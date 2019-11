Política de Privacidad

1. Introducción

2. ¿Qué tipo de información recogemos?

3. Protección de la información personal de los menores

4. Tus derechos

5. Cómo utilizamos tu información

6. ¿Puedo saber la información personal que Motorsport Network guarda de mi?

7. Cómo divulgamos tu información a terceros

8. Actualización y control de tu información

9. Enlaces de terceros y servicios

10. Dónde almacenamos tu información

11. Seguridad de tu información

12. Reportes de vulnerabilidades de seguridad

13. Redes Sociales

14. Política anti-spam

15. Cómo ponerse en contacto con nosotros

1. Introducción

Motorsport Network LLP (“Motorsport Network”, “Nosotros”, “Nuestro”). Estamos comprometidos a gestionar tu información personal de acuerdo con la legislación vigente y realizando buenas prácticas. Nuestro propósito es ser responsables, relevantes y seguros cuando usamos tus datos. Puedes encontrar más información visitando www.motorsportnetwork.com.

Cada vez que proporciones información personal, la trataremos como de acuerdo con este aviso. Nos esforzamos todo el tiempo en mantener tus datos de manera apropiada y segura y en acatar tus preferencias en lo que respecta a la recepción de comunicaciones de marketing directo como envíos postales, por correo electrónico, mensajes de móvil y llamadas telefónicas.

Motorsport Network tiene una cartera de más de 20 marcas relacionadas con el deporte motor y la automoción y todas ellas están regidas por este Aviso de Privacidad. Para obtener un listado actualizado de estas marcas, puedes visitarwww.motorsportnetwork.com/our-brands.

Respetamos tu privacidad y estamos comprometidos a proteger tu información personal en los términos que se definen en la General Data Protection Regulation (GDPR) (“Información”). Cumplimos con los principios de la GDPR y nos proponemos mantener constantemente una altos niveles de buenas prácticas en los procesos de tu información.

Y aquí está nuestra promesa por adelantado. Sabemos lo importante que es para ti el tener el control sobre cualquier comunicación que recibas de nosotros así que tenemos una rápida y sencilla manera de pore excluir tus datos de cualquier comunicación de marketing. Pero, por favor, recuerda que esto te eliminará de todo en lo que te hayas inscrito anteriormente y puede que quieras ser más selectivo y escoger que comunicaciones no quieres volver a recibir, particularmente por correo electrónico o SMS, pulsando en el enlace de 'unsubscribe' que podrás encontrar al final de cada mensaje que te enviamos. Si no, por favorpulsa aquí.

Por favor, lee también nuestro documento de Términos & Condiciones y nuestra Política de Cookies. Para ver esos documentos, por favor, acude al website de Motorsport Network website desde el que has llegado aquí, tiene que haber un enlace el el pie de página a nuestra Política de Cookies y Términos & Condiciones de ese site.

Esta Política de Privacidad ("Norma", "Política") tiene la intención de informarte de cómo recogemos, usamos y divulgamos tus datos personales. Esta Norma tiene la intención de ayudarte en que tomes decisiones informadas sobre tu información cuando utilizas nuestro website o los servicios proporcionados por nosotros o nuestro grupo de empresas. Por favor, tómate unos minutos para leer y entender nuestra Norma.

Por el uso de nuestro website y sus servicios consientes la recolección y sus de tu información por nuestra parte tal y como se describen esta Norma. Si cambiamos nuestra Política y/o nuestros procedimientos, actualizaremos esta Norma para mantenerte informado de la información que recogemos, como la usamos y bajo que circunstancias podemos divulgarla. El uso continuado del website o sus servicios después de que esta Norma haya sido enmendada será considerado como tu continua aceptación de los términos y condiciones de esta Norma, tal y como ha sido enmendada. Te animamos a guardar esta página y revisar la Norma regularmente.

Adicionalmente a esta Política, cada servicio ofrecido por nosotros o las compañías del grupo, pueden tener provisiones adicionales de privacidad específicas para algún servicio en particular. Estas revelaciones adicionales son adyacentes al servicio particular en el momento en el que tu información ha sido recogida.

2. ¿Qué tipo de información recogemos?

