Berechtigungen wir bitten, bevor Sie sich mit diesen Anwendungen und Diensten verbinden. Wir möchten diese Daten verwenden, um die Inhalte, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, besser auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.

Die Anmeldung über Soziale Netzwerke kann von Motorsport Network oder einem Dritten bereitgestellt werden.

13.2. Soziale Netzwerke wie Facebook, Linked-In und andere arbeiten mit uns als vertrauenswürdige Drittanbieter zusammen. Wir arbeiten auch mit Anwendungsentwicklern zusammen, die auf Social Media spezialisiert sind, damit wir uns mit Ihren sozialen Netzwerken verbinden können. Wir bieten Dritten und Geschäftspartnern Zugang zu unseren Websites, um das Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen bei den Mitgliedern Ihrer Sozialen Netzwerke zu wecken und es Ihnen zu ermöglichen, Produkt- und Dienstleistungsinteressen mit Freunden in Ihrem Netzwerk zu teilen.

13.3. Wir kontrollieren nicht, wie Ihre persönlichen Daten von solchen Websites Dritter gesammelt, gespeichert oder verwendet werden oder an wen sie weitergegeben werden. Sie sollten die Datenschutzrichtlinien und -einstellungen auf jeder Social-Networking-Site, die Sie abonnieren, überprüfen, damit Sie wissen, welche Daten diese möglicherweise weitergeben. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Networking-Websites Informationen über Sie weitergeben, müssen Sie diese Website kontaktieren und entscheiden, ob sie Ihnen die Möglichkeit gibt, die Weitergabe dieser Informationen abzulehnen. Motorsport Network ist nicht dafür verantwortlich, wie diese Websites Dritter die von Ihnen oder über Sie gesammelten Daten verwenden können.

14. Anti-Spam-Richtlinie

Motorsport Network bietet spannende und zum Nachdenken anregende Inhalte in unseren E-Mails und zielt darauf ab, diese auf die spezifischen Bedürfnisse und Interessen unseres Markenpublikums zuzuschneiden. Wir hoffen, dass Sie diese gerne empfangen und lesen.

Motorsport Network hat keine Toleranz bezüglich des Versands von unerwünschten oder Massen-Werbe-E-Mails - "Spam". Bitte beachten Sie in Zusammenhang mit dieser Richtlinie auch unsere vollständigen Nutzungsbedingungen und Cookie-Richtlinien.

14.1. Automatische Spam-Filterung: Wir scannen automatisch alle eingehenden elektronischen Nachrichten und filtern diejenigen heraus, die als Spam erscheinen. Da kein System zu 100% in der Lage ist, echte E-Mails von Spam zu erkennen, können echte Nachrichten gelegentlich gefiltert werden. Wenn Sie glauben, dass dies geschehen sein könnte, wenden Sie sich bitte auf anderem Wege an den Empfänger.

14.2. Unerwünschte Nachrichten von Motorsport Network: Jeder Empfänger von E-Mail-Nachrichten von uns kann sich jederzeit abmelden. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie eine E-Mail-Nachricht von Motorsport Network erhalten, die als Spam betrachtet werden könnte, empfehlen wir Ihnen, uns dies mitzuteilen, indem Sie eine Kopie an uns senden. Und zwar an: datacontroller@motorsport.com

Wir werden alle Berichte über Missbrauch vollständig untersuchen.

15. Wie Sie uns kontaktieren können

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz oder zu dieser Erklärung haben, können Sie uns folgendermaßen kontaktieren:

Data Protection Officer, Motorsport Network, 1 Eton Street, Richmond, TW9 1EF E-Mail an uns: datacontroller@motorsport.com

Änderungen an dieser Erklärung

Wir können diese Erklärung jederzeit ändern/aktualisieren, indem wir eine neue Version auf dieser Website veröffentlichen, daher empfehlen wir Ihnen, regelmäßig zu überprüfen, ob Sie mit den Bedingungen, unter denen wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten, noch zufrieden sind.

21 Juni 2018