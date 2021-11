Kebijakan Privasi

1. Perkenalan

2. Informasi apa yang kami kumpulkan?

3. How we protect children's privacy

4. Hak-hal Anda

5. Bagaimana kami menggunakan informasi Anda

6. Dapatkah saya mengetahui informasi pribadi apa saja yang dipegang Motorsport Network?

7. Bagaimana kami mengungkap informasi Anda ke pihak ketiga

8. Memperbarui dan mengontrol informasi Anda

9. Tautan dan layanan pihak ketiga

10. Di mana kami menyimpan informasi Anda

11. Keamanan informasi Anda

12. Melaporkan masalah keamanan

13. Media Sosial

14. Kebijakan anti-spam

15. Bagaimana cara menghubungi kami

1. Perkenalan

Motorsport Network LLP (“Motorsport Network”, “Kami”). Kami berkomitmen untuk mengelola informasi pribadi Anda sesuai dengan undang-undang saat ini. Tujuan kami adalah bertanggung jawab, relevan, dan aman saat menggunakan data Anda. Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang kami dengan mengunjungi www.motorsportnetwork.com.

Setiap saat Anda memberikan informasi pribadi, kami akan menangani informasi itu sesuai dengan Pemberitahuan ini. Kami berusaha setiap saat untuk menjaga data Anda akurat dan aman serta menghormati preferensi data Anda sehubungan dengan penerimaan pemasaran langsung, seperti komunikasi pos, email, pesan seluler, dan panggilan telepon.

Motorsport Network memiliki portofolio lebih dari 20 merek yang beroperasi di berbagai cabang motorsport dan otomotif, yang semuanya diatur oleh Pemberitahuan Privasi ini. Untuk daftar terbaru dari merek tersebut, silakan kunjungi www.motorsportnetwork.com/our-brands.

Kami menghormati privasi Anda dan berkomitmen untuk melindungi Informasi pribadi Anda seperti yang didefinisikan dalam General Data Protection Regulation (“GDPR”) (“Informasi”). Kami mematuhi prinsip-prinsip GDPR dan bertujuan menjaga praktik terbaik secara konsisten dalam pemrosesan Informasi Anda.

Dan inilah janji kami di depan. Kami tahu betapa pentingnya bagi Anda untuk memiliki kendali atas komunikasi apapun yang Anda terima dari kami, jadi inilah cara cepat dan mudah untuk memilih keluar dari semua komunikasi pemasaran. TAPI harap ingat bahwa ini akan menghapus Anda dari semua yang telah Anda daftarkan dan Anda mungkin ingin lebih selektif dan memilih komunikasi mana yang tidak ingin Anda terima lagi, khususnya melalui email atau SMS, dengan mengklik tautan berhenti berlangganan yang disediakan di bawah setiap pesan yang kami kirimkan kepada Anda. Selain itu, silakan klik di sini.

Harap baca bersama dengan Syarat & Ketentuan serta Kebijakan Cookie kami. Untuk dokumen-dokumen tersebut, silakan lihat situs web Motorsport Network tempat Anda berkunjung, ada tautan di catatan kaki untuk Kebijakan Cookie kami serta Syaratan & Ketentuan untuk situs itu.

Kebijakan Privasi ini ("Kebijakan") dimaksudkan untuk memberi tahu Anda bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan data pribadi Anda. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu Anda membuat keputusan berdasarkan informasi Anda saat menggunakan situs web kami atau layanan yang disediakan oleh kami atau perusahaan grup kami. Harap luangkan beberapa saat untuk membaca dan memahami Kebijakan ini.

Dengan menggunakan situs web dan layanan kami, Anda menyetujui pengumpulan dan penggunaan Informasi Anda sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan ini. Jika kami mengubah Kebijakan dan/atau prosedur kami, kami akan memperbarui Kebijakan ini untuk membuat Anda tetap mengetahui Informasi apa yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan dalam keadaan apa kami dapat mengungkapkannya. Penggunaan berkelanjutan Anda pada situs web atau layanan kami setelah Kebijakan ini diubah akan dianggap sebagai persetujuan Anda yang berkelanjutan terhadap syarat dan ketentuan Kebijakan ini seperti saat setelah diubah. Kami menganjurkan Anda untuk menandai halaman Web ini dan meninjau Kebijakan ini secara berkala.

