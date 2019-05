Adatvédelmi irányelvek

1. Bemutatkozás

2. Milyen információkat gyűjtünk?

3. Fiatalkorúak személyes adatainak védelme

4. A felhasználó jogai

5. Hogyan használjuk az Ön adatait?

6. Megtekinthetem, hogy a Motorsport Network milyen adatokat tárol rólam?

7. A begyűjtött adatok harmadik féllel történő megosztásának módja

8. Az Ön adatainak frissítése és a rendelkezésre bocsátás beállítása

9. Harmadik fél linkjei és szolgáltatásai

10. Hol tároljuk az Ön adatait?

11. Az Ön adatainak biztonsága

12. Biztonsági sebezhetőségek jelentése

13. Közösségi média

14. Anti-spam szabályzat

15. Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

1. Bemutatkozás

Motorsport Network LLP (“Motorsport Network”, “Mi”). Elkötelezettek vagyunk abban, hogy személyes adatait a jelenlegi jogszabályoknak és a bevált gyakorlatoknak megfelelően kezeljük. Célunk az, hogy felelősségteljesen, relevánsan és biztonságosan járjunk el, amikor adatait kezeljük. Az alábbi linkre kattintva többet is megtudhat rólunk: www.motorsportnetwork.com.

Bármikor is bocsátja számunkra személyes adataidat, mi azt minden esetben jelen szabályzatnak megfelelően fogjuk kezelni. Minden esetben arra törekszünk, hogy adatait végig naprakészen és biztonságosan tároljuk, és tiszteletben tartsuk beállításait a különböző direkt marketinges megkereséseknél, mint például postai kommunikáció, email, sms-üzenetek, vagy épp telefonhívások.

A Motorsport Network több mint 20 márkával rendelkezik, melyek a motorsport és az autóipar területén tevékenykednek - mindannyiukra jelen adatvédelmi irányelvek tekinthetők mérvadónak. Ezen márkák aktuális listájáról az alábbi linken találsz bővebb információkat: www.motorsportnetwork.com/our-brands.

Tiszteletben tartjuk az Ön biztonságát, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy személyes adatait az Általános Adatvédelmi Szabályozásban ("GDPR) meghatározott módon védjük. A GDPR minden kulcsfontosságú előríásának megfelelünk, és arra törekszünk, hogy folyamatosan a lehető legbiztonságosabb és széles körben elfogadott módszerekkel dolgozzuk fel személyes adatait.

Tudjuk, hogy mennyire fontos az Ön számára az, hogy kontrollal rendelkezzen a felőlünk érkező kommunikációs formákkal kapcsolatban, ezért egy könnyű módszert biztosítunk, hogy az összes marketing jellegű megkeresésről leiratkozhasson. Fontos azonban elmondani, hogy ez minden regisztrációját törölni fogja, ezért vélhetően szeretné jobban megválogatni, melyek azok a kommunikációs formák, melyekről le szeretne iratkozni. Az emailek és sms-ek esetében az üzenetek alatt megtalálható "Leiratkozom/Unsubscribe" feliratra kattintva erre minden esetben lehetősége nyílik, egyéb esetekben pedig kérjük, kattintson ide.

Kérjük, olvassa el Felhasználási feltételeinket és Cookie-szabályzatunkat is. Ezen dokumentumot a Motorsport Network weboldal láblécében elhelyezett Felhasználási feltételek és Cookie-szabályzat linkekre kattintva érheti el.

Ezen adatvédelmi irányelv, (“Adatvédelmi irányelvek”) célja, hogy tájékoztassa önt, hogyan gyűjtjük, tároljuk és osztjuk meg személyes adatait. Ezen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson a személyes adataival kapcsolatos döntéshozatalban, amikor meglátogatja weboldalunkat, igénybe veszi az általunk, vagy más vállalatunk által nyújtott szolgáltatásokat. Kérjük, szánjon időt Adatvédelmi irányelveink átolvasására és megértésére.

Honlapunk és szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a jelen szabályzatban leírt módon gyűjtsük és felhasználjuk. Abban az esetben, ha megváltoztatjuk irányelveinket és / vagy eljárásainkat, frissítjük szabályzatunkat, hogy tudatában legyen annak, milyen információkat gyűjtünk, hogyan használjuk fel, és milyen körülmények között adhatjuk azt át harmadik félnek. A weboldal vagy szolgáltatások folyamatos használata a jelen irányelvek módosított feltételeinek megfelelően történik. Javasoljuk, hogy könyvjelzővel ellátva ezt az oldalt, rendszeresen ellenőrizze irányelveinket.

Ezen irányelv mellett az általunk vagy egyéb vállalataink által kínált szolgáltatásaink további adatvédelmi irányelvekkel is rendelkezhetnek, amelyek az adott szolgáltatásra jellemzőek. Ezekről a kiegészítő információkról az adott szolgáltatás igénybevételekor tájékozódhat, amikor a személyes adatok begyűjtésre kerülnek.