Toda tu información será guardada y utilizada de acuerdo con la GDPR donde ésta sea aplicable. Si quieres saber que Información recogemos y guardamos sobre ti, por favor mándanos un correo electrónico a: datacontroller@motorsport.com, o escríbenos a la dirección que se muestra al ¡final de esta Norma. Cuando visitas y utilizas nuestro website o requieres de nuestros servicios, puedes darnos o podemos recoger información tuya como tu dirección postal, correo electrónico y otra información personal. Puedes darnos o podemos recoger esta información de diferentes maneras:

2.1. Información que nos das de manera voluntaria

Recogemos y mantenemos información que de manera voluntaria nos has proporcionado cuando has usado nuestro website o nuestros servicios. Por ejemplo:

Cuando te registras en nuestro website o para obtener un producto o un servicio, puedes darnos cierta información incluyendo tu nombre, dirección de correo electrónico, nombre de usuario, contraseña e información demográfica

Si te registras en nuestro servicio a través de una red social podemos usar la información de tu perfil para habilitar el acceso a datos relacionados con tus intereses.

Si te suscribes a un servicio de newsletter, una revista, participas en un concurso o competición o en actividades de redes sociales, nos puedes dar información de contacto (por ejemplo teléfono, correo electrónico y/o tu dirección física)

Nos puedes dar información a través de email, interacciones con nuestro equipo de atención al cliente y en encuestas.

Los diferentes websites operados por nosotros pueden preguntarte por diferentes tipos de información. Puedes elegir no darnos cierto tipo de información, pero esto puede hacer que no tengas acceso a un servicio o que limite las cosas que puedes hacer en nuestros websites. Para más información, por favor, lee la sección "Cómo usamos tu información" más abajo.

2.2. Información que recogemos a traves de tu uso de nuestro Website

Mientras usas nuestro website, hay información que de manera pasiva puede ser recogida por nosotros a través del uso de cookies, flash cookies, web beacons, pixels, log files y otras tecnologías. Esta información nos permite darte información, servicios, herramientas y anuncios. Por favor lee nuestra Política de cookies para obtener más información.

2.3. Información que recibimos de terceros

También podemos combinar información recibida de manera online y offline de terceros (incluyendo otros miembros de nuestro grupo de empresas - pulsa aquí para un listado completo) con tu información. La información de terceros se utiliza para una variedad de propósitos incluyendo la verificación de otra información sobre ti (p.e., verificar tu dirección para enviarte los productos o servicios solicitados) y para mejorar el contenido y la relevancia de los anuncios que te ofrecemos.

3. Protección de la información personal de menores

3.1. Nuestros sitios y productos no están diseñados para menores, pero algunos pueden recibir visitas de menores de 16 años y les animamos a consultar con sus padres antes de incluir algún tipo de información de carácter personal en cualquiera de nuestros websites.

3.2. Recomendamos a los padres o tutores que supervisen la actividad de los temores cuando están conectados.

3.3. Estamos comprometidos con la protección de la información personal de los menores y no nos dirigimos a ellos de manera deliberada.

3.4. Si tienes menos de 16 años, debes siempre de preguntar a tus padres o tutores antes de:

Responder a nada en ninguno de nuestros websites

Pedirnos que te enviemos algo a ti o a otro menor

Participar en una competición o juego en línea - Generalmente tienes que ser mayor de 16 años para participar, pero por favor, comprueba antes los Términos & Condiciones de cada caso.

Postear nada en un tablón o chat

Comprar algún producto en línea

3.5. Los padres o tutores deben remitir una petición a datacontroller@motorsport.com para detener el uso de la información personal de un menor o para pedir que se suprima cualquier información que se pueda. Antes de divulgar información sobre menores, podríamos pedir que los padres o tutores nos den información suficiente con el motivo de poder identificarle.

4. Tus derechos

4.1 Derecho a la Confirmación

Todo sujeto tiene derecho a pedir al controlador que le confirme que datos personales relativos a él o ella están siendo procesados. Si una persona afectada quisiera hacer uso de su derecho de confirmación, puede contactarnos en datacontroller@motorsport.com, o escribirnos a la dirección que hay al final de estas normas.