Selain Kebijakan ini, setiap layanan yang ditawarkan oleh kami atau perusahaan grup kami mungkin memiliki ketentuan privasi tambahan spesifik untuk layanan tertentu. Pengungkapan tambahan ini dibuat di samping layanan tertentu tersebut pada saat Informasi Anda dikumpulkan.

2. Informasi apa yang kami kumpulkan?

Semua Informasi Anda akan disimpan dan digunakan sesuai dengan GDPR saat bisa diaplikasikan. Jika Anda ingin tahu informasi apa yang kami kumpulkan dan pegang tentang Anda, silakan kirim email kepada kami di: datacontroller@motorsport.com, atau hubungi kami di alamat yang diberikan pada bagian akhir Kebijakan ini. Ketika Anda mengunjungi dan menggunakan situs web kami atau meminta layanan kami, Anda dapat memberikan kami atau kami dapat mengumpulkan Informasi Anda seperti alamat pos Anda, alamat email, dan informasi pribadi lainnya. Anda dapat memberikan atau kami dapat mengumpulkan Informasi ini dengan beberapa cara:

2.1. Informasi yang Anda berikan secara sukarela kepada kami

Kami mengumpulkan dan mengelola Informasi yang Anda kirimkan secara sukarela kepada kami saat Anda menggunakan situs web atau layanan kami. Misalnya:

Ketika Anda mendaftar di situs web kami atau untuk sebuah produk atau layanan, Anda dapat memberikan kami Informasi tertentu termasuk nama, alamat email, nama pengguna, kata sandi, dan Informasi demografis Anda

Jika Anda mendaftar ke layanan kami melalui jejaring sosial, kami dapat menggunakan Informasi profil yang Anda izinkan kami akses berkenaan dengan minat Anda.

Jika Anda mendaftar untuk menerima buletin, majalah, mengikuti kompetisi, atau berpartisipasi dalam kegiatan jejaring sosial, Anda dapat memberikan kami Informasi kontak (seperti email, telepon, dan/atau alamat fisik)

Anda dapat memberikan kami Informasi dalam proses email, interaksi dukungan pelanggan, dan survei.

Situs web berbeda yang kami operasikan dapat meminta informasi yang berbeda pula. Anda dapat memilih untuk tidak memberikan kami Informasi tertentu, tetapi ini dapat mencegah Anda mendapatkan akses ke sebuah layanan atau membatasi fitur yang dapat Anda gunakan di situs web kami. Untuk Informasi lebih lanjut, silakan baca bagian “Bagaimana Kami Menggunakan Informasi Anda” pada Kebijakan di bawah ini.

2.2. Informasi yang kami kumpulkan dari penggunaan Situs web kami

Saat Anda menggunakan situs web kami, Informasi juga dapat dikumpulkan secara pasif oleh kami melalui penggunaan cookie, cookie flash, web beacon, piksel, file log, dan teknologi lainnya. Informasi ini memungkinkan kami untuk memberikan informasi, layanan, alat, dan iklan yang lebih bermanfaat. Silakan lihat Kebijakan Cookie kami untuk Informasi lebih lanjut.

2.3. Informasi yang kami terima dari pihak ketiga

Kami juga dapat menggabungkan informasi online dan/atau offline yang diterima dari pihak ketiga (termasuk anggota lain dari grup perusahaan kami - klik di sini untuk daftar lengkap) dengan Informasi Anda. Informasi pihak ketiga digunakan untuk berbagai tujuan termasuk untuk memverifikasi Informasi lain tentang Anda (misalnya, verifikasi alamat surat Anda untuk mengirim produk atau layanan yang Anda minta) dan untuk meningkatkan konten dan relevansi iklan yang kami berikan kepada Anda.



Untuk menyisih dari berbagi informasi pribadi Anda dengan LiveRamp, klik di sini (https://optout.liveramp.com/opt_out).

