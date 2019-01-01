Политика Кофиденциальности

1. Перевод

2. Какие данные мы собираем?

3. Защита персональных данных детей

4. Ваши Права

5. Как мы используем ваши данные

6. Могу ли я узнать какими моими персональными данными располагает Motorsport Network?

7. Как мы передаем ваши персональные данные третьим сторонам

8. Контроль и обновление ваших персональных данных

9. Ссылки на стронние ресурсы и сервисы

10. Где мы храним ваши данные

11. Безопасность ваших данных

12. Отчеты об уязвимостях в безопасноти

13. Социальные сети

14. Анти-спам политика

15. Как связаться с нами

1. Introduction

Motorsport Network LLP (“Motorsport Network”, “Мы”, “Наш”, “Наши”). Мы обязуемся управлять вашей личной информацией в соответствии с действующим законодательством и передовыми практиками. Наша задача - быть ответственными, актуальными и безопасными при использовании ваших данных. Вы можете узнать больше о нас, посетив www.motorsportnetwork.com.

Всякий раз, когда вы предоставляете личную информацию, мы будем обрабатывать эту информацию в соответствии с настоящим Соглашением. Мы всегда стараемся хранить ваши данные в точности и безопасностиь, а также соблюдать ваши предпочтения в отношении получения прямых маркетинговых предложений, например, писем, электронной почты, мобильных сообщений и телефонных звонков.

Motorsport Network владеет портфолио из более чем 20 брендов, которые работают в области автоспорта и тематики автомобилей, и все они регулируются этим Соглашением о конфиденциальности. Для самой свежей версии списка брендов, пожалуйста, посетите www.motorsportnetwork.com/our-brands.

Мы уважаем вашу конфиденциальность, и мы обязуемся защищать вашу личную информацию, как этот термин определен в Общих правилах защиты данных («GDPR») («Информация»). Мы соблюдаем принципы «GDPR» и стремимся придерживаться высоких уровней передового опыта в обработке вашей информации.

И вот наше открытое обещание. Мы знаем, насколько важно для вас контролировать любые сообщения, которые вы получаете от нас, поэтому мы предлагаем быстрый и простой способ отказаться от всех маркетинговых коммуникаций. НО, пожалуйста, помните, что это удалит все подписки, которые вы оформляли, и, возможно, вы захотите быть более избирательным и выбрать, какие сообщения вы больше не хотите получать, особенно по электронной почте или SMS, нажав на ссылку отписки, предоставленную в нижней части каждого нашего сообщения. В противном случае нажмите здесь.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями & Положениями и нашей политикой Cookies. Для этих документов, пожалуйста, обратитесь к сайту Motorsport Network, с которого вы пришли, в нижней части сайта будет ссылка на нашу политику Cookies и Условия & Положения для настоящего сайта.

Эта политика конфиденциальности («Политика») предназначена для информирования вас о том, как мы собираем, используем и раскрываем ваши личные данные. Эта политика призвана помочь вам в принятии обоснованных решений о ваших данных при использовании нашего веб-сайта или услуг, предоставляемых нами или компаниями нашей группы. Пожалуйста, выделите несколько минут, чтобы прочесть и понять настоящую Политику конфиденциальности.

Когда вы пользуетесь нашим веб-сайтом и службами, вы соглашаетесь на то, что мы собираем и используем ваши данные, как описано в этой Политике. Если мы изменим нашу Политику и / или процедуры, мы обновим данную Политику, чтобы вы знали, какую информацию мы собираем, как мы ее используем и при каких обстоятельствах мы можем ее раскрывать. Ваше дальнейшее использование веб-сайта или служб после внесения в них изменений будет рассматриваться как ваше принятие условий настоящей Политики с внесенными в нее поправками. Мы рекомендуем вам добавить данную веб-страницу в избранное и регулярно просматривать настоящую Политику.