4.2 Derecho a la Información

Cualquier persona interesada en cómo se procesan los datos personales tendrá el derecho en cualquier momento de obtener del controlador de datos información libre de cargo sobre los datos personales almacenados sobre él o ella y una copia de esa información. Además, el sujeto tiene el derecho de que le sea proporcionada la siguiente información:

El propósito del proceso

Las categorías de datos personales que están siendo procesados

Los recipientes o categorías de recipientes en los que los datos personales han sido divulgados o siguen siendo divulgados, en particular los recipientes en terceros países o en organizaciones internacionales

Si es posible, la duración planeada para que sus datos personales sean almacenados o, si no es posible, el criterio para determinar esa duración

La existencia del derecho de rectificación o borrado de los datos personales concernientes a él o ella o de la limitación del proceso por parte del controlador o el derecho a objetar dicho proceso/li>

La existencia del derecho a apelar a una autoridad supervisora

Si los datos personales no se han recogido del sujeto: Toda la información disponible sobre el origen de los datos, la existencia de la toma automática de decisiones incluyendo perfiles y, al menos en estos casos, información suficiente de la lógica involucrada en ese ámbito y el impacto planeado de ese proceso de los datos del sujeto

Adicionalmente, el sujeto tiene el derecho de acceder a cualquier dato personal que haya sido transmitido a un tercer país o a un organismo internacional. En ese caso, entonces el sujeto tiene el derecho de obtener información sobre las garantías apropiadas relacionadas con la transferencia de la información.

Si una persona afectada quisiera ejercitar su derecho a la información, nos puede contactar en datacontroller@motorsport.com, o escribir a la dirección que encontrará al final de estas Normas.

4.3. Derecho a la Rectificación

Cualquier persona afectada por el procesamiento de sus datos personales tiene le derecho garantizado por el Legislador Europeo de pedir la inmediata corrección de cualquier dato personal incorrecto concerniente a su persona. Además, el sujeto tiene el derecho de pedir que se complete cualquier dato personal incompleto, incluidas declaraciones suplementarias, teniendo en cuenta el propósito del procesamiento.

Si una persona afectada quisiera ejercitar este derecho de rectificación, nos puede contactar en datacontroller@motorsport.com, o escribirnos a la dirección que encontrará al final de estas Normas.

4.4 Derecho a la Cancelación

Cualquier persona afectada por el procesamiento de sus datos personales tendrá el derecho de requerir al controlador el borrado inmediato de los datos personales concernientes a su persona, estipulando que una de estas razones se ha satisfecho y que no requiere el procesamiento:

Los datos personales han sido recogidos para un propósito o han sido procesados para algo que ya no es necesario.

El sujeto retira el consentimiento para el cual el procesamiento del controlador de datos en que estaba basado carece de otra base legal para el procesamiento.

El sujeto ha objetado el procesamiento de sus datos y ya no hay razones legítimas para continuar el procesamiento, o el sujeto ha apelado el procesamiento.

Los datos personales han sido procesados ilegalmente.

El borrado de datos personales es requerido para cumplir la obligación legal bajo las leyes nacionales o de la Unión Europea, de donde es el sujeto controlador.

Los datos personales fueron recogidos en relación a los servicios de la sociedad de la información.

Si una de las razones expuestas anteriormente es aplicable y una persona que resulte afectada quisiera que sus datos personales recogidos por nosotros fueran borrados, podrán en cualquier momento contactarnos en datacontroller@motorsport.com, o escribirnos a la dirección que aparece al final de estas Normas. Nuestro Responsable de Protección de Datos u otro empleado se encargarán de que se cumplimente el borrado de manera inmediata.

Si los datos personales han sido hechos públicos por nuestra parte y si nuestra empresa es la responsable del borrado de los datos personales, tomaremos las medidas oportunas, incluidas las técnicas, teniendo en cuenta la tecnología disponible y los costes de implementación para informar a otros controladores de datos de procesar los datos personales publicados que el sujeto ha pedido que sean borrados todos los enlaces a estos datos personales o copias o réplicas de de esos datos personales, mientras que el procesamiento no sea requerido. Nuestro responsable de protección de datos u otro empleado se encargarán de hacer lo necesario en cada caso particular.

4.5. Derecho a la restricción del procesamiento

Cualquier persona afectada por el procesamiento de datos personales tiene el derecho de requerir al controlador de restringir el procesamiento si se aplica una de las condiciones siguientes:

La exactitud de los datos personales ha sido impugnada por el sujeto por un periodo de tiempo que permite a la persona responsable verificar la exactitud de los datos personales.