3. How we protect children's privacy

3.1. Our Sites are general audience Sites not directed at children under the age of 13. If we obtain actual knowledge that any information we collect has been provided by a child under the age of 13, we will promptly delete that information.

4. Hak-hak Anda

4.1 Hak atas Konfirmasi

Setiap subjek data memiliki hak untuk meminta controller untuk mengonfirmasi apakah data pribadi yang berkaitan dengannya sedang diproses. Jika orang yang terkena dampak ingin menggunakan hak konfirmasi ini, mereka dapat menghubungi kami di datacontroller@motorsport.com, atau menghubungi kami di alamat yang diberikan pada akhir Kebijakan ini.

4.2 Hak atas Informasi

Setiap orang yang terkait dengan pemrosesan data pribadi berhak memperoleh informasi dari pengontrol data secara gratis atas data pribadi yang disimpan tentang dirinya dan salinan dari informasi tersebut kapan saja. Selanjutnya, subjek data memiliki hak untuk diberikan informasi berikut:

tujuan pemrosesan

kategori data pribadi yang sedang diproses

penerima atau kategori penerima kepada siapa data pribadi telah diungkapkan atau sedang diungkapkan, khususnya kepada penerima di negara ketiga atau organisasi internasional

jika memungkinkan, durasi yang direncanakan untuk menyimpan data pribadi atau, jika itu tidak memungkinkan, kriteria untuk menentukan durasi tersebut

keberadaan hak untuk meralat atau menghapus data pribadi mengenai dirinya atau pembatasan pemrosesan oleh pengontrol atau hak untuk menolak pemrosesan seperti itu

keberadaan hak banding kepada otoritas pengawasan

jika data pribadi tidak dikumpulkan dari subjek data: Semua informasi yang tersedia tentang asal data, keberadaan pengambilan keputusan otomatis termasuk pembuatan profil dan - setidaknya dalam kasus ini - informasi yang berarti tentang logika yang terlibat dan ruang lingkup dan dampak yang diinginkan dari pemrosesan tersebut pada subjek data​​li>

Selain itu, subjek data memiliki hak akses seperti apakah data pribadi telah dikirim ke negara ketiga atau ke organisasi internasional. Jika itu yang terjadi, maka subjek data memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang jaminan yang sesuai sehubungan dengan transfer.

Jika orang yang terkena dampak ingin menggunakan hak atas informasi ini, mereka dapat menghubungi kami di datacontroller@motorsport.com, atau menghubungi kami di alamat yang diberikan di bagian akhir Kebijakan ini.

4.3. Hak atas Ralat

Setiap orang yang terpengaruh oleh pemrosesan data pribadi memiliki hak yang diberikan oleh legislator Eropa untuk menuntut koreksi langsung atas data pribadi yang tidak akurat mengenai dirinya. Selanjutnya, subjek data memiliki hak untuk meminta penyelesaian data pribadi yang tidak lengkap, termasuk dengan cara deklarasi tambahan, dengan mempertimbangkan tujuan pemrosesan.

Jika orang yang terkena dampak ingin menggunakan hak ralat ini, mereka dapat menghubungi kami di datacontroller@motorsport.com, atau menghubungi kami di alamat yang diberikan di bagian akhir Kebijakan ini.

4.4 Hak atas Pembatalan

Setiap orang yang terpengaruh oleh pemrosesan data pribadi berhak untuk meminta pengontrol untuk segera menghapus data pribadi mengenai dirinya, asalkan salah satu alasan berikut dipenuhi sehingga pemrosesan tidak diperlukan:

Data pribadi telah dikumpulkan untuk tujuan tersebut atau telah diproses dan tidak diperlukan lagi.

Subjek data menarik persetujuan yang menjadi dasar pemrosesan pengontrol data tidak memiliki dasar hukum lainnya untuk pemrosesan.

Subjek data keberatan terhadap pemrosesan dan tidak ada alasan sah untuk pemrosesan atau subjek data menarik pemrosesan.

Data pribadi diproses secara tidak sah.

Penghapusan data pribadi diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum di bawah Uni Eropa atau hukum nasional, di mana pengontrol tunduk.

Data pribadi dikumpulkan dalam kaitannya dengan layanan informasi masyarakat.

Jika salah satu alasan di atas benar dan orang yang terkena dampak ingin mengatur penghapusan data pribadi yang dipegang oleh kami, mereka dapat menghubungi kami kapan saja di datacontroller@motorsport.com atau hubungi kami di alamat yang diberikan pada bagian akhir Kebijakan ini. Petugas perlindungan data kami atau karyawan lain akan mengatur agar permintaan penghapusan segera dipenuhi.

Jika data pribadi telah dipublikasikan oleh kami dan jika perusahaan kami bertanggung jawab untuk menghapus data pribadi sebagai pihak yang bertanggung jawab, kami akan mengambil tindakan yang sesuai, termasuk dari sisi teknis, dengan mempertimbangkan teknologi yang tersedia dan biaya implementasi untuk memberi tahu pengontrol data lainnya yang memproses data pribadi bahwa subyek data telah meminta agar pengontrol data lainnya menghapus semua tautan ke data pribadi atau salinan atau replikasi data pribadi tersebut, sehingga pemrosesan tidak diperlukan. Petugas perlindungan data kami atau karyawan lain akan menangani hal-hal yang diperlukan dalam setiap kasus.

4.5. Hak atas Pembatasan Pemrosesan

Setiap orang yang terpengaruh oleh pemrosesan data pribadi berhak untuk meminta pengontrol untuk membatasi pemrosesan jika salah satu dari ketentuan berikut berlaku:

Keakuratan data pribadi ditentang oleh subjek data selama jangka waktu yang memungkinkan orang yang bertanggung jawab untuk memverifikasi keakuratan data pribadi.

Pemrosesan melanggar hukum, subjek data menolak menghapus data pribadi tapi meminta pembatasan penggunaan data pribadi.

Pengontrol tidak lagi membutuhkan data pribadi untuk tujuan pemrosesan, tetapi subjek data membutuhkannya untuk menegaskan, melaksanakan, atau membela klaim hukum.

Subjek data keberatan dengan pemrosesan dan belum jelas apakah alasan sah dari orang yang bertanggung jawab melebihi dari subjek data.

Jika salah satu kondisi di atas dipenuhi dan orang yang terpengaruh proses ini ingin meminta pembatasan data pribadi yang disimpan oleh kami, mereka dapat menghubungi petugas perlindungan data kami atau karyawan lain dari pengontrol setiap saat. Petugas perlindungan data kami atau karyawan lain akan membantu pembatasan pemrosesan.

4.6. Transfer Data

Setiap orang yang terpengaruh pemrosesan data pribadi berhak untuk mendapatkan data pribadi mengenai dirinya yang diberikan kepada pengontrol oleh subjek data dalam format yang terstruktur, umum, dan dapat dibaca oleh mesin. Subjek data juga memiliki hak untuk mentransfer data ini ke orang lain yang bertanggung jawab, tanpa hambatan oleh pengontrol, kepada siapa data pribadi disediakan, asalkan pengolahan didasarkan pada persetujuan atau pada kontrak dan pengolahan melalui proses otomatis, kecuali pengolahan diperlukan untuk pelaksanaan tugas kepentingan publik atau dalam pelaksanaan otoritas publik, yang telah ditugaskan kepada orang yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut, dalam melaksanakan hak mereka untuk portabilitas data, subjek data memiliki hak untuk memperoleh data pribadi yang ditransmisikan langsung dari satu pengontrol ke yang lain, selama dimungkinkan secara teknis dan jika demikian tidak mempengaruhi hak dan kebebasan orang lain.

Untuk menegaskan hak pengalihan data, subjek data dapat menghubungi petugas perlindungan data yang ditunjuk oleh kami kapan saja.

4.7. Hak atas Keberatan

Setiap orang yang terkait dengan pemrosesan data pribadi berhak, atas alasan yang timbul dari situasi khususnya, mencegah pemrosesan data pribadi yang berkaitan dengannya.

Jika ada keberatan, kami tidak akan lagi memproses data pribadi kecuali kami dapat menunjukkan alasan yang sah untuk pemrosesan yang melebihi kepentingan, hak, dan kebebasan dari subjek data, atau pemrosesan adalah untuk tujuan menegaskan, menjalankan, atau membela klaim hukum.

Jika kami memproses data pribadi untuk mengoperasikan surat langsung, subjek data memiliki hak untuk mengajukan keberatan kapan saja terhadap proses data pribadi untuk keperluan iklan tersebut. Ini juga berlaku untuk pembuatan profi, selama masih terkait dengan surat langsung seperti itu. Jika subjek data keberatan dengan proses untuk tujuan pemasaran langsung, kami tidak akan lagi memproses data pribadi untuk tujuan ini.

Selain itu, subjek data memiliki hak, atas alasan yang timbul dari situasi khusus mereka, menolak pemrosesan data pribadi yang berkaitan dengan mereka, yang kami lakukan untuk tujuan penelitian ilmiah, sejarah, atau statistik, kecuali pemrosesan seperti itu diperlukan untuk memenuhi tugas kepentingan umum.

Untuk melaksanakan hak atas keberatan, subjek data dapat langsung menghubungi kami di datacontroller@motorsport.com, atau menghubungi kami di alamat yang diberikan pada bagian akhir Kebijakan ini. Subjek data juga bebas, dalam konteks penggunaan layanan informasi masyarakat, untuk menggunakan hak keberatan melalui prosedur otomatis menggunakan spesifikasi teknis.

4.8 Keputusan Otomatis dalam Kasus Individu Termasuk Pembuatan Profil

Setiap orang yang terpengaruh pemrosesan data pribadi berhak untuk tidak tunduk pada keputusan yang hanya dibuat berdasarkan pemrosesan otomatis, termasuk pembuatan profil, yang memiliki efek hukum di dalamnya atau, dengan cara yang serupa, secara signifikan mempengaruhinya; kecuali keputusan (1) diperlukan untuk kesimpulan atau kinerja kontrak antara subjek data dan pengontrol, atau (2) diizinkan oleh undang-undang Uni Eropa atau Negara Anggota di mana pengontrol tunduk, dan undang-undang itu menyediakan tindakan yang tepat untuk melindungi hak dan kebebasan serta kepentingan sah dari subjek data; atau (3) dengan persetujuan dari subjek data.

Jika keputusan (1) diperlukan untuk kesimpulan atau kinerja kontrak antara subjek data dan pengontrol atau (2) itu dilakukan dengan persetujuan tersurat dari subjek data, kami akan mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga hak, kebebasan, dan kepentingan sah dari subjek data, termasuk setidaknya hak untuk mendapatkan intervensi seseorang oleh pengontrol, untuk menyatakan posisinya sendiri dan untuk menentang keputusan.

Jika subjek data ingin menerapkan hak pembuatan keputusan otomatis, mereka dapat menghubungi petugas perlindungan data kami atau pengontrol data lainnya kapan saja.

4.9 Hak untuk Mencabut Persetujuan

Setiap orang yang terpengaruh oleh pemrosesan data pribadi memiliki hak, yang diberikan oleh otoritas arahan dan peraturan Eropa, untuk mencabut persetujuan atas pemrosesan data pribadi setiap saat.

Jika subjek data ingin menutut hak mereka untuk menarik persetujuan, mereka dapat menghubungi kami setiap saat di datacontroller@motorsport.com, atau menghubungi kami di alamat yang diberikan pada bagian akhir Kebijakan ini.

5. Bagaimana kami menggunakan informasi Anda

Kami akan menggunakan Informasi Anda dengan cara-cara yang diuraikan di bawah dan seperti yang dijelaskan pada saat Informasi dikumpulkan.

5.1. Untuk Memberikan Layanan

Secara umum, kami menggunakan Informasi Anda seperlunya atau sesuai untuk tujuan bisnis kami termasuk untuk: