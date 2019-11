Privacy Policy

1. Introduzione

2. Quali informazioni raccogliamo?

3. Protezione delle informazioni personali dei bambini

4. I tuoi diritti

5. Come usiamo le tue informazioni

6. Posso scoprire quali sono le informazioni personali che Motorsport Network conserva su di me?

7. Come rendiamo pubbliche le tue informazioni a terzi

8. Aggiornamento e controllo delle tue informazioni

9. Collegamenti e servizi a terze parti

10. Dove conserviamo le tue operazioni

11. Sicurezza delle tue informazioni

12. Segnalazione delle vulnerabilità della sicurezza

13. Social Media

14. Politica anti-spam

15. Come contattarci

1. Introduzione

Motorsport Network LLP (“Motorsport Network”, “Noi”, “Nostro”). Ci impegniamo a gestire le tue informazioni personali in conformità con la legislazione vigente e le miglior prassi. Il nostro obiettivo è essere responsabili, pertinenti e sicuri quando si utilizzano i dati. Puoi scoprire molto altro su di noi visitando www.motorsportnetwork.com.

Ogni qualvolta fornisci informazioni personali, tratteremo tali informazioni in conformità con questo Avviso. Ci impegniamo in ogni momento a mantenere i vostri dati accurati e sicuri e ad onorare le vostre preferenze in merito alla ricezione di marketing diretto, ad es. comunicazioni postali, e-mail, messaggistica mobile e telefonate.

Motorsport Network ha un portfolio di oltre 20 brands, che operano nei settori automotive e motorsport, e tutti sono governati da questo documento sulla privacy. Per controllare la lista aggiornata dei marchi visita www.motorsportnetwork.com/our-brands.

Rispettiamo la tua privacy e ci impegniamo a proteggere le tue informazioni personali in quanto tale termine è definito nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (“GDPR) (“Informazioni”). Rispettiamo i principi del GDPR e miriamo a mantenere costantemente alti livelli di best practice nella nostra elaborazione delle informazioni.

Ed ecco la nostra promessa. Sappiamo quanto sia importante per te avere il controllo su tutte le comunicazioni che ricevi da noi, quindi ecco un modo semplice e rapido per disattivare le comunicazioni pubblicitarie. MA ricorda che questo ti cancellerà da tutto quello che hai sottoscritto e puoi essere più selettivo facendo clic sul link di cancellazione fornito al in fondo a ogni messaggio che ti inviamo e scegliere quali comunicazioni non desideri più ricevere, in particolare via email o SMS. Oppure clicca qui.

Per favore, leggi i Nostri Termini & Condizioni e la nostra Cookie Policy. Per questi documenti, fai riferimento al sito originale del Motorsport Network dal quale provieni, lì torverai un link riferito alla nostra politica sui cookie e i Termini & Condizioni per quel sito.

Questa Informativa sulla Privacy (“Informativa”) serve a informarti come collezioniamo, usiamo e divulghiamo i tuoi dati personali. Questa informativa ha lo scopo di aiutarvi a prendere decisioni sulle vostre informazioni quando utilizzate il nostro sito Web oi servizi forniti da noi o dalle società del nostro gruppo. Per favore, prenditi pochi istanti per leggere questa Informativa.

Utilizzando il nostro sito Web e i nostri servizi acconsenti alla raccolta e all'utilizzo, da parte nostra, delle tue Informazioni come descritto in questa Informativa. Se cambiamo la nostra politica e / o le procedure, aggiorneremo questa Informativa per tenerti informato su quali informazioni raccogliamo, come le usiamo e in quali circostanze potremmo divulgarle. L'uso del sito Web o dei servizi dopo che questa Informativa è stata emendata, sarà considerato come accettazione dei termini e delle condizioni da parte tua. Ti invitiamo a aggiungere questa pagina Web ai tuoi preferiti e a rivedere regolarmente questa Informativa.

Oltre a questa Informativa, ogni servizio offerto da noi o dalle nostre società del gruppo potrebbe avere disposizioni sulla privacy aggiuntive specifiche per il servizio specifico. Queste informazioni integrative sono rese adiacenti al particolare servizio nel momento in cui le informazioni vengono raccolte.

2. Quali informazioni raccogliamo?

Tutte le informazioni dell'utente saranno conservate e utilizzate in conformità con il GDPR ove applicabile. Se vuoi sapere quali sono le informazioni che raccogliamo su di te, scrivici una mail a: datacontroller@motorsport.com, o scrivici all'indirizzo in calce alla fine di questa Informativa. Quando visiti e utilizzi il nostro sito web o richiedi i nostri servizi puoi fornirci o possiamo raccogliere le tue informazioni come il tuo indirizzo postale, indirizzo email e altre informazioni personali. Tu puoi condividere e noi possiamo raccogliere queste informazioni in molti modi:

2.1. Informazioni che ci fornisci volontariamente

Raccogliamo e gestiamo le informazioni che ci fornisci volontariamente durante l'utilizzo del nostro sito Web o dei nostri servizi. Per esempio:

Quando ti registri sul nostro sito web o per un prodotto o servizio, puoi fornirci alcune informazioni tra cui il tuo nome, indirizzo email, nome utente, password e informazioni demografiche

Se ti iscrivi al nostro servizio tramite un social network potremmo utilizzare le informazioni del profilo che ci consentono di accedere a quello che riguarda i tuoi interessi.

Se ti iscrivi per ricevere una newsletter, una rivista, partecipare a un concorso o partecipare alle attività di social networking, puoi fornirci le informazioni (es., email, telefono e/o un indirizzo postale)

È possibile fornirci informazioni nel corso di e-mail, interazioni con il servizio clienti e sondaggi.

Diversi siti web gestiti da noi potrebbero richiedere informazioni diverse. Puoi scegliere di non fornirci determinate informazioni, ma ciò potrebbe impedirti di accedere a un servizio o limitare le funzionalità che puoi utilizzare sui nostri siti Web. Per ulteriori informazioni, guarda “Come Usiamo le tue Informazioni” nella sezione Policy qui sotto.

2.2. Informazioni raccolte tramite l'utilizzo del nostro sito Web

Visto che usi il nostro sito Web, le informazioni potrebbero essere raccolte passivamente da noi tramite l'uso di cookie, flash cookie, web beacon, pixel, file di registro e altre tecnologie. Queste informazioni ci consentono di fornirti notizie, strumenti e pubblicità più utili. Guarda la nostra Cookie Policy per ulteriori Informazioni.

2.3. Informazioni che riceviamo da terze parti

Potremmo anche combinare informazioni online e / o offline ricevute da terze parti (inclusi altri membri o altri gruppi societari – click here per la lista completa) con le tue Informazioni. Le Informazioni di terzi vengono utilizzate per vari scopi, tra cui la verifica di altre Informazioni su di te (es., verificare il tuo indirizzo email per mandarti richieste di prodotti o servizi) e per migliorare il contenuto e la pertinenza della pubblicità che ti forniamo.

3. Protezione delle informazioni personali dei bambini

3.1. I nostri siti e prodotti non sono progettati per i bambini, ma possono essere visitati da bambini e giovani di età inferiore ai 16 anni e li incoraggiamo a parlare con i loro genitori prima di inviare qualsiasi informazione personale su uno qualsiasi dei nostri siti.

3.2. Raccomandiamo che i genitori oi tutori sorveglino i giovani mentre sono online.

3.3. Ci dedichiamo alla protezione delle informazioni personali dei bambini e dei giovani e non commercializziamo consapevolmente le loro informaizioni.

3.4. Se hai meno di 16 anni dovresti sempre chiedere al tuo genitore o tutore prima di:

Rispondere a qualsiasi cosa su uno qualsiasi dei nostri siti

Chiederci di inviare qualcosa a te o ad un altro giovane

Iscriversi a una competizione o gioco online – generlamente devi avere più di 16 anni per giocare, ma per favora controlla i Termini & Condizioni specifici per ogni situazione.

Pubblicare qualsiasi cosa in una bacheca o in qualsiasi chat room

Accettare di comprare qualcosa online

3.5. Un genitore o tutore può presentare una richiesta a datacontroller@motorsport.com per interrompere qualsiasi ulteriore utilizzo delle informazioni personali di un bambino o di un giovane o per richiedere che cancelliamo qualsiasi informazione per quanto ci è possibile. Prima di divulgare informazioni su un minore, possiamo richiedere che il genitore o il tutore forniscano informazioni ai fini dell'identificazione.

4. I tuoi diritti

4.1 Diritto alla conferma

Ogni soggetto interessato ha il diritto di richiedere al responsabile del trattamento di confermare se i dati personali che lo riguardano sono in corso di elaborazione. Se una persona interessata desidera avvalersi di questo diritto di conferma, può contattarci all'indirizzo datacontroller@motorsport.com, oppure scrivici all'indirizzo indicato alla fine di questa Informativa.

4.2 Diritto alle Informazioni

Qualsiasi persona interessata dal trattamento di dati personali ha il diritto in qualsiasi momento di ottenere gratuitamente dal titolare del trattamento dati relativi ai dati personali memorizzati su di lui e una copia di tali informazioni. Inoltre, l'interessato ha il diritto di ricevere le seguenti informazioni:

scopi dell'elaborazione

le categorie dei dati personali elaborati

i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati personali sono stati comunicati o sono ancora oggetto di divulgazione, in particolare ai destinatari di paesi terzi o alle organizzazioni internazionali

se possibile, la durata prevista per la quale sono memorizzati i dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per determinare tale durata

l'esistenza di un diritto di rettifica o cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di limitazione del trattamento da parte del responsabile del trattamento o il diritto di opporsi a tale trattamento

l'esistenza di un diritto di ricorso all'autorità di controllo

se i dati personali non sono raccolti dall'interessato: Tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati, sull'esistenza di processi decisionali automatizzati inclusa la profilazione e - almeno in questi casi - informazioni significative sulla logica coinvolta e sull'ambito e l'impatto previsto di tale trattamento sull'interessato

Inoltre, la persona interessata ha il diritto di accedere al fatto che i dati personali siano stati trasmessi a un paese terzo oa un'organizzazione internazionale. In questo caso, l'interessato ha il diritto di ottenere informazioni sulle garanzie appropriate in relazione al trasferimento.

Se una persona interessata desidera esercitare questo diritto, può contattarci all'indirizzo datacontroller@motorsport.com, oppure scriverci all'indirizzo indicato alla fine di questa Informativa.

4.3. Diritto alla Rettifica

Qualsiasi persona interessata dal trattamento dei dati personali ha il diritto conferito dal legislatore europeo di chiedere la correzione immediata dei dati personali inesatti che lo riguardano. Inoltre, l'interessato ha il diritto di chiedere il completamento di dati personali incompleti, anche mediante una dichiarazione complementare, tenendo conto delle finalità del trattamento.

Se la persona interessata desidera avvalersi del diritto di rettica, può contattarci a datacontroller@motorsport.com, o scriverci all'indirizzo fornito alla fine di questa informativa.

4.4 Diritto alla cancellazione

Qualsiasi persona interessata dal trattamento di dati personali ha il diritto di richiedere al responsabile del trattamento di cancellare immediatamente i dati personali che lo riguardano, a condizione che uno dei seguenti motivi sia soddisfatto e che il trattamento non sia richiesto:

I dati raccolti non sono più necessari agli scopi.

La persona interessata ritira il consenso su cui è basato il trattamento. Il responsabile del trattamento non ha altre basi giuridiche per l'elaborazione.

L'interessato è contrario all'elaborazione e non vi sono motivi legittimi per l'elaborazione, oppure l'interessato sottopone l'elaborazione al trattamento.

I dati personali sono stati trattati illegalmente.

La cancellazione dei dati personali è richiesta per adempiere a un obbligo legale ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, a cui il responsabile del trattamento è soggetto.

I dati personali sono stati raccolti in relazione ai servizi della società dell'informazione.

Se uno dei suddetti motivi è corretto e una persona interessata desidera disporre la cancellazione dei dati personali da noi detenuti, essi possono, in qualsiasi momento, contattarci al datacontroller@motorsport.com, oppure scrivici all'indirizzo che trovi alla fine dell'Informativa. Il nostro responsabile della protezione dei dati o un altro dipendente provvederà a soddisfare immediatamente la richiesta di cancellazione.

Se i dati personali sono sati resi pubblici da noi e se la nostra società è responsabile della loro cancellazione come persone incaricate, adotteremo le misure appropriate, comprese quelle tecniche, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di implementazione per informare altri responsabili del trattamento e dell'elaborazione dei dati che l'interessato ha richiesto la cancellazione dei dati, di copie di essi e dei link relativi, nella misura in cui l'elaborazione non è richiesta. Il nostro responsabile della protezione dei dati o un altro dipendente organizzeranno il necessario in singoli casi.

4.5. Diritto alla restrizione dell'elaborazione

Qualsiasi persona interessata dal trattamento di dati personali ha il diritto di richiedere al controllore di limitare l'elaborazione se si verifica una delle seguenti condizioni:

L'accuratezza dei dati personali viene contestata dall'interessato per un periodo di tempo che consente al responsabile di verificare l'esattezza dei dati personali.

Il trattamento è illegale, l'interessato si rifiuta di cancellare i dati personali e richiede invece la limitazione dell'uso dei dati personali.

Il responsabile del trattamento non ha più bisogno dei dati personali per scopi di trattamento, ma l'interessato ha bisogno di questi per affermare, esercitare o difendere i diritti legali.

L'interessato ha obiettato al trattamento e non è ancora chiaro se le ragioni legittime della persona responsabile superino quelle della persona interessata.

Se una delle condizioni di cui sopra è soddisfatta e una persona interessata desidera richiedere la limitazione dei dati personali da noi archiviati, può in ogni momento contattare il nostro responsabile della protezione dei dati o un altro dipendente del responsabile del trattamento. Se una delle condizioni di cui sopra è soddisfatta e una persona interessata desidera richiedere la limitazione dei dati personali da noi archiviati, può in ogni momento contattare il nostro responsabile della protezione dei dati o un altro dipendente del responsabile del trattamento.

4.6. Trasferibilità dei dati

Qualsiasi persona interessata dal trattamento dei dati personali ha il diritto di ottenere i dati personali che lo riguardano forniti a un responsabile del trattamento dall'interessato in un formato strutturato, comune e leggibile da una macchina. Ha inoltre il diritto di trasferire tali dati a un'altra persona responsabile, senza impedimenti da parte del responsabile del trattamento, a cui sono stati forniti i dati personali, a condizione che il trattamento sia basato sul consenso o su un contratto e l'elaborazione mediante processi automatizzati, a meno che il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, che è stato assegnato alla persona responsabile.

Inoltre, nell'esercizio del loro diritto alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un controllore a un altro, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile e, in tal caso, ciò non pregiudichi i diritti e le libertà altrui.

Al fine di far valere il diritto alla trasferibilità dei dati, l'interessato può rivolgersi in qualsiasi momento al responsabile della protezione dei dati da noi nominato.

4.7. Diritto di obiettare

Qualsiasi persona interessata dal trattamento di dati personali ha il diritto, per motivi derivanti dalla sua particolare situazione, di trattare dati personali che la riguardano.

Nel caso di un'obiezione, non elaboreremo più i dati personali a meno che non possiamo dimostrare validi motivi legittimi per l'elaborazione che prevalgono sugli interessi, i diritti e le libertà dell'interessato, o il trattamento ha lo scopo di far valere, esercitare o difendere reclami.

Se trattiamo dati personali al fine di gestire la posta diretta, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali ai fini di tale pubblicità. Ciò vale anche per la profilazione, nella misura in cui è associata a tale posta diretta. Se l'interessato si oppone al trattamento a fini di marketing diretto, non elaboreremo più i dati personali per tali scopi.

Inoltre, l'interessato ha il diritto, per motivi che derivano dalla sua particolare situazione, al trattamento dei dati personali ad essi relativi, che effettuiamo a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, di opporsi, a meno che tale trattamento è necessario per soddisfare un compito di interesse pubblico.

Per esercitare il diritto di opporsi, l'interessato può contattarci direttamente a datacontroller@motorsport.com, o scriverci all'indirizzo in fondo a questa Informativa. L'interessato è inoltre libero, nel contesto dell'utilizzo dei servizi della società dell'informazione, di esercitare il proprio diritto di opposizione mediante procedure automatizzate che utilizzano specifiche tecniche.

4.8 Decisioni automatizzate in casi individuali compreso il profiling

Qualsiasi persona interessata dal trattamento di dati personali ha il diritto di non essere assoggettata a una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che ha un effetto giuridico su di esso o, in modo analogo, influisce in modo significativo su di esso; a meno che la decisione (1) è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e il responsabile del trattamento, o (2) è consentito dalla legislazione dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento e tale legislazione prevede misure appropriate per salvaguardare i diritti e le libertà nonché gli interessi legittimi dell'interessato; o (3) con il consenso espresso del soggetto dei dati.

Se la decisione (1) è richiesta per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e il responsabile del trattamento o (2) è fatto con il consenso esplicito dell'interessato, adotteremo le misure appropriate per salvaguardare i diritti, le libertà e interessi legittimi dell'interessato, compreso almeno il diritto di ottenere l'intervento di una persona da parte del responsabile del trattamento, di esprimere la propria posizione e di contestare la decisione.

Se l'interessato desidera applicare diritti decisionali automatizzati, può contattare il nostro responsabile della protezione dei dati o altro responsabile del trattamento dei dati in qualsiasi momento.

4.9 Diritto di revocare il consenso

Qualsiasi persona coinvolta ne processo del trattamento dei dati ha il diritto, garantito dalle direttive Europee e regolato dalle authority, di revocare il consenso all'elaborazione dei dati personali in qualsiasi istante.

Se l'interessato desidera far valere il proprio diritto di revocare il consenso, può in ogni momento contattarci contattandoci all'indirizzo datacontroller@motorsport.com, o scriverci all'indirizzo presente alla fine di questa Informativa.

5. Come usiamo le tue informazioni

Utilizzeremo le tue informazioni nei modi descritti di seguito e come descritto al momento della raccolta delle informazioni.

5.1. Fornire i servizi

In generale, utilizziamo le tue informazioni come necessario o appropriato per i nostri scopi commerciali, tra cui:

Amministrare il tuo account qual'ora ne è stato aperto uno con noi

Registrarti e fornirti l'accesso al sito web o ai servizi richiesti da te

Rispondere a domande o richieste che rivolgi a noi

Soddisfare le tue richieste di prodotti o servizi

Inviare comunicazioni e e-mail amministrative sul sito web o sui nostri servizi

Personalizzare al meglio le funzionalità, le prestazioni e il supporto del sito Web e dei nostri servizi per il tuo utilizzo; analizzare, confrontare e condurre ricerche sui dati dell'utente e le interazioni dell'utente con il sito Web e i nostri servizi

Organizzare competizioni

Fornire servizi ai clienti

Altri scopi correlati a uno dei precedenti

5.2. Marketing

Laddove ci abbia fornito i consensi appropriati, o laddove il GDPR ci autorizzi a farlo, potremmo inviarti materiale di marketing su altri prodotti o servizi offerti da Motorsport Network, inclusi prodotti o servizi offerti dalle società del nostro gruppo.

Inoltre, laddove ci abbia fornito i consensi appropriati, potremmo anche trasmettere le Sue informazioni per scopi di marketing o per ospitare messaggi per conto di una o più delle nostre società del gruppo o di terze parti selezionate nei seguenti settori in cui le informazioni fornite saranno essere rilevante per te: Professional Associations, Automotive, Charity, Education and Training, Recruitment, Business and Leisure Travel, Events, Conferences and Exhibitions, Financial Services, Surveys and Research, Media, Broadcast and Marketing, Publishing and Subscriptions, Business and Information Services, Electronics, computers, Software and AV, Sports and Sportswear, Gaming, Betting, Telecoms and Retail and Partners and Sponsors of Promotions, Events and Competitions.

Tuttavia, possiamo essere certi che comprendiamo le irritazioni delle comunicazioni non richieste e siamo pienamente impegnati a garantire i diritti e gli obblighi stabiliti nel GDPR e le Norme sulla privacy e sulle comunicazioni elettroniche del 2003, aggiornate al 2004 e al 2011 sono rispettate.

5.3. Pubblicità comportamentale - pubblicità pertinente al cliente

Crediamo che la pubblicità sia più interessante per te quando è rilevante. Di conseguenza, possiamo personalizzare gli annunci che vedete in base:

Le informzaioi che condividete volontariamente con noi

Informazioni sulla posizione geografica, che possiamo determinare tramite il tuo indirizzo IP, dal tuo dispositivo mobile o in altri modi

Dati che riceviamo da terze parti

Le tue visite al nostro sito web o l'utilizzo dei nostri servizi (comunemente indicato come "Pubblicità Comportamentale"). Per favore, guarda la nostra Politica sui Cookie per ulteriori informazioni.

Gli inserzionisti o altre terze parti che utilizzano il nostro sito Web possono anche impegnarsi nella pubblicità comportamentale e utilizzare i cookie e altre tecnologie nella maniera nella nostra Politica sui cookie. Non controlliamo l'uso dei cookie o di altre tecnologie da parte degli inserzionisti o di altre parti o quello che fanno con le informazioni raccolte. Si prega di consultare la nostra politica sui cookie per ulteriori informazioni.

Puoi limitare il modo in cui modifichiamo la pubblicità in base alle tue Informazioni rifiutando i cookie che noi o terze parti vorremmo inserire sul tuo browser o eliminando i cookie che noi o terze parti abbiamo inserito nel tuo browser. Si prega di consultare la nostra politica sui cookie per ulteriori dettagli su come eliminare i cookie.

Dopo aver esercitato il tuo diritto di opporsi o rifiutare l'uso dei cookie, potresti comunque vedere annunci pubblicitari, ma la pubblicità potrebbe non essere pertinente ai tuoi interessi. Se cambi il tuo computer, cambi il browser o elimini determinati cookie, dovrai rinnovare le tue preferenze.

6. Posso scoprire quali sono le informazioni personali che Motorsport Network conserva su di me?

Sotto il GDPR hai il diritto di richiedere una copia delle Informazioni che abbiamo in nostro possesso. Richiederà l'identificazione in due step per dimostrare la tua identità. per favore, manda una riciesta scritta a Data Protection Officer, Motorsport Network, 1 Eton Street, Richmond, TW9 1EF. Il tempo di attesa minimo per la nostra risposta è di 1 mese, ma con il tuo aiuto nel fornirci informazioni pertinenti, cercheremo di rispondere prima.

Se una qualsiasi delle informazioni in nostro possesso non è corretta e desideri modificarla, invia un'email datacontroller@motorsport.com e ci occuperemo della richiesta.

Se le informazioni errate si riferiscono all'abbonamento alla rivista, è possibile contattare il team di assistenza clienti su +44 01604 251 451 che aggiornerà i tuoi dati non appena possibile.

7. Come rendiamo pubbliche le tue informazioni a terzi

Potremmo condividere le tue Informazioni con terze parti come specificamente approvate da te o nelle circostanze descritte di seguito e in questa Informativa.

7.1. Divulgazione per motivi legali

Potremmo divulgare le vostre informazioni se siamo obbligati a divulgare o condividere le vostre informazioni per ottemperare a qualsiasi obbligo legale o al fine di far rispettare o applicare i nostri termini e condizioni e altri accordi o proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza dei nostri clienti, le nostre società del gruppo o altri. Ciò include lo scambio di informazioni con altre società e organizzazioni per la protezione dalle frodi e la riduzione del rischio di credito.

Usiamo un certo numero di organizzazioni terze per aiutare a fornire un servizio professionale ai nostri clienti (i.e. fulfilment bureaus, call centres, and website designers). Queste organizzazioni agiscono come responsabili del trattamento dei dati e sono rigorosamente controllate dal punto di vista contrattuale nel modo in cui possono / non possono utilizzare le informazioni dell'utente e restiamo responsabili della protezione delle informazioni dell'utente.

7.2. Promozioni e Sponsor

Alcune o tutte le informazioni raccolte durante una promozione, un concorso o un sondaggio ("Promozioni") possono essere divulgate pubblicamente. Può anche essere condiviso con altre terze parti come divulgate e accettate da voi al momento della raccolta o nelle regole di promozione. Queste terze parti possono includere fornitori di premi al fine di aggiornarti sul tuo stato del premio o altre esigenze di adempimento o un co-sponsor che possa utilizzare le tue Informazioni per amministrare la Promozione o per i loro scopi di marketing, ma solo in conformità con il tuo consenso o con i termini pubblicati al momento della raccolta dei tuoi dati personali. Non siamo responsabili per l'informativa sulla privacy o le pratiche di terze parti.

Quando partecipi a una promozione, sei soggetto a qualsiasi regola ufficiale per tale promozione, che può contenere informazioni aggiuntive sulle pratiche specifiche sulla privacy associate alla promozione.

7.3. Modifiche alla nostra azienda

Nel caso andassimo in contro a cambi societari come fusioni, acquisizioni da altre compagnie, o vendita di asset o parti di questi, le tue informazioni potrebbero far parte degli asset trasferiti. L'utente riconosce che tali trasferimenti possono verificarsi e sono consentiti da questa Politica.

7.4. Bacheche e messaggi

Possiamo rendere disponibili bacheche, chat room e altri forum interattivi come parte dei nostri servizi. Devi essere consapevole che qualsiasi informazione che pubblichi su questi forum interattivi o che altrimenti scegli di rendere pubblicamente disponibile, può essere divulgata e resa disponibile a tutti gli utenti che hanno accesso a quella parte del nostro sito web o servizi. Utilizzando questi forum interattivi, l'utente accetta che non siamo responsabili per qualsiasi informazione che divulgate o comunicate in tali forum, e qualsiasi divulgazione che fate è a vostro rischio.

8. Aggiornamento e controllo delle tue informazioni

Esistono diversi modi in cui puoi controllare la raccolta, l'utilizzo e la condivisione delle tue Informazioni e aggiornare le tue Informazioni e preferenze.

8.1. Rinuncia alla ricezione di comunicazioni di marketing

Quando si ricevono comunicazioni di marketing elettronico da noi, si avrà la possibilità di "opt-out" seguendo le istruzioni di annullamento dell'iscrizione fornite in e-mail che coprono qualsiasi comunicazione di marketing da parte nostra.

8.2. Contattandoci

Se le tue Informazioni sono cambiate o se non desideri più ricevere comunicazioni di marketing da parte nostra, puoi modificare le tue Informazioni o aggiornare le tue preferenze, se tuclicchi qui.

Per favore nota che:

Anche se elimini informazioni, potremmo conservarle in conformità con la nostra politica di conservazione dei dati più specificamente per motivi legali e fiscali e per onorare le tue richieste di rinuncia;

Non conserviamo le informazioni più a lungo di quanto riteniamo necessario.

Non siamo responsabili per l'aggiornamento o la rimozione delle informazioni contenute negli elenchi o nei database di terze parti a cui sono state precedentemente fornite informazioni come consentito dalla presente informativa.

9. Collegamenti e servizi con terze parti

Si ricorda che quando si utilizza un collegamento per andare dal nostro sito Web a un altro sito Web o si richiede un servizio da una terza parte, la nostra politica non si applica più. La tua navigazione e interazione su qualsiasi altro sito web o i tuoi rapporti con qualsiasi altro fornitore di servizi di terze parti, è soggetta alle regole e alle politiche del fornitore del servizio stesso o di terzi. Non monitoriamo, controlliamo o approviamo la raccolta di informazioni o le pratiche sulla privacy di terze parti. Ti invitiamo a familiarizzare con le pratiche sulla privacy di ogni sito web che visiti o di un fornitore di servizi di terze parti con cui gestisci e di contattarli in caso di domande sulle loro rispettive politiche e pratiche sulla privacy. Questa politica si applica esclusivamente alle informazioni raccolte da noi attraverso il nostro sito Web o servizi e non si applica a questi siti Web di terzi e fornitori di servizi di terze parti.

10. Dove conserviamo le tue operazioni

Le informazioni che raccogliamo da voi possono essere trasferite, archiviate ed elaborate in una destinazione al di fuori dello Spazio economico europeo (tutti i paesi dell'UE più Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Le tue informazioni possono anche essere elaborate da personale che opera al di fuori del SEE che lavora per noi o per uno dei nostri fornitori, ad esempio per finalità di servizio clienti. Inviando le informazioni a noi, accetti questo trasferimento, archiviazione o elaborazione. Adotteremo tutte le misure ragionevoli necessarie, incluso l'uso delle Disposizioni Contrattuali Modello approvate dall'UE, o altri mezzi contrattuali per garantire che le Informazioni dell'utente siano trattate in modo sicuro e in conformità con questa Politica e il GDPR. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né condividiamo i dati dei clienti con terze parti.

11. Sicurezza delle tue informazioni

Seguiamo adeguate procedure di sicurezza nella conservazione e divulgazione delle vostre informazioni in modo da impedire l'accesso non autorizzato da parte di terzi. Richiediamo inoltre alle parti a cui trasferiamo le Informazioni personali per conformarsi allo stesso. Tuttavia, sfortunatamente, la trasmissione di informazioni via Internet non è completamente sicura. Pertanto, non possiamo garantire la sicurezza delle informazioni trasmesse da voi tramite Internet. Qualsiasi trasmissione di questo tipo è a rischio dell'utente e l'utente riconosce e accetta che non saremo responsabili per l'uso, la distribuzione, il danneggiamento o la distruzione non autorizzati delle Informazioni dell'utente, salvo nella misura in cui ci viene richiesto di accettare tale responsabilità dal GDPR. Una volta ricevute le tue informazioni, utilizzeremo procedure e caratteristiche di sicurezza per impedire l'accesso non autorizzato a tali informazioni.

12. Segnalazione delle vulnerabilità della sicurezza

Motorsport Network è impegnata per la privacy, la sicurezza e la sicurezza dei nostri clienti. Se scoprite una potenziale vulnerabilità di sicurezza, apprezzeremmo se poteste segnalarlo solo a noi in modo responsabile. Per favore scriveteci a datacontroller@motorsport.com e risponderemo il prima possibile. Questo ci fornisce l'opportunità di lavorare con voi e di risolvere e risolvere rapidamente qualsiasi problema. Rivelare pubblicamente una potenziale vulnerabilità potrebbe mettere a rischio la comunità più ampia e, pertanto, ti incoraggiamo ad avvertire noi per primi. Vi terremo informati mentre andiamo avanti con le nostre indagini.

13. Social Media

13.1. Motorsport Network offre agli utenti la possibilità di utilizzare le proprie credenziali social media per accedere al nostro sito web.

Quando crei il tuo account Motorsport Network e ti autentichi tramite un servizio di terze parti come Twitter o Facebook, concedi l'autorizzazione al social network per condividere i tuoi dettagli con noi.

A seconda del network questo include

Account di base Informazioni incluse nel tuo profilo pubblico come nome e indirizzo email richiesti per verificare e facilitare l'accesso

Altre informazioni che sono disponibili pubblicamente in base alle impostazioni sulla privacy che hai con il tuo account di social media.

Altri dettagli che scegli di condividere in base alle tue impostazioni specifiche dell'account.

Saremo chiari quando richiediamo più informazioni di base sull'account e ti chiediamo inoltre di verificare quali autorizzazioni richiediamo prima di connetterti con queste app e questi servizi. Vogliamo utilizzare queste informazioni per personalizzare meglio qualsiasi contenuto che forniamo.

L'accesso tramite social può essere fornito da Motorsport Network o da una terza parte

13.2. Social network come Facebook, Linked-In, tra gli altri, lavorano con noi come partner di terze parti di fiducia. Lavoriamo anche con sviluppatori di applicazioni specializzati in social media, in modo che possiamo connetterci con i tuoi social network. Forniamo l'accesso ai nostri siti Web a terze parti e partner commerciali in modo che possiamo generare interesse per i nostri prodotti e servizi tra i membri dei vostri social network e per consentirvi di condividere interessi di prodotti e servizi con gli amici della vostra rete.

13.3. Non controlliamo il modo in cui le informazioni personali vengono raccolte, archiviate o utilizzate da tali siti di terze parti o ai quali vengono divulgate. È necessario rivedere le politiche sulla privacy e le impostazioni su qualsiasi sito di social networking a cui si abbonati per comprendere le informazioni che potrebbero condividere. Se non vuoi che i tuoi siti di networking condividano le informazioni su di te, devi contattare quel sito e determinare se ti dà l'opportunità di rinunciare alla condivisione di tali informazioni. Motorsport Network non è responsabile del modo in cui questi siti di terze parti possono utilizzare le informazioni raccolte da o su di te.

14. Anti-spam policy

Motorsport Network fornisce contenuti stimolanti e mira a personalizzarli il più possibile ai bisogni & interessi del nostro pubblico. Speriamo che ti piaccia riceverli e leggerli.

Motorsport Network non tollera all'invio di e-mail commerciali indesiderate / di massa - "spam". Nel rispetto di questa politica, si prega di fare riferimento anche ai nostri Termini & amp; Condizioni e politica sui cookie.

14.1. Filtro Anispam Automatico: Analizziamo automaticamente tutti i messaggi elettronici in arrivo e filtriamo quelli che sembrano essere spam. Poiché nessun sistema può essere preciso al 100% nel rilevamento di email autentiche dallo spam, i messaggi autentici possono essere filtrati occasionalmente. Se ritieni che ciò possa essere accaduto, contatta il destinatario con altri mezzi.

14.2. Messaggi non richiesti da Motorsport Network: Qualsiasi destinatario di comunicazioni e-mail inviate da noi può richiedere, in qualsiasi momento, l'annullamento dell'iscrizione. Nell'improbabile eventualità che tu riceva comunicazioni email da Motorsport Network che potrebbero essere considerate spam, ti invitiamo a segnalarcelo inviandoci una copia a: datacontroller@motorsport.com

Effettueremo indagini approfondite su eventuali segnalazioni di abuso.

15. Come contattarci

In caso di domande sulla privacy o sulla presente Informativa, è possibile contattarci come segue:

Data Protection Officer, Motorsport Network, 1 Eton Street, Richmond, TW9 1EF Email us: datacontroller@motorsport.com

MOdifiche a questa informativa

Possiamo modificare / aggiornare questa informativa pubblicando una nuova versione su questo sito Web in qualsiasi momento, quindi ti invitiamo a controllare regolarmente per assicurarti di essere ancora soddisfatto dei termini in base ai quali trattiamo i tuoi dati personali.

13 giugno 2018