В дополнение к этой Политике каждая предлагаемая нами или компаниями нашей группы услуга может иметь дополнительные положения о конфиденциальности, характерные для конкретной услуги. Эти дополнительные положения являются неотемлемой частью конкретного сервиса на момент сбора ваших персональных данных.

2. Какие данные мы собираем?

Все ваши данные будут храниться и использоваться в соответствии с GDPR, где это применимо. Если вы хотите знать, какие сведения о вас мы собираем и храним, свяжитесь с нами по адресу: datacontroller@motorsport.com, или напишите нам по адресу, указанному в конце данной Политики. Когда вы посещаете и используете наш сайт или запрашиваете наши услуги, вы можете предоставлять нам или мы можем собирать вашу информацию, такую как ваш почтовый адрес, адрес электронной почты и другую личную информацию. Вы можете предоставлять или мы можем собирать эту информацию несколькими способами:

2.1. Информация, которую вы предоставляете нам

Мы собираем и храним информацию, которую вы добровольно представляете нам во время использования нашего веб-сайта или услуг. Например:

Когда вы регистрируетесь на нашем веб-сайте для продукта или услуги, вы можете предоставить нам определенную информацию, включая ваше имя, адрес электронной почты, имя пользователя, пароль и демографические данные

Если вы регистрируетесь на нашем сервисе через социальную сеть, мы можем использовать информацию из вашего профиля, к которой вы предоставляете нам доступ в соответствии с вашими интересами.

Если вы подписываетесь на получение информационной рассылки, журнала, вступаете в конкурс или участвуете в мероприятиях в социальных сетях, вы можете предоставить нам контактную информацию (например, электронную почту, телефон и / или физический адрес)

Вы можете предоставить нам информацию в ходе переписки по электронной почте, взаимодействия со службой поддержки клиентов и опросов.

Различные веб-сайты, которыми управляет наша компания, могут запрашивать различные данные. Вы можете решить не предоставлять нам определенную информацию, но это может помешать вам получить доступ к сервису или ограничить функции, которыми вы можете воспользоваться на наших веб-сайтах. Для получения дополнительной информации см. раздел «Как мы используем ваши данные», расположенный ниже в данной «Политике».

2.2. Данные, которые мы собираем, во время использования нашего веб-сайта

По мере использования нашего веб-сайта мы также можем пассивно собирать информацию путем использования файлов cookie, флеш-файлов, веб-маяков, пикселей, лог-файлов и других технологий. Эта информация позволяет нам предоставлять более полезную информацию, услуги, инструменты и рекламные объявления. Пожалуйста, обратитесь к нашей полититке Cookie для получения дополнительной информации.

2.3. Данные, которые мы получаем от третьих сторон

Мы также можем объединять онлайн и/или оффлайн информацию, полученную от третьих сторон (включая другие компании нашей группы – нажмите здесь для полного списка) с вашими данными. Информация, полученная от третьих сторон используется для различных целей, включая проверку других сведений о вас (например, уточнение вашего почтового адреса для отправки вам заказанных продуктов или услуг) и для улучшения содержания и релевантности рекламы, которую мы показываем вам.

3. Защита персональных данных детей

3.1. Наши сайты и продукты не предназначены для детей, но один или два из них могут посещать дети и молодые люди в возрасте до 16 лет, и мы призываем их поговорить со своими родителями, прежде чем отправлять какую-либо личную информацию на любом из наших сайтов.

3.2. Мы рекомендуем родителям или опекунам контролировать детей и подростков, когда они находятся в сети.

3.3. Мы защищаем личную информацию детей и молодых людей, и мы не предоставляем рекламу детям если знаем, что это дети.

3.4. Если вы моложе 16 лет, вы должны всегда спрашивать разрешения у ваших родителей или опекунов перед тем как:

Отвечаете на что-либо на любом из наших сайтов

Просите нас отправить что-либо вам или другому молодому человеку

Участвуете в соревнованиях или онлайн игре – обычно вы должны быть старше 16 лет, чтобы принять участие, но, пожулуйста, ознакомьтесь с соответствующими Условиями & Положениями для каждого случая.

Публикуете что-либо на доске объявлений или в чат комнате

Даете согласие на покупку чего-либо онлайн

3.5. Родитель или опекун может отправить запрос на datacontroller@motorsport.com чтобы прекратить любое дальнейшее использование личной информации ребенка или молодого человека или потребовать, чтобы мы удалили любую информацию, насколько это возможно с нашей стороны. Прежде чем раскрыть информацию о ребенке, мы можем потребовать, чтобы родитель или опекун предоставил необходимую информацию для идентификации.

4. Ваши Права

4.1 Право на Подтверждение

Каждый субъект данных имеет право потребовать от контролера подтверждения того, обрабатываются ли персональные данные, относящиеся к нему или ей. Если затронутое лицо желает получить это подтверждение, оно может связаться с нами по адресу datacontroller@motorsport.com, или написать нам по адресу, расположенному в конце данной Политики.

4.2 Право на Информацию

Любое лицо, затронутое обработкой персональных данных, имеет право в любое время бесплатно получить от контролера информацию о хранящихся у последнего личных данных и копию этой информации. Кроме того, субъект данных имеет право на получение следующей информации:

целей обработки

категорий обрабатываемых персональных данных

получателей или категорий получателей, которым были раскрыты или до сих пор раскрываются личные данные, в частности получатели в третьих странах или в международных организациях

запланированную продолжительность хранения личных данных, если это возможно, или, если это невозможно, критерии для определения этой продолжительности

наличие права на исправление или удаление персональных данных, касающихся пользователя, или ограничение обработки контролером или право возражать против такой обработки

наличие права на обращение в надзорный орган

если персональные данные не собираются от субъекта данных: вся доступная информация о происхождении данных, наличии автоматизированного принятия решений, включая профилирование и (по крайней мере, в этих случаях) значимую информацию об используемой логике, а также о масштабах и влиянии такой обработки на субъекта данных

Кроме того, субъект данных имеет право доступа к сведениям о передаче личных данных в третью страну или в международную организацию. В этом случае субъект данных имеет право получить информацию о соответствующих гарантиях в связи с передачей данных.

Если затронутое лицо желает воспользоваться своим правом на информацию, оно может связаться с нами по адресу datacontroller@motorsport.com, или написать нам по адресу, расположенному в конце данной Политики.

4.3. Право на Исправление

Любое лицо, затронутое обработкой персональных данных, имеет право, предоставленное европейским законодателем, потребовать немедленной коррекции неточных личных данных, касающихся его/ее. Кроме того, субъект данных имеет право запросить дополнение неполных личных данных, в том числе посредством дополнительной декларации, с учетом целей обработки информации.

Если затронутое лицо желает воспользоваться этим правом на исправление, оно может связаться с нами по адресу datacontroller@motorsport.com, или написать нам по адресу, расположенному в конце данной Политики.

4.4 Право на Отмену

Любое лицо, затронутое обработкой персональных данных, имеет право потребовать от контролера немедленного удаления персональных данных, касающихся его, если обработка данных не требуется и соблюдении одного из следующих условий:

Персональные данные были собраны или обработаны для таких целей, для которых они больше не нужны.

Субъект данных снимает согласие, на основании которого обработка была проведена, и контролер данных не имеет каких-либо других правовых оснований для обработки информации.

Объект данных протестует против обработки, и нет никаких законных причин для обработки, или субъект данных обжалует обработку.

Личные данные были обработаны незаконно.

Удаление личных данных требуется для выполнения юридического обязательства Европейского Союза или национального законодательства, которому подчинен контролер.

Персональные данные были собраны в связи с услугами информационного общества.

Если одно из вышеуказанных условий верно и пострадавшее лицо желает удалить свои персональные данные, находящихся у нас, оно может в любое время связаться с нами по адресу datacontroller@motorsport.com, или написать нам по адресу, расположенному в конце данной Политики. Наш сотрудник по защите данных или другой сотрудник организует немедленное выполнение запроса об удалении данных.

Если персональные данные были обнародованы нами, и если наша компания несет ответственность за удаление личных данных в качестве ответственного лица, мы будем принимать соответствующие меры, в том числе технические, с учетом имеющихся технологий и затрат на внедрение, чтобы информировать других контролеров данных, обрабатывающих опубликованные персональные данные, удаление которых запросил субъект, чтобы эти другие контролеры данных удалили все ссылки на такие личные данные или копии или дубликаты таких личных данных, поскольку их обработка не требуется. В отдельных случаях наш сотрудник по защите данных или другой сотрудник организует все необходимое.

4.5. Право на Ограничение Обработки

Любое лицо, затронутое обработкой персональных данных, имеет право потребовать от контролера ограничить обработку данных, если применимо одно из следующих условий:

Точность личных данных оспаривается субъектом данных в течение определенного периода времени, который позволяет лицу, ответственному за точность данных провести проверку точности персональных данных.

Обработка незаконна, субъект данных отказывается удалить личные данные и вместо этого запрашивает ограничение использования персональных данных.

Контролеру больше не требуются персональные данные для целей обработки, но они требуются субъекту данных для утверждения, выполнения или защиты законных требований.

Субъект данных возражал против обработки, и пока неясно, превышают ли законные причины ответственного лица те, которые относятся к субъекту данных.

Если выполнено одно из вышеуказанных условий, и пострадавшее лицо желает запросить ограничение сохраненных нами личных данных, они могут в любое время связаться с нашим сотрудником по защите данных или другим сотрудником контролера. Наш сотрудник по защите данных или другой сотрудник организует ограничение обработки.

4.6. Переносимость Данных

Любое лицо, затронутое обработкой персональных данных, имеет право на получение персональных данных в структурированном, общепринятом и машиночитаемом формате, относящихся к нему или к ней, предоставленных контролеру субъектом данных. Он также имеет право передавать эти данные другому ответственному лицу, и контролер, которому предоставлены персональные данные, не должен этому препятствовать, при условии, что обработка основана на согласии или на договоре и осуществляется с помощью автоматизированных процессов, за исключением случаев, когда обработка необходима для выполнения задачи, представляющей общественный интерес, или при исполнении решений государственной власти, которая была назначена ответственному лицу.

Кроме того, при осуществлении своего права на переносимость данных субъект данных имеет право на то, что личные данные передаются непосредственно от одного контролера к другому, насколько это технически осуществимо, и если это не влияет на права и свободы других лиц ,

Чтобы заявить право на передачу данных, субъект данных может в любой момент обратиться к назначенному нами сотруднику по защите данных.

4.7. Право на Возражение

Любое лицо, затронутое обработкой персональных данных, имеет право по причинам, связанным с его конкретной ситуацией, против обработки персональных данных, относящихся к нему.

В случае возражения мы больше не будем обрабатывать личные данные, если мы не сможем продемонстрировать убедительные законные основания для обработки, которые перевешивают интересы, права и свободы субъекта данных, или если обработка предназначена для исковых целей, осуществления или защиты юридических претензий.

Если мы обрабатываем персональные данные для обеспечения работы прямой рассылки, субъект данных имеет право в любое время возразить против обработки персональных данных в целях такой рекламы. Это также относится и к профилированию, настолько насколько это связано с такой прямой почтовой рассылкой. Если объект данных возражает против обработки для целей прямого маркетинга, мы больше не будем обрабатывать персональные данные для этих целей.

Кроме того, субъект данных имеет право по причинам, возникающим из его конкретной ситуации, возражать против обработки относящихся к нему персональных данных, которые мы используем для научных или исторических исследований или для статистических целей, кроме ситуации, когда такая обработка необходима в общественных интересах.

Для осуществления права на возражение субъект данных может напрямую связаться с нами по адресу datacontroller@motorsport.com, или написать нам по адресу, расположенному в конце данной Политики. Субъект данных также свободен в вопросе использования услуг информационного общества для осуществления своего права на возражение посредством автоматизированных процедур, использующих технические спецификации.

4.8 Автоматизированные Решения по Отдельным Делам, включая Профилирование

Любое лицо, затронутое обработкой персональных данных, имеет право не зависеть от основанного исключительно на автоматизированной обработке, включая профилирование, решения, которое имеет юридическое действие на него или, таким же образом, оказывает на него значительное влияние; кроме случаев, где решение (1) является необходимым для заключения или исполнения договора между субъектом данных и контролером или (2) разрешено законодательством Европейского Союза или государства, к которому относится контролер, и что законодательство предусматривает соответствующие меры для защиты прав и свобод, а также законных интересов субъекта данных; или (3) с явным согласием субъекта данных.

Если решение (1) требуется для заключения или исполнения контракта между субъектом данных и контролером или, (2) это делается с явного согласия субъекта данных, мы принимаем соответствующие меры для защиты прав, свобод и законных интересов субъекта данных, включая, как минимум, право на вмешательство лица посредством контролера, чтобы выразить свою позицию и оспорить решение.

Если субъект данных желает обеспечить автоматическое принятие решений, он может в любое время связаться с нашим сотрудником по защите данных или другим контролером данных.

4.9 Право на Отмену Согласия

Любой человек, затронутый обработкой персональных данных, имеет право, предоставленное Европейской директивой и регулирующим органом, в любое время отменить согласие на обработку персональных данных.

Если субъект данных желает заявить свое право и отозвать согласие, он может в любое время связаться с нами по адресу datacontroller@motorsport.com, или написать нам по адресу, расположенному в конце данной Политики.

5. Как мы используем ваши данные

Мы будем использовать ваши данные способами, описанными ниже, и как было описано в момент сбора информации.

5.1. Чтобы Предоставить Услуги

В общем случае, мы используем вашу информацию по мере необходимости или в соответствии с нашими деловыми целями, в том числе для:

Администрирования вашей учетной записи, если вы зарегистрированы у нас

Вашей регистрации и обеспечения доступа к сайту или сервисам, запрошенным вами

Ответов на обращения или запросы, которые вы направляете нам

Выполнения ваших запросов на продукты и сервисы

Отправки сообщений и административных писем о веб-сайте или наших сервисах

Персонализации и лучшей адаптации функций, производительности и поддержки веб-сайта и наших сервисов для вашего использования; анализа, оценки и проведения исследований по пользовательским данным и взаимодействиям пользователей с веб-сайтом и нашими услугами

Проведения соревнований

Предоставления услуг клиентам

Других целей, связанных с любыми из вышеперечисленных

5.2. Маркетинг

Там, где вы предоставили нам соответствующие разрешения, или где GDPR дает нам право на это, мы можем отправлять вам маркетинговые материалы о других продуктах или услугах, предлагаемых Motorsport Network, включая продукты или услуги, предлагаемые компаниями нашей группы.

Кроме того, если вы предоставили нам соответствующие разрешения, мы также можем передавать вашу информацию для маркетинговых целей или размещать сообщения от имени одной или нескольких компаний нашей группы или других выбранных третьих сторон в секторах, где информация, которую они предоставляют, будет иметь отношение к вам: Профессиональные ассоциации, автомобили, благотворительность, образование и обучение, подбор персонала, путешествия для бизнеса и отдыха, события, конференции и выставки, финансовые услуги, обзоры и исследования, медиа, трансляция и маркетинг, публикации и подписки, бизнес и информационные услуги, электроника, компьютеры, программное обеспечение и аудио/видео, спорт и спортивная одежда, игры, ставки, телекоммуникации и розничная торговля, партнеры и спонсоры рекламных акций, мероприятий и соревнований.

Однако будьте уверены, что мы понимаем, что незапрошенные коммуникации вызывают раздражение, и мы полностью привержены обеспечению соблюдения прав и обязательств, изложенных в GDPR, и Положениях о конфиденциальности и электронных коммуникациях 2003 года, обновленных в 2004 и 2011 годах.

5.3. Поведенческая Реклама - реклама, релевантная клиенту

Мы считаем, что реклама более интересна для вас, когда она уместна. Соответственно, мы можем настроить рекламу, которую вы видите, на основе:

Информации, которую вы добровольно предоставили нам

Информации о местоположении, которую мы можем получить с помощью IP адреса, вашего мобильного телефона или другими способами

Данных, которые мы получаем от третьих сторон

Ваших посещений нашего веб-сайта или использований вами наших услуг (обычно именуемое «Поведенческая реклама»). Пожалуйста, обратитесь к нашей полититке Cookie для получения дополнительной информации.

Рекламодатели или другие сторонние лица, использующие наш веб-сайт, могут также заниматься Поведенческой рекламой и использовать файлы cookie и другие технологии в соответствии с нашей Политикой Cookie. Мы не контролируем использование этими рекламодателями или другими пользователями файлов cookie или других технологий или того, что они делают с информацией, которую они собирают. Пожалуйста, обратитесь к нашей полититке Cookie для получения дополнительной информации.

Вы можете ограничить способ подстройки рекламы на основе вашей информации, возражая против файлов cookie, которые мы или третьи стороны хотим разместить в вашем браузере, или удаляя файлы cookie, которые мы или третьи лица разместили в вашем браузере. Пожалуйста, обратитесь к нашей полититке Cookie для получения информации о том как удалить Cookie.

После того, как вы воспользуетесь своим правом отказаться или отклонить использование файлов cookie, вы все равно можете видеть рекламу, но реклама может не соответствовать вашим интересам. Если вы замените свой компьютер, измените свой браузер или удалите определенные файлы cookie, вам будет нужно обновить свои предпочтения.

6. Могу ли я узнать какими моими персональными данными располагает Motorsport Network?

В соответствии с GDPR вы имеете право запросить копию информации, которую мы имеем о вас. Для подтверждения вашей личности потребуются два документа, подтверждающих вашу личность. Пожалуйста, напишите письменное заявление сотруднику по защите данных, Motorsport Network, 1 Eton Street, Richmond, TW9 1EF. Установленное законом время для нашего ответа составляет 1 месяц, но с вашей помощью в предоставлении нам соответствующей Информации мы можем ответить раньше.

Если какие-либо ваши данные, хранящиеся у нас, неверны, и вы хотите, чтобы они были изменены, пожалуйста, напишите по электронной почте datacontroller@motorsport.com и мы рассмотрим ваш запрос.

Если неверная информация относится к вашей подписке на журнал, вы можете связаться с отделом обслуживания клиентов по телефону +44 01604 251 451, который обновит ваши данные как можно скорее.

7. Как мы передаем ваши персональные данные третьим сторонам

Мы можем делиться вашей информацией с третьими лицами, если это было специально одобрено вами, или в соответствии с описанными ниже обстоятельствами и настоящей Политикой.

7.1. Раскрытие информации по юридическим причинам

Мы можем раскрыть вашу информацию, если мы обязаны раскрыть или передать вашу информацию в соответствии с любым юридическим обязательством или в целях обеспечения соблюдения, применения или выполнения наших условий и других соглашений или защиты прав, собственности или безопасности наших клиентов, компаний нашей группы или других компаний. Это включает обмен информацией с другими компаниями и организациями для защиты от мошенничества и снижения кредитного риска.

Мы используем ряд сторонних организаций для оказания профессионального обслуживания нашим клиентам (например: исполнительные бюро, колл-центры и дизайнеры веб-сайтов). Эти организации выступают в роли обработчиков данных и строго контролируются в соответствии с контрактом в том, как они могут/не могут использовать вашу информацию, и мы по-прежнему несем ответственность за защиту вашей информации.

7.2. Акции и Спонсоры

Некоторая или вся информация, собранная во время акции, конкурса или опроса («Акции»), может быть опубликована. Она также может быть передана другим третьим лицам, которые были раскрыты и одобрены вами во время сбора данных или в правилах Акции. Эти третьи стороны могут включать в себя поставщиков призов, чтобы информировать вас о статусе вашего выигрыша и для других потребностей, или дополнительных спонсоров, которые могут использовать вашу информацию для администрирования Акции или для своих маркетинговых целей, но только в соответствии с вашим соглашением , или с условиями, опубликованными на момент сбора ваших персональных данных. Мы не несем ответственности за политику конфиденциальности или практику третьих лиц.

Когда вы участвуете в Акции, вы подпадаете под любые официальные правила для этой Акции, которая может содержать дополнительную информацию о конкретных правилах конфиденциальности, применимых в данной Акции.

7.3. Изменения в Нашей Компании

В случае передачи бизнеса, например, слияния, приобретения другой компанией или продажи всего или части наших активов, ваша информация может находиться среди переданных активов. Вы признаете, что такая передача может произойти и разрешена настоящей Политикой.

7.4. Доски объявлений и Чаты

Мы можем сделать доски объявлений, чаты и другие интерактивные форумы доступными в форме части наших услуг. Вы должны знать, что любая информация, которую вы публикуете на этих интерактивных форумах или иным образом делаете общедоступной, может быть раскрыта и доступна всем пользователям, имеющим доступ к этой части нашего веб-сайта или услуг. Используя эти интерактивные форумы, вы соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности за любую информацию, которую вы раскрываете или сообщаете на таких форумах, и любые обнародывания, которые вы делаете на свой страх и риск.

8. Контроль и обновление ваших персональных данных

Существует несколько способов, которыми вы можете контролировать сбор, использование и обмен вашими данными и обновлять информацию и настройки.

8.1. Отписывание при Получении Маркетинговых Коммуникаций

Когда вы получаете электронные маркетинговые сообщения от нас, у вас будет возможность «отписаться», следуя инструкциям по отписке, указанным в электронных письмах, содержащих любые маркетинговые сообщения от нас.

8.2. Связатьтся с Нами

Если ваша информация изменилась или вы больше не желаете получать маркетинговые сообщения от нас, вы можете изменить свою информацию или обновить свои предпочтения, если вы нажмете здесь.

Пожалуйста, учтите что:

Даже если вы удалите информацию, мы можем сохранить вашу информацию в соответствии с нашей политикой хранения данных, в первую очередь по юридическим и налоговым соображениям, и для соблюдения ваших запросов на отказ от получения рассылки; и

Мы не храним информацию дольше, чем мы считаем необходимым.

Мы не несем ответственности за обновление или удаление вашей информации, содержащейся в списках или базах данных третьих лиц, которым ранее была предоставлена информация, разрешенная настоящей Политикой.

9. Ссылки на стронние ресурсы и сервисы

Помните, что когда вы используете ссылку для перехода с нашего сайта на другой веб-сайт или вы запрашиваете услугу у третьего лица, наша политика больше не применяется. Ваш просмотр и взаимодействие на любом другом веб-сайте или ваши отношения с любым другим сторонним поставщиком услуг зависят от собственных правил и политик стороннего сайта или стороннего поставщика услуг. Мы не следим, не контролируем и не поддерживаем сбор информации или политику конфиденциальности третьих лиц. Мы рекомендуем вам ознакомиться с практикой конфиденциальности каждого посещаемого вами веб-сайта или стороннего поставщика услуг, с которыми вы имеете дело, и связаться с ними, если у вас есть какие-либо вопросы относительно их соответствующих политик и практик конфиденциальности. Настоящая Политика применяется исключительно к информации, полученной нами через наш веб-сайт или услуги, и не распространяется на сторонние веб-сайты и сторонние поставщики услуг.

10. Где мы храним ваши данные

Информация, которую мы собираем у вас, может быть передана, сохранена и обработана в пункте назначения за пределами Европейской экономической зоны (все страны ЕС плюс Норвегия, Исландия и Лихтенштейн). Ваша информация также может обрабатываться сотрудниками, которые работают за пределами ЕАОС, которые работают на нас или для одного из наших поставщиков, например, для обслуживания клиентов. Предоставляя нам информацию, вы соглашаетесь на эту передачу, хранение или обработку. Мы предпримем все разумные шаги, в том числе использование типовых договорных соглашений, одобренных ЕС, или другие договорные средства для обеспечения надежной обработки вашей информации и в соответствии с настоящей Политикой и GDPR. Мы не храним данные кредитной карты и не сообщаем данные о клиентах третьим лицам.

11. Безопасность ваших данных

Мы придерживаемся надлежащих процедур безопасности при хранении и раскрытии вашей информации, чтобы предотвратить несанкционированный доступ третьих сторон. Мы также требуем от тех сторон, которым мы передаем личную информацию, соблюдения тех же правил. Однако, к сожалению, передача информации через Интернет не полностью безопасна. Таким образом, мы не можем обеспечить безопасность вашей Информации, передаваемой вами через Интернет. Любая такая передача совершается на ваш страх и риск, и вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности за любое несанкционированное использование, распространение, повреждение или уничтожение вашей информации, за исключением случаев, когда мы должны принимать такую ответственность в соответствии с GDPR. Как только мы получим вашу информацию, мы будем использовать процедуры и техники безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к ней.

12. Отчеты об уязвимостях в безопасноти

Motorsport Network стремится к конфиденциальности, безопасности и защищенности наших клиентов. Если вы обнаружите потенциальную уязвимость в безопасности, мы будем признательны, если вы сообщите об этом только нам с необходимой ответственностью. Пожалуйста, напишите нам по адресу datacontroller@motorsport.com и мы ответим вам как можно скорее. Это дает нам возможность работать с вами и быстро рассматривать и решать любые проблемы. Публичное раскрытие потенциальной уязвимости может поставить под угрозу большее количество пользователей, и поэтому мы рекомендуем вам сначала обратиться к нам. Мы будем держать вас в курсе, во время как мы будем продвигаться с нашими расследованиями.

13. Социальные Сети

13.1. Motorsport Network предоставляет пользователям возможность использовать свои учетные данные в социальных сетях для входа на наш сайт(ы).

Когда вы создаете свою учетную запись Motorsport Network и выполняете аутентификацию через стороннюю службу, такую как Twitter или Facebook, вы предоставляете разрешение социальной сети делиться вашими персональными данными с нами.

В зависимости от сети это будет включать:

Основная информация, включенная в ваш общедоступный профиль, такая как имя и адрес электронной почты, необходимые для проверки и упрощения вашего входа.

Другая информация, которая публично доступна на основе настроек конфиденциальности, установленных на вашей учетной записи в социальных сетях.

Любые другие данные, которыми вы решите поделиться в соответствии с вашими настройками учетной записи.

Мы будем открыты, когда мы запросим у вас больше, чем просто базовую информацию об учетной записи, и просим вас также проверить, какие разрешения мы запрашиваем, прежде чем вы подключитесь с помощью этих приложений и служб. Мы хотим использовать эту информацию, чтобы лучше адаптировать весь контент, который мы вам предоставляем.