2. Milyen információkat gyűjtünk?

Minden adat a GDPR-ban rögzített feltételek mellett kerül rögzítésre és felhasználásra, amikor ez érvényesíthető. Ha szeretné tudni, hogy milyen információkat gyűjtünk és tárolunk Önről, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő elérhetőségen: datacontroller@motorsport.com, vagy írjon nekünk az ezen Adatvédelmi irányelv alján elhelyezett címre. Weboldalunk meglátogatásakor és használatakor, vagy szolgáltatásaink igénybevételekor Ön adatokat bocsáthat rendelkezésünkre, vagy mi gyűjthetünk be olyan adatokat, mint például: postai cím, email-cím és más személyes információk. Ezen információkat Ön többféle módon bocsáthatja rendelkezésünkre, és mi is többféle módon gyűjthetjük be Öntől.

2.1. Információk, melyeket önként ad meg számunkra

Gyűjtjük és tároljuk azokat az információkat, amiket Ö szándékosan ad meg weboldalunk vagy szolgáltatásaink használatakor. Például:

Amikor egy termék vagy egy szolgáltatás miatt regisztrál weboldalunkra, több információt is a rendelkezésünkre bocsáthat, mint például: név, email-cím, felhasználónév, jelszó és demográfiai információ

Amennyiben egy közösségi oldalon keresztül regisztrál oldalunkra és veszi igénybe szolgáltatásainkat, engedélyének megfelelően profiljának információit is felhasználhatjuk.

Amikor feliratkozik hírlevelünkre, magazinunkra, jelentkezik nyereményjátékunkra, vagy közösségi oldalon folytatott aktivitásban vesz részt, megadhat számunkra olyan információkat, mint például email-cím, telefonszám, vagy épp fizikai cím.

Információkat adhat át számunkra email váltáskor, ügyfélszolgálati kapcsolatfelvételkor és kérdőívek kitöltésekor is.

Az általunk működtetett különböző weboldalak különböző adatokat kérhetnek be Öntől. Dönthet úgy, hogy ezen adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, ám ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd igénybe venni szolgáltatásainkat, vagy csak limitált hozzáférést kap weboldalainkhoz. További információért kérjük, olvassa el jelen irányelvek "Hogyan használjuk az Ön adatait", bekezdését.

2.2. Adatok, melyeket weboldalunk használata során gyűjtünk

Weboldalunk használata közben cookie-k, flash cookie-k, web beacon-ök, log fájlok, pixelek és más technológiák révén passzívan is gyűjthetünk adatokat Önről. Ezen adatok segítenek nekünk abban, hogy személyre szabottabb információkat, szolgáltatásokat, eszközöket és hirdetéseket tudjunk ajánlani Önnek. Ezzel kapcsolatban, kérem olvassa el Cookie-szabályzatunkat.

2.3. Adatok, melyeket harmadik féltől kapunk

A harmadik féltől kapott online és offline információkat is kombinálhatjuk (beleértve csoportunk más vállalatait is – kattintson ide a teljes listáért) az Ön adataival. A harmadik féltől kapott adatok számos célt szolgálhatnak, köztük bizonyos információk megerősítésére Önről (pl: email-cím megerősítése annak érdekében, hogy a kívánt termék vagy szolgáltatás elérhető legyen az Ön számára), de arra is, hogy sokkal relevánsabb tartalmat és hirdetést tudjunk megjeleníteni Önnek.

3. Fiatalkorúak személyes adatainak védelme

3.1. Weboldalaink és termékeink nem gyermekek számára készültek, ettől függetlenül néhányan vélhetően meglátogatják oldalainkat. Éppen ezért a 16 éven aluliakat arra kérjük, hogy minden esetben egyeztessenek szüleikkel, mielőtt bármilyen személyes adatukat közzéteszik oldalainkon.

3.2. Azt ajánljuk, hogy a szülők vagy a felügyeleti szerepet betöltő nagykorúak minden esetben felügyeljék az online tájékozódó fiatalkorúakat.

3.3. Mindent megteszünk a gyermekek és fiatalkorúak személyes adatainak védelme érdekében, és szándékosan nem végzünk olyan marketingtevékenységet, amely ezen korosztályt célozná meg.

3.4. Amennyiben 16 év alatti vagy, minden esetben kérdezd meg szüleidet vagy a környezetedben lévő nagykorúakat, mielőtt:

Bármire is válaszolnál oldalainkon

Arra kérnél minket, hogy küldjünk számodra és más fiatalkorúak számára valamit

Részt vennél bármilyen versenyben vagy nyereményjátékban – ezekben az esetekben szigorúan csak 16 éven felüliek regisztrálhatnak és játszhatnak, ám ajánljuk, hogy az érdeklődés előtt minden esetben olvassa el Felhasználási feltételeinket

Közzétenne bármit is a hozzászólás modulban vagy bármilyen chatszobában

Beleegyezne bármilyen online vásárlásba

3.5. A szülő vagy nagykorú bármikor kérheti a datacontroller@motorsport.com email címen, hogy állítsuk le a fiatalkorú személyes adatainak gyűjtését, vagy kérheti, hogy távolítsuk az eddig megszerzett adatokat olyan régre visszamenően, amennyire csak lehetséges. A fiatalkorúak személyes adataival kapcsolatos kérdésekben a megfelelő azonosítás érdekében a szülőktől vagy nagykorúaktól különböző adatokat kérhetünk be.

4. A felhasználó jogai

4.1 A megerősítés joga

Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy megkövetelje az adatkezelőtől annak megerősítését, hogy a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e. Ha egy érintett személy ezt a megerősítési jogot kívánja használni, felveheti velünk a kapcsolatot a datacontroller@motorsport.com címen, vagy írhat nekünk a jelen Adatvédelmi szabályzat végén megadott címre.

4.2 Információhoz való jog

A személyes adatok feldolgozásában érintett minden személynek jogában áll bármikor megkérni az adatkezelőtől az általa tárolt személyes adatokat és ezen információk másolatát. Továbbá az érintettnek joga van a következő információkhoz hozzáférni:

a feldolgozás célja

a feldolgozott személyes adatok kategóriái

a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták, vagy akiknél ez a tevékenység még folyamatban van, különösen harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek számára

ha lehetséges, a tervezett időtartam, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy, ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai

az őt érintő személyes adatok helyesbítésének vagy törlésének joga, illetve az adatkezelő általi feldolgozás korlátozása, vagy az ilyen feldolgozás elleni kifogás joga

a felügyeleti hatósághoz benyújtott fellebbezési jog fennállása

ha a személyes adatokat nem gyűjtik az adatalanyról: Minden rendelkezésre álló információ az adatok származásáról, az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilalkotást is, és - legalábbis ezekben az esetekben - az értelmezett logikáról és az adatfeldolgozás hatóköréről valamint az érintettre gyakorolt szándékolt hatásáról

Emellett az érintettnek joga van hozzáférni ahhoz az információhoz, hogy a személyes adatokat továbbították-e egy harmadik országnak vagy egy nemzetközi szervezetnek. Ha ez a helyzet, akkor az érintettnek joga van információt szerezni az átruházással kapcsolatos megfelelő garanciákról.

Ha az érintett személy élni kíván ezen információhoz való jogával, felveheti velünk a kapcsolatot a datacontroller@motorsport.com, email címen, vagy írhat nekünk a jelen Adatvédelmi irányelvünk alján megadott címre.

4.3. A helyesbítéshez való jog

A személyes adatok feldolgozása által érintett személyeknek az európai jogalkotók által biztosítva joguk van arra, hogy kérjék az őket érintő pontatlan személyes adatok azonnali helyesbítését. Továbbá az érintetteknek joguk van arra, hogy a feldolgozás céljait figyelembe véve kérje be a hiányos személyes adatok teljesítését, beleértve egy kiegészítő nyilatkozatot is.

Ha az érintett személy élni kíván helyesbítéshez való jogával, felveheti velünk a kapcsolatot a datacontroller@motorsport.com, email címen, vagy írhat nekünk a jelen Adatvédelmi irányelvünk alján megadott címre.

4.4 Lemondás joga

A személyes adatok feldolgozása által érintett személynek jogában áll az adatkezelőtől az őt érintő személyes adatok azonnali törlését kérni, feltéve, hogy az alábbi okok valamelyike teljesül és a feldolgozás nem kötelező:

A személyes adatokat ilyen célból vagy más módon feldolgozták, amelyekre már nincs szükség

Az adatkezelő visszavonja a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulást, amelyre az adatkezelő nem rendelkezik más jogalappal a feldolgozáshoz.

Az adatalany kifogásolja a feldolgozást, és a feldolgozáshoz nincsenek jogos indokok, vagy az adatalany a feldolgozás ellen fellebbezik.

A személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.

A személyes adatok törlése az uniós vagy nemzeti jog szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely az adatkezelőre vonatkozik.

A személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték.

Amennyiben a fenti okok egyike fennáll, és az érintett személy kérvényezni szeretné az általunk birtokolt személyes adatok törlését, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot datacontroller@motorsport.com email címen, vagy írhat nekünk jelen Adatvédelmi irányelvünk alján megadott címre. Adatvédelmi tisztviselőnk, vagy más hivatalos alkalmazottunk gondoskodik arról, hogy a törlés iránti kérelem azonnal teljesüljön.

Amennyiben a személyes adatok nyilvánosságra hozatala a mi közreműködésünkkel történt, és az adatok törléséért is vállalatunk felel, úgy megtesszük a szükséges intézkedéseket - beleértve a technikai jellegűeket is - hogy tájékoztassunk más adatkezelőket arról, hogy az adatalany információi törlését kérte - beleértve azokat a másolatokat és linkeket is, melyek ezen információkra mutatnak azokban az esetekben, amikor a feldolgozás nem szükséges. Adatvédelmi tisztviselőnk vagy más hivatalos alkalmazottunk adott esetben egyedi eljárást is kezdeményezhet.

4.5. A feldolgozandó adatok korlátozásának joga

A személyes adatok feldolgozásával érintett bármely személynek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőt kérje a feldolgozandó adatok korlátozására, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

A személyes adatok pontosságát az érintett olyan időtartam alatt vitatja, amely lehetővé teszi a felelős személy számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

A feldolgozás jogellenes, az adatalany megtagadja a személyes adatok törlését, és helyette kéri a feldolgozásra kerülő személyes adatok korlátozását.

Az adatkezelőnek nincs többé szüksége a személyes adatok feldolgozására, de az érintettnek szüksége van rájuk, hogy érvényesítse, gyakorolja vagy megvédje a jogi igényeit és állításait.

Az érintett ellenezte a feldolgozást, és még nem tisztázott, hogy a felelős személy jogos érdeke meghaladja-e az érintettét.

Amennyiben a fenti feltételek egyike teljesül, és az érintett személy kérni kívánja az általunk tárolt személyes adatok korlátozását, bármikor felveheti a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy más alkalmazottunkal. Adatvédelmi tisztviselőnk vagy más hivatalos alkalmazottunk elindítja a feldolgozás korlátozását.

4.6. Információk a személyes adatok átviteléről

A személyes adatok feldolgozása által érintett személynek joga van ahhoz, hogy személyes adatait strukturált, elfogadott és gépileg olvasható formában szerezze meg az adatkezelőtől. Joga van továbbá átadni ezeket az adatokat egy másik felelős személynek az adatkezelő akadályozása nélkül, feltéve, hogy a feldolgozás a hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, valamint a feldolgozás automatizált folyamatokkal zajlik, hacsak az adatfeldolgozás közérdekű feladat ellátásához vagy a felelős személy feladatkörébe tartozó közhatalom gyakorlásához nem szükséges.

Emellett az adatok továbbításához való jogának gyakorlása során az érintettnek joga van ahhoz hogy a személyes adatokat közvetlenül egyik kezelőtől a másikhoz továbbítsák, amennyiben ez műszakilag megvalósítható, és nem érinti mások jogait és szabadságát.

Az adatátvitel jogának érvényesítése érdekében az érintett bármikor az általunk kijelölt adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat.

4.7. Személyes adatok gyűjtésének megtagadásához való jog

A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van ahhoz, hogy különleges helyzetekben megtagadja a róla szóló személyes adatok gyűjtését.

Panasz esetén a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatfeldolgozás kényszerítő indokai meghaladják az érintettek érdekeit, jogait és szabadságát, vagy a feldolgozás jogszerű és szükségszerű.

Ha a személyes adatokat közvetlen postai küldemények kezelésére használjuk fel, az adatalanynak jogában áll bármikor kifogást emelni a személyes adatok reklámozás céljából történő feldolgozásával kapcsolatban - ez vonatkozik a profilkészítésre is, amennyiben az ilyen közvetlen levélhez kapcsolódik. Ha az adatalany kifogásolja a feldolgozás közvetlen marketing célokra történő felhasználását, a személyes adatokat nem fogjuk feldolgozni e célból.

Ezenkívül az adatalany a saját helyzetükből adódó okokból kifolyólag a tudományos, történeti-kutatási vagy statisztikai célokból végzett személyes adatok feldolgozásával szemben is tiltakozhat, illetve kifogást emelhet ellene, kivéve, ha az ilyen feldolgozás közérdekű feladat teljesítéséhez szükséges.

Annak érdekében, hogy ezen jogát érvényesíthesse, vegye fel velünk a kapcsolatot a datacontroller@motorsport.com email címen, vagy írhat nekünk a jelen Adatvédelmi irányelvünk alján megadott címre. Az adatalanynak joga van hozzá, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások használatával összefüggésben is szabadon gyakorolja felszólalási jogát a technikai előírásokat alkalmazó automatizált eljárások segítségével történő adatgyűjtések esetében.

4.8 Automatizált döntések egyedi esetekben - beleértve a profilalkotást is

A személyes adatok feldolgozásában érintett minden személynek joga van ahhoz, hogy ne legyen alanya olyan döntéseknek, melyek kizárólag automatizált feldolgozáson alapulnak - beleértve a profilalkotást is, amely joghatással bír, vagy hasonló módon jelentős mértékben érinti azt; kivéve, ha a határozat (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséért vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az adatkezelő által hivatkozott uniós vagy tagállami jogszabályok megengedik, és a jogszabályok megfelelő intézkedéseket írnak elő a jogok és szabadságok, valamint az érintett jogos érdekeinek védelmére; vagy (3) az adatfeldolgozás az érintett személy kifejezett hozzájárulásával történik.

Ha a határozat (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséért vagy teljesítéséért szükséges, vagy (2) az adatalany kifejezett beleegyezésével történik, megfelelő intézkedéseket hozunk a jogok, a szabadságok valamint az érintett személy jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az adatkezelő személy általi beavatkozásának megszerzésére vonatkozó jogát, saját álláspontjának kifejtését és a határozat vitatását.

Ha az adatalany automatizált döntéshozatali jogokat kíván érvényesíteni, bármikor felveheti a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy más adatkezelővel.

4.9 A hozzájárulás visszavonásának joga/p>



A személyes adatok feldolgozása által érintett személyeknek az európai irányelv és a szabályozó hatóság által biztosított jogok által bármikor joguk van visszavonni a személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulást.

Amennyiben az adatalany érvényesíteni szeretné ezen jogát, bármikor kapcsolatba léphet velünk a datacontroller@motorsport.com email címen, vagy írhat nekünk a jelen Adatvédelmi irányelvünk végén megadott címre.

5. Hogyan használjuk az Ön adatait?

Az adatokat az alábbiakban leírt módon és az adatok begyűjtésének időpontjában leírtak szerint fogjuk felhasználni.

5.1. Szolgáltatások nyújtása

Általánosságban véve az Ön által megadott adatokat üzleti célokra használjuk fel, beleértve az alábbi formákat:

Az Ön által nálunk nyitott felhasználói fiók kezelése

Regisztráció engedélyezése az Ön számára weboldalaink és szolgáltatásaink használatához valamint igénybevételéhez

Válaszadás az Ön által felénk irányzott kérdésekre

Egy termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos kérésének teljesítése/li>

Kommunikációs és adminisztrációs jellegű email üzenetek küldése weboldalainkról valamint szolgáltatásainkról

Weboldalaink és szolgáltatásaink személyre szabása, relevánsabbá tétele az Ön számára. Ehhez elemzéseket, felhasználói adatokkal kapcsolatos kutatásokat és felhasználói interakciókat is kezdeményezhetünk

Különböző versenyek/nyereményjátékok futtatása

Ügyfélszolgálat biztosítása

Bármilyen egyéb ok, ami valamilyen formában a fentiekhez köthető

5.2. Marketing

Azokban az esetekben, ahol a megfelelő hozzájárulásokat megadta nekünk, vagy ahol a GDPR feljogosít bennünket, marketinganyagokat küldhetünk a Motorsport Network által kínált más termékekről vagy szolgáltatásokról, beleértve a cégcsoportunk által kínált termékeket vagy szolgáltatásokat is.

Továbbá, ahol Ön megadta nekünk a megfelelő hozzájárulásokat, az Ön információit cégcsoportunk tagjaihoz vagy más kiválasztott harmadik fél felé is továbbíthatjuk, ahonnan az Ön számára releváns információkkal kereshetik meg. Ezen megkeresések az alábbi területekről érkezhetnek: szakmai egyesületek, autóipar, jótékonyság, oktatás és képzés, munkaerő-toborzás, üzleti és szabadidős utazás, rendezvények, konferenciák és kiállítások, pénzügyi szolgáltatások, felmérések és kutatás, média, közvetítés és marketing, kiadványok és előfizetések, üzleti és információs szolgáltatások , elektronika, számítógépek, szoftver és AV, sport és sportruházat, játék, fogadások, távközlés és kiskereskedelem, partnerek és promóciós támogatók, események és versenyek.

Ugyanakkor biztosítjuk Önt arról, hogy megértjük a kéretlen hírközlés irritációját, és teljes mértékben elköteleztük magunkat a GDPR-ben rögzített jogok és kötelezettségek biztosítására, valamint a 2003-as, a frissített 2004-es és 2011-es Adatvédelmi és Elektronikus Hírközlési Szabályzatban rögzítettek tiszteletben tartását.

5.3. Viselkedésen alapuló hirdetések – ügyfelek számára releváns hirdetések

Hiszünk abban, hogy a hirdetés sokkal érdekesebb, ha releváns az Ön számára, ennek megfelelően testre szabhatjuk azokat a hirdetéseket, amelyeket a következők alapján lát:

Az Ön által önként megadott információk

Földrajzi elhelyezkedéssel kapcsolatos Információk, amelyeket IP-címükön keresztül, mobileszközükről vagy más módon is meghatározhatunk

Harmadik féltől kapott adatok

Weboldalaink megtekintésekor vagy szolgáltatásaink igénybevételekor (a továbbiakban: "Viselkedésen alapuló hirdetések") további információkért kérjük, olvassa el Cookie-szabályzatunkat

Hirdetőink vagy más harmadik felek weboldalunkon keresztül viselkedésen alapuló hirdetésekkel is foglalkozhatnak, és cookie-kat, valamint egyéb technológiákat használhatnak a Cookie-szabályzatunkban szereplő módon. Nem rendelkezünk irányítási joggal ezen a hirdetők vagy más felek fölött, és nem felügyelhetjük ezen felek cookie, vagy más technológiáinak használatát, illetve az általuk gyűjtött információk felhasználását. További információért olvassa el Cookie-szabályzatunkat.

Korlátozhatja az általunk végzett hirdetések személyre szabását azáltal, hogy törli azokat a cookie-kat böngészőjéből, melyeket mi, vagy más harmadik fél helyezett el ott. Ezzel kapcsolatos további részletekért kérjük, látogassa meg Cookie-szabályzatunk.

Azt követően is megjelenhetnek hirdetések az oldalon, hogy Ön gyakorolta a cookie-k korlátozására és törlésére vonatkozó jogát, ám előfordulhat, hogy ezen hirdetések már nem felelnek majd meg érdeklődési körének. Amennyiben lecserélte számítógépét, böngészőjét, vagy törölt bizonyos cookie-kat, a kívánt hirdetések újbóli eléréséhez módosítania kell a beállításokat.

6. Megtekinthetem, hogy a Motorsport Network milyen adatokat tárol rólam?

A GDPR értelmében Önnek jogában áll kérni egy másolatot az általunk tárolt Önre vonatkozó személyes adatokról. Ehhez szükség lesz egy kétlépcsős azonosításra. Kérjük, írásos kérelmet nyújtsa be adatvédelmi tisztviselőnkhöz (Motorsport Network, 1 Eton Street, Richmondhoz, TW9 1EF). Válaszunk törvényes időtartama 1 hónap, de abban az esetben, ha minden releváns információt megad számunkra, igyekszünk ennél gyorsabb idő alatt eljárni.

Ha az Önről tárolt információink bármelyike pontatlan, és szeretne azon módosítani, kérjük, írjon nekünk a datacontroller@motorsport.com email címre, és mi rögzítjük erre vonatkozó kérelmét.

Amennyiben az inkorrekt információ magazin-előfizetésével kapcsolatos, hívja ügyfélszolgálatunk a +44 01604 251 451, ahol a lehető legrövidebb időn belül elvégezzük a szükséges javításokat.

7. A begyűjtött adatok harmadik féllel történő megosztásának módja

Az Ön kifejezett engedélyével harmadik féllel is megoszthatjuk adatait, melynek körülményeit alább, és ezen tájékoztatóban ismertetjük.

7.1. Jogi ügyek miatti nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozhatjuk az Ön adatait, ha kötelesek vagyunk közölni vagy megosztani az Önnel kapcsolatos információkat, hogy megfeleljünk a jogi kötelezettségeknek, illetve hogy érvényesítsük, alkalmazzuk vagy teljesítsük az Általános Szerződési Feltételeinket és egyéb szerződéseinket, vagy védjük ügyfeleink, vállalatcsoportunk, illetve mások jogait, tulajdonunkat vagy biztonságunkat. Ez magában foglalja az információcserét más vállalatokkal és szervezetekkel is a csalás elleni védelem és a hitelkockázat csökkentésére.

Számos harmadik féllel állunk kapcsolatban (pl. ügyintéző irodák, call centerek és honlaptervezők), annak érdekében, hogy ügyfeleinknek szakmai szolgáltatásokat tudjunk nyújtani. Ezek a szervezetek adatfeldolgozóként járnak el, és szigorúan szerződéses ellenőrzés alatt állnak abban a tekintetben, hogyan használhatják / nem használhatják az Ön adatait, miközben mi továbbra is felelősek vagyunk az Ön személyes adatainak védelméért.

7.2. Promóciók és szponzorok

A promóciók, a versenyek vagy a szavazások ("Promóciók") során begyűjtött információk egy része vagy teljes egésze nyilvánosságra hozható. Megosztható más harmadik felekkel is abban az esetben, ha azt a begyűjtés pillanatában vagy a promóciós szabályokban közölték és elfogadták.

7.3. Változások a cég életében

Abban az esetben, ha olyan üzleti lépésekre kerül sor, mint például egy egyesülés, egy másik vállalat megszerzése vagy vagyonaink egy részének értékesítése, akkor az Ön adatai is az átruházott eszközök közé tartozhatnak. Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen átruházások előfordulhatnak és megengedettek e szabályzatban.

7.4. Üzenőfal és chat

Szolgáltatásaink keretében üzenőfalakat, csevegőszobákat és egyéb interaktív fórumokat működtethetünk. Tudnia kell, hogy az ezen interaktív fórumokon közzétett vagy más módon nyilvánosságra hozott információk nyilvánosságra hozhatók és elérhetők lesznek minden olyan felhasználó számára, akik hozzáférnek honlapjainkhoz vagy szolgáltatásainkhoz. Ezen interaktív fórumok használatával Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan Információért, amelyet Ön közzétesz vagy kommunikál az ilyen fórumokon, és az Ön által közzétett bármilyen tartalom saját felelősségére történik.

8. Az Ön adatainak frissítése és a rendelkezésre bocsátás beállítása

Számos mód nyílik arra, hogy szabályozhassa adatainak összegyűjtését, felhasználását és megosztását, valamint frissíthesse az adatokat és beállításokat.

8.1. Marketingjellegű üzenetekről történő leiratkozás

Minden olyan esetben, amikor marketing jellegű megkeresés történik a részünkről, lehetősége lesz az üzenet alján elhelyezett utasításokat követve leiratkozni ezen megkeresésekről.

8.2. Kapcsolat

Abban az esetben az Ön adatai megváltoztak, vagy már nem kívánnak marketingjellegű üzeneteket kérni tőlünk, módosíthatja az adatokat vagy frissítheti a beállításokat, ha ide kattint.

Kérjük, vegye figyelembe:

Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően jogi és adóügyi okokból azt követően is megőrizhetjük az Önről tárolt információkat, miután törölte azokat, ám minden esetben tiszteletben tartjuk a törlésre vonatkozó kérelmet; és

Nem tároljuk a szükséges időtartamnál tovább adatait.

Nem vállalunk felelősséget azon harmadik felek jegyzékeiben vagy adatbázisaiban szereplő információk frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatban, amelyek korábban a jelen Szabályzatban rögzített módon jutottak az Ön adataihoz.

9. Harmadik fél linkjei és szolgáltatásai

Szolgáltatásaink használata közben Ön találkozhat más oldalakra mutató linkekkel, amelyekre ha rákattint, egy harmadik fél oldalára juthat el. Szolgáltatásaink keretében Ön hirdetéseket is láthat weboldalunkon, azokra való kattintáskor pedig szintén egy harmadik fél oldalára juthat el. Ön ezekben az esetekben tudomásul veszi, hogy weboldalunk, annak vezetői, alkalmazottjai és képviselői semmilyen felelősséget nem vállalnak a harmadik fél oldalán fellelhető tartalomért, továbbá kijelentjük, hogy jelen adatvédelmi irányelv csakis a hu.motorsport.com weboldalra és annak szolgáltatásaira vonatkozik. Felhívjuk a figyelmét, hogy harmadik fél oldalára történő navigálás után minden esetben olvassa el az adott oldal adatvédelmi irányelveit, és ellenőrizze le, hogy ott milyen adatokat és információkat gyűjtenek Önről.

10. Hol tároljuk az Ön adatait

Az Önről gyűjtött információk az Európai Gazdasági Térségen kívüli rendeltetési helyen (az összes EU-tagállam, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein) keresztül átvihetők, tárolhatók és feldolgozhatók. Az Ön Információit az EGT-n kívül működő személyzet is feldolgozhatja, akik például ügyfélszolgálati tevékenységet végeznek, vagy az egyik beszállítónk számára dolgoznak. Adatai megadásával Ön elfogadja ezt az átruházást, tárolást vagy feldolgozást. Minden szükséges lépést megteszünk, beleértve az EU által jóváhagyott modellszerződéses megállapodások használatát, vagy egyéb szerződéses eszközöket annak biztosítására, hogy az Ön adatait ennek a Szabályzatnak és a GDPR-nak megfelelően biztonságosan kezeljük. Nem tároljuk a hitelkártya adatait, és nem osztjuk meg az ügyfelek adatait sem harmadik felekkel.

11. Az Ön adatainak biztonsága

Minden esetben megfelelő biztonsági eljárásokat követünk az adatok tárolása és nyilvánosságra hozatala során, hogy megakadályozzuk harmadik felek jogosulatlan hozzáférését. Hasonlót várunk el azoktól a harmadik felektől is, akik az adatokhoz jogos úton jutottak hozzá. Sajnos azonban az információk interneten keresztüli továbbítása nem teljesen biztonságos, így nem tudjuk garantálni az Ön által interneten keresztül továbbított információk biztonságát. Az ilyen továbbítás saját felelősségére történik, és Ön tudomásul veszi, valamint elfogadja, hogy nem vállalhatunk felelősséget az Ön információinak illetéktelen használatáért, terjesztéséért, károsításáért vagy megsemmisítéséért, kivéve, ha a GDPR-ban ilyen felelősség kerül rögzítésre, és azt el kell fogadnunk. Miután hozzáfértünk az Ön adataihoz, biztonsági eljárásokat és szolgáltatásokat fogunk felhasználni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az illetéktelen hozzáférést.

12. Biztonsági sebezhetőségek jelentése

A Motorsport Network elkötelezett ügyfelei adatainak, magánéletének és biztonságának védelme iránt. Amennyiben Ön egy esetleges biztonsági rést észlel, úgy örömmel fogadjuk, ha azt felelősségteljes módon jelenti számunkra. Kérjük, írjon nekünk a datacontroller@motorsport.com email címre, és a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy Önnel együtt dolgozzunk, és gyorsan megoldást találjunk a problémákra. A potenciális sebezhetőség nyilvánosságra hozatala veszélyeztetheti a szélesebb közösséget, ezért először arra kérjük Önt, hogy lépjen kapcsolatba velünk. Az eset nyomozása során folyamatosan tájékoztatjuk Önt az aktuális állapotokról.

13. Közösségi média

13.1. A Motorsport Network lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közösségi médiás felületeket használjanak weboldalakra történő bejelentkezéshez.

Ebben az esetben önnek hozzáférést kell biztosítania számunkra a közösségi oldalon létrehozott profiljához, és engedélyeznie kell számunkra azt, hogy bizonyos szolgáltatásainkban végzett tevékenységét megosszuk a közösségi oldalakon jelen lévő követőivel, ismerőseivel - ilyen tevékenység lehet például, de nem kizárólagosan a hozzászólások írása és a videók megtekintése is.

Az adott hálózattól függően az alábbi adatok kerülhetnek begyűjtésre

A nyilvános profilban rögzített olyan alapvető információk, mint a név és az email cím, melyek a bejelentkezéshez szükségesek

Olyan más adatok, melyen az adott közösségi oldalon létrehozott profil adatvédelmi beállításai szerint nyilvánosan elérhetőek.

Bármilyen egyéb adat, melyeket a beállításokban a nyilvánosság számára is elérhetővé tett.

Minden esetben egyértelművé fogjuk tenni, amikor többet kérünk, mint egyszerű fiókadatokat. Kérjük, ellenőrizze, hogy milyen engedélyeket kérünk, mielőtt kapcsolatba lépne velünk ezekkel az alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal. Az így begyűjtött adatokat minden esetben arra használjuk, hogy jobban az Ön igényeihez tudjuk szabni a weboldalunkon megjelenő tartalmat és szolgáltatásokat.

A Motorsport Network és egyéb harmadik fél által biztosított közösségi médiás bejelentkezés

13.2. Az olyan közösségi oldalak, mint például a Facebook, a Linked-In megbízható partnerként működnek együtt velünk. Olyan alkalmazásfejlesztőkkel is dolgozunk, akik a közösségi médiára szakosodtak, hogy adott esetben kapcsolatba léphessenek a közösségi oldalakkal. Hozzáférést biztosítunk weboldalainkhoz harmadik felek és üzleti partnerek számára, hogy érdeklődést keltsen termékeink és szolgáltatásaink iránt a közösségi hálózatok tagjaiban, és lehetővé tegye a termék- és szolgáltatási érdeklődés megosztását az oldalon rögzített ismerőseivel.

13.3. Nem tudjuk szabályozni, hogy ezen harmadik fél webhelyek milyen adatokat gyűjtenek Önről, hogyan gyűjtik be és hogyan használják ezeket, mint ahogy azt sem tudjuk, kikkel osztják meg azokat. Arra kérjük, hogy az adott közösségi oldal beállításaiban minden esetben nézze meg, milyen beállítási lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére az adatvédelem tekintetében, és ennek megfelelően járjon el. A Motorsport Network semmilyen mértékben nem felelős a harmadik felek által Önről gyűjtött információkért.

14. Anti-spam szabályzat

A Motorsport Network izgalmas és elgondolkodtató tartalmat közöl e-mailjeiben, és célja, hogy a márka közösségének érdekeit nézve egyedi igényekhez igazítsa azokat. Reméljük, örömmel fogadja és olvassa elektronikus leveleinket.

A Motorsport Network eközben zéró toleranciát hirdet a kéretlen / tömeges kereskedelmi e-mail - "spam" küldésével kapcsolatban. E szabályzat vonatkozásában kérjük, olvassa el a teljes Általános Szerződési Feltételeinket is.

14.1. Automatikus spamszűrés: automatikusan monitorozunk minden bejövő elektronikus üzenetet és kiszűrjük azokat, amelyek spamnek tűnnek. Mivel egyetlen rendszer sem lehet 100% -osan pontos a valódi e-mailek észlelésében a spamektől, esetenként az értékkel bíró valódi üzenetek is szűrésre kerülnek. Amennyiben úgy gondolja, hogy ez megtörténhetett, kérjük, forduljon a címzetthez újabb eszközzel.

14.2. Nemkívánatos üzenetek a Motorsport Networktől: Az e-mailes kommunikáció bármely címzettje bármikor kérheti a leiratkozást. Abban a valószínűtlen esetben, ha a Motorsport Network e-mailes kommunikációját spamként érzékeli, javasoljuk, hogy küldje el nekünk másolatát a: datacontroller@motorsport.com email címre

Minden esetben kivizsgáljuk az ehhez hasonló visszaéléseket.

15. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a jelenlegi szabályzattal vagy az adatok biztonságával kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeken:

Adatvédelmi tisztviselő, Motorsport Network, 1 Eton Street, Richmond, TW9 1EF Email: datacontroller@motorsport.com

Változások a szabályzatban

Jelen házirendet bármikor módosíthatjuk / frissíthetjük, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze, hogy megbizonyosodhasson arról, továbbra is elégedett a személyes adatok feldolgozásának feltételeivel.

27 június 2018