EL procesamiento es ilegal, el sujeto rechaza el borrado de sus datos personales y pide la restricción del uso de los datos personales.

El controlador no necesita más los datos personales para su procesamiento, pero el sujeto tiene que confirmarlos, ejercitarlos o defender una demanda legal.

El sujeto ha objetado el procesamiento y todavía no están claras las razones legítimas de la persona responsable que sopesa aquellos del sujeto.

Si se cumple una de las condiciones arriba mencionadas y una persona afectada quiere pedir la restricción de sus datos personales almacenados por nosotros, puede en cualquier momento contactar con nuestro responsable de protección de datos u otro empleado de control. Nuestro responsable de protección de datos u otro empleado, pueden ejecutar la restricción del procesamiento.

4.6. Transferencia de Datos

Cualquier persona afectada por el procesamiento de datos personales tendrá el derecho de obtener los datos personales propios proporcionados a un controlador por el sujeto en un formato estructurado, común y legible por una máquina. Además tiene el derecho de transferir sus datos a otra persona responsable, sin ningún impedimento por parte del controlador a quien le han sido proporcionados los datos personales, teniendo en cuenta que el procesamiento de los datos está basado en el consentimiento o en un contrato y procesado con el fin de automatizarlos, a menos que el procesamiento sea necesario para el cumplimento de una tarea de interés público o en el ejercicio de la autoridad pública, que ha sido asignada a la persona responsable.

Además, en el ejercicio de sus derechos de portabilidad de los datos, el sujeto tiene el derecho de que sus datos personales sean transmitidos directamente de un controlador a otro, en tanto en que esto sea técnicamente posible y que no afecte a los derechos y libertades de terceras personas.

Para afirmar el derecho de transferencia de datos, el sujeto puede en cualquier momento dirigirse a la oficina de protección de datos designada por nosotros.

4.7. Derecho a objetar

Cualquier persona preocupada por el procesamiento de de sus datos personales tendrá el derecho, por motivos de surgidos por su situación particular, a mostrarse contrario al procesamiento de los datos personales relativos a su situación.

En el caso de una objeción, dejaremos de procesar los datos personales a menos que podamos demostrar que tenemos razones legítimas para procesar que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades del sujeto, o que le procesamiento tenga el propósito de afirmar, ejercitar o defender demandas legales.

En el caso de procesar datos de carácter personal para realizar acciones de mailing directo, el sujeto tiene el derecho de objetar en cualquier momento al procesamiento de sus datos personales para el propósito de ese anuncio. Esto también es aplicable a su perfil, en tanto en cuanto esté asociado con ese mailing directo. Si el sujeto objeta el procesamiento para fines de marketing directo, no volveremos a procesar sus datos personales para ese propósito.

Además, el sujeto tiene el derecho, por razones que emergen de su propia situación personal, contra el procesamiento de datos de carácter personal relativos a ellos, que se han llevado a cabo por razones científicas o de investigación histórica o por razones estadísticas, para objetar, a menos que dicho procesamiento sea necesario para cumplir una tarea de interés público.

Para poder ejercer el derecho de objeción, el sujeto puede directamente contactarnos en datacontroller@motorsport.com, o escribirnos a la dirección que encontrará al final de estas Normas. EL sujeto es también libre, en el contexto del uso de los servicios de la sociedad de la información, de ejercitar su derecho de oposición a través de procedimientos automatizados usando especificaciones técnicas.

4.8 Decisiones Automatizadas en Casos Individuales Incluido el Perfil

Cualquier persona preocupada por el procesamiento de datos personales tendrá el derecho de no ser sujeto a una decisión basada solamente en procesamientos automatizados, incluido el perfil, que tengan un efecto legal en él o, de una manera similar, significativamente le afecte; a menos que la decisión (1) sea necesaria para la conclusión o presentación de un contrato entre el sujeto y el controlador de los datos, o (2) sea permitido por la legislación de la Union o un Estado Miembro a la que esté sujeto el controlador y la legislación aporte medidas apropiadas para salvaguardar los derechos y libertades además de los intereses legítimos del sujeto; o (3) con el expreso consentimiento del sujeto.

Si la decisión (1) se requiere para la conclusión o presentación de un contrato entre el sujeto y el controlador de los datos o (2) está hecho con el expreso consentimiento del sujeto, tomaremos medidas apropiadas para salvaguardar sus derechos, libertades e intereses legítimos del sujeto, incluyendo al menos el derecho a obtener la intervención de una persona por parte del controlador, para expresar su propia posición y refutar la decisión.

Si el sujeto quisiera hacer cumplir su derecho automatizado de toma de decisiones, podrá contactar a nuestro responsable de protección de datos u otro controlador de datos en cualquier momento.

4.9 Derecho a Revocar el Consentimiento

Cualquier persona afectada por el procesamiento de datos personales tiene el derecho, garantizado por la directiva europea y la autoridad reguladora, de revocar su consentimiento al procesamiento de datos de carácter personal en cualquier momento.

Si el sujeto quisiera reivindicar su derecho a retirar su consentimiento, puede en cualquier momento contactarnos en datacontroller@motorsport.com, o escribirnos a la dirección que encontrará al final de estas Normas.

5. Cómo usamos tu información

Usaremos tu información de la manera que se describe más abajo y cómo se describe en el momento en que la información es recogida.

5.1. Para proporcionar nuestros servicios

En general, usamos tu información como necesaria o apropiada para el propósito de nuestro negocio incluyendo:

Administrar tu cuenta en el sitio en el que hayas abierto una cuenta con nosotros

Registrarte y darte acceso al website o los servicios que has solicitado

Responder a consultas o peticiones directamente remitidas a nosotros

Cumplir con tus peticiones a productos o servicios

Enviar comunicados y correos electrónicos administrativos sobre el website o nuestros servicios

Personalizar y mejorar nuestros contenidos para ti, la presentación y la ayuda del website y nuestros servicios para tu uso; analizar, comparar y llevar a cabo investigaciones con los datos de los usuarios y sus interacciones con el website y nuestros servicios

Llevar a cabo competiciones

Dar servicio al cliente

Otros propósitos relacionados con lo anterior

5.2. Marketing

Donde nos hayas proporcionado los consentimientos apropiados, o donde la GDPR nos autorice a hacerlo, podremos enviarte materiales de marketing sobre otros porductos o servicios ofrecidos por Motorsport Network, incluyendo productos o servicios ofrecidos por las compañías de nuestro grupo.

Adicionalmente, donde nos hayas proporcionado los consentimientos apropiados, podríamos también dar tu Información para finalidades de marketing o albergar mensajes en nombre de una o más compañías del grupo o de terceros seleccionados de los siguientes sectores donde la Información que se proporciona puede ser relevante para ti: Asociaciones Profesionales, Automoción, Beneficencia, Educación y Preparación, Contratación, Viajes de placer y de negocios, Eventos, Conferencias y Exposiciones, Servicios Financieros, Encuestas e Investigación, Medios de Comunicación, Televisión y Marketing, Publicaciones y Suscripciones, Negocios y Servicios de Información, Electrónica, Ordenadores, Software, Deportes y Ropa Deportiva, Juegos, Apuestas, Telecomunicaciones, Ventas al por menor, Socios y Patrocinadores de Promociones, Eventos y Competiciones.

En cualquier caso, ten por seguro de que comprendemos las molestias ocasionadas por comunicaciones no solicitadas y estamos completamente comprometidos en asegurarnos de que los derechos y obligaciones contemplados en la GDPR y las Regulaciones de Comunicaciones Electrónicas de 2003, actualizadas en 2004 y 2001 están siendo respetadas.

5.3. Segmentación de publicidad por comportamiento – publicidad relevante para el cliente

Creemos que la publicidad es más interesante cuando es relevante para ti. De acuerdo con esto, podemos personalizar los anuncios que ves basados en:

La información que nos has proporcionado de manera voluntaria

Información de localización geográfica, que podemos determinar a través de tu IP, de tu dispositivo móvil o de alguna otra manera

Datos que recibimos de terceros

Tus visitas a nuestra web o el uso de nuestros servicios (Generalmente referidos a "Publicidad por Comportamiento"). Por favor Moira nuestra Política de Cookies para más información.

Anunciantes y/o terceros que utilicen nuestro website podrían también emplear Publicidad por Comportamiento y usar cookies y otras tecnologías de acuerdo con nuestra Política de Cookies. No controlamos el uso de estas cookies por parte de anunciantes o terceros o de otro tipo de tecnologías o lo que hacen con la información que recogen. Por favor, mira nuestra Política de Cookies para más información.

Puedes limitar la manera en la que personalizamos la publicidad en base a tu información objetando las cookies que nosotros o terceros quieren posicionar en tu navegador o borrando las cookies que nosotros o terceros han posicionado en tu navegador. Por favor, mira nuestra Política de Cookies para obtener más detalles de cómo borrar las cookies.

Después de haber ejercitado tu derecho de objeción o rechazo al uso de cookies, puedes seguir viendo anuncios, pero estos pueden no ser relevantes para tus intereses. Si cambias de ordenador, de navegador o borras ciertas cookies, debes de renovar tus preferencias.

6. ¿Puedo saber que Información Personal tiene de mí Motorsport Network?

Bajo la GDPR tienes el derecho a pedir una copia de la información que tenemos sobre ti. Sera necesario que te identifiques para probar tu identidad. Por favor, escribe una carta a nuestro responsable de protección de datos: Data Protection Officer, Motorsport Network, 1 Eton Street, Richmond, TW9 1EF, Reino Unido. El tiempo de respuesta reglamentario será de 1 mes, pero si nos ayudas proporcionándonos la información relevante, procuraremos responderte más rápido.

si algún tipo de información que tenemos sobre ti es incorrecta y quieres corregirla, por favor envía un correo electrónico a datacontroller@motorsport.com y revisaremos tu petición.

Si la información incorrecta es relativa a la suscripción a una revista, puedes contactar con nuestro servicio de atención al cliente en el número de teléfono +44 01604 251 451 quienes actualizarán tus datos lo antes que sea posible (servicio proporcionado en idioma inglés).

7. Como divulgamos tu información a terceros

Podemos compartir tu información con terceros si ha sido aprobado específicamente por ti o bajo las circunstancias descritas más abajo y en estas Normas.

7.1. Divulgación por razones de tipo legal

Podemos divulgar tu información si tenemos la obligación de divulgar o compartir tu información para cumplir con algún tipo de obligación legal o para ejecutar o aplicar o cumplir nuestros términos y condiciones y otros acuerdos o proteger los derechos, propiedades o la seguridad de nuestros clientes, de las compañías de nuestro grupo o de otros. Esto incluye el intercambio de información con otras compañías y organizaciones para la protección contra el fraude y la reducción de riesgos crediticios.

Somos usuarios de organizaciones de terceros para ayudar a proporcionar servicios profesionales a nuestros clientes (por ejemplo agencias de logística, centros de llamadas y diseñadores web): Estas organizaciones actúanos como procesadores de datos y están controlados estrictamente y bajo contrato en la manera en la que pueden o no pueden usar tu información y seguimos siendo nosotros los responsables de la protección de tu información..

7.2. Promociones y patrocinios

Alguna o toda la información recogida durante una promoción, concurso o encuesta ("Promociones") podrá ser divulgada públicamente. Podría también ser compartida con terceros como divulgada y consentida por ti en el momento de su recogida, o en las reglas de la promoción. Los terceros podrán incluir proveedores o premios para actualizar el estatus de tu premio o de otras necesidades de ejecución o un co-patrocinador que podría usar tu Información para administrar la Promoción o para propósitos de marketing, pero sólo de conformidad con tu consentimiento, o con los términos publicados en el momento de la recogida de tus datos personales. No somos responsables de las políticas de privacidad o prácticas llevadas a cabo por terceros.

Cuando participas en promociones, estás sujeto a las reglas oficiales de esa promoción, que podrían contener información adicional sobre normas de privacidad específicas asociadas con la promoción.

7.3. Cambios en nuestra compañía

En el caso de que estemos en una transacción empresarial como una fusión o adquisición por parte de otra compañía o una venta de una parte o de todos nuestros activos, tu información puede estar incluida en esos activos transferidos. Aceptas que dichas transferencias pueden ocurrir y están permitidas en estas Normas.

7.4. Tablones de Anuncios y Chats

Podemos crear tablones de anuncios y chats y otro tipo de foros interactivos disponibles como parte de nuestros servicios. Deberías tener presente que cualquier Información que tu pongas en estos foros interactivos o cualquier otro modo elegido de hacerlo públicamente disponible, podría ser divulgado y estar disponible para todos los usuarios que tengan acceso a esa parte de nuestro website o servicio. Al usar esos foros interactivos, estás de acuerdo en que nos somos responsables de ningún tipo de información divulgada o comunicada en dichos foros, y cualquier divulgación que hagas es tu entera responsabilidad.

8. Actualización y control de tu información

Hay varias maneras mediante las cuales se puede controlar la recogida, uso y la manera de compartir tu información y actualizar tanto esta información como tus preferencias.

8.1. Exclusión voluntaria de Comunicaciones de Marketing

Cuando recibes comunicaciones electrónicas de marketing por nuestra parte, tendrás la oportunidad de "excluirte voluntariamente" siguiendo las instrucciones para anular la suscripción que aparecen en cualquier comunicación de marketing via correo electrónico enviadas por nosotros.

8.2. Contactándonos

Si tu información ha cambiado dado o si no quieres seguir recibiendo comunicaciones de marketing de nosotros, podrás modificar tu información o actualizar tus preferencias clickando aquí.

Por favor, ten en cuenta que:

Aunque borres tu Información, podremos retenerla de conformidad con nuestras normas de retención de datos, de manera más específica con fines legales y fiscales y para respetar tu petición de exclusión voluntaria; y

No guardaremos la Información más tiempo del que estimemos como necesario.

No seremos responsables de actualizar o borrar tu Información contenida en listas o bases de datos de terceros que previamente les hayamos servido con Información permitida en estas Normas.

9. Enlaces de terceros y servicios

Por favor, recuerda que cuando utilizas un enlace para ir de nuestro sitio a otro o solicitas un servicio de un tercero, nuestras normas dejan de aplicarse. Tu navegación o interacción en cualquier otro website o tus tratos con otros proveedores de servicios, están sujetos a las propias reglas o normas de ese website o proveedor de servicios. Nosotros no monitorizamos, controlamos o respaldamos la recogida de Información o las Prácticas de Privacidad de terceros. Os animamos a familiarizaros con con las prácticas de privacidad de todos los websites que visitéis o de los proveedores de servicios con los que trates y que les contactes si tienes alguna pregunta sobre sus propias políticas y prácticas de privacidad. Estas normas se aplican sólo a la información recogida por nosotros a través d nuestro website o nuestros servicios y no se aplica a esos websites de terceros y a los proveedores de servicios.

10. Dónde almacenamos tu información

La información que recogemos de ti puede ser transferida, almacenada y procesada en un destino fuera del Espacio Económico Europeo (Todos los países de la UE más Noruega, Islandia y Liechtenstein). Tu información puede ser también procesada por personal de operaciones fuera del EEE que trabajen para nosotros o para alguno de nuestros proveedores, por ejemplo, para servicios de atención al cliente. AL enviarnos información, estás de acuerdo en esta transferencia, almacenamiento o procesamiento.Tomaremos todas las medidas razonablemente necesarias, incluyendo el uso del Modelo Contractual de Acuerdo aprobado por la UE, u otro tipo de medios contractuales para asegurar que tu información está siendo tratada de manera segura y de acuerdo con estas Normas y la GDPR. NO almacenamos datos de tarjetas de crédito ni compartimos detalles de clientes con terceros.

11. Seguridad de tu información

seguimos procedimientos de seguridad apropiados en el almacenamiento y divulgación de tu información para prevenir el acceso no autorizado por parte de terceros. Además, requerimos a aquellos ale sume transferimos tus datos de carácter personal a que cumplan igualmente con estos procedimientos. En cualquier caso, desafortunadamente, la transmisión de información a través de Internet no es completamente segura. Por tanto, no podemos asegurar que la transmisión de tus datos hacia nosotros vía Internet sea completamente segura. Cualquier transmisión de Información será realizada bajo tu responsabilidad y conocimiento y aceptas que nosotros no somos responsables de ningún uso no autorizado, distribución, daño o destrucción de tu información, excepto el alcance que se nos requiere aceptar e dicha responsabilidad en la GDPR. Una vez que recibimos tu información utilizaremos procedimientos de seguridad y herramientas para prevenir un acceso no autorizado a ella.

12. Comunicación de vulnerabilidades de seguridad

En Motorsport Network estamos comprometidos con la privacidad y seguridad de nuestros clientes. Si descubres una potencial vulnerabilidad de seguridad, agradeceríamos que nos la comunicases de una manera responsable. Por favor, envíanos un correo electrónico a datacontroller@motorsport.com y te responderemos lo antes posible. Esto, nos dará la oportunidad de trabajar junto a ti y de manera rápida identificar cualquier problema y resolverlo. Divulgar públicamente una potencial vulnerabilidad de seguridad puede poner a toda la comunidad en riesgo y por eso te animamos a que acudas primera a nosotros. Te mantendremos informado de nuestro progreso en las investigaciones.

13. Redes Sociales

13.1. Motorsport Network permite a los usuarios que puedan usar sus credenciales de redes sociales a que las utilicen para darse de alta en nuestros websites.

Cuando creas tu cuenta en Motorsport Network account, y te autentificas a través de un tercero como Twitter o Facebook, das permiso a esa red social a que comparta tus datos de usuario con nosotros..

Dependiendo de la red, esto incluirá

I información básica de la cuenta incluida en tu perfil público como el nombre y el correo electrónico requeridos para verificar y facilitar tu ingreso

Otra información que esté públicamente disponible, basada en los ajustes de privacidad que tengas con tu cuenta en la red social.

Cualquier otro detalle que hayas decidido compartir de acuerdo con los ajustes de tu cuenta.

Seremos claros cuando pidamos algo más que la información básica de tu cuenta y tendrás que chequear que permisos estamos pidiendo antes de conectarte con esas aplicaciones y servicios. Queremos utilizar esta información para personalizar mejor cualquier contenido que te ofrezcamos.

EL ingreso puede ser proporcionado por Motorsport Network o un tercero

13.2. Los sitios de redes sociales como Facebook o Linked-In, entre otros, trabajan con nosotros como socios de confianza. También trabajamos con desarrolladores de aplicaciones especializados en redes sociales y así podemos conectarnos con tus propias redes sociales. Damos acceso a nuestros websites a terceros para poder generar interés en nuestros productos y servicios entre los miembros de tu red social y para permitirte compartir tus intereses en productos y servicios con tus amigos en tu red.

13.3. No controlamos de que manera se recogen tus datos personales, como se almacenan o como se usan por parte de los sitios de terceros o de a quienes hayan sido divulgados. Debes de revisar las políticas de privacidad y ajustes de todas las redes sociales a las que estás suscrito para entender qué información podrían estar compartiendo. Motorsport Network no es responsable de como esos sitios de terceros pueden usar Información recogida de o sobre ti.

14. Política Anti-spam

Motorsport Network proporciona contenido emocionante y que da que pensar en nuestros correos electrónicos y trata de personalizarlos con las necesidades específicas de & los intereses de nuestras audiencias. Esperamos que disfrutes de recibirlos y leerlos.

Motorsport Network tiene tolerancia cero respeto al envío de correos electrónicos no solicitados o a granel, lo que se denomina "spam". Respecto a esta política, por favor, visita nuestros Términos & Condiciones y Política de Cookies.

14.1. Filtro automático de spam: Nosotros automáticamente escaseamos todos los mensajes electrónicos que entran y filtramos aquellos que puedan parecer spam. Como ningún sistema puede ser 100% preciso detectando emails legítimos del spam, algunos mensajes auténticos podrían ser filtrados de manera ocasional. Si cree que esto podría estar pasando, por favor ponte en contacto con el destinatario por otros medios.

14.2. Mensajes indeseados de Motorsport Network: cualquier destinatario de comunicaciones de correo electrónico por nuestra parte podría pedir, en cualquier momento, dejar de suscribirse. En el improbable caso de que pudieras estar recibiendo correos electrónicos de Motorsport Network que pudieran considerarse spam, te animamos q que nos lo comuniques, adjuntando la copia a: datacontroller@motorsport.com

Investigaremos de manera completa cualquier comunicación de abuso.

15. Cómo ponerse en contacto con nosotros

Si tienes cualquier tipo de pregunta referente a la privacidad o a estas normas, puedes ponerte en contacto con nosotros en esta dirección:

Data Protection Officer, Motorsport Network, 1 Eton Street, Richmond, TW9 1EF o por correo electrónico a: datacontroller@motorsport.com

Cambios en estas Normas

Podríamos cambiar o actualizar estas normas publicando una nueva versión en este website en cualquier momento, por eso te animamos a chequear de manera regular para asegurarte de que sigues estando de acuerdo con la manera en la que procesamos tus datos personales.

25 junio 2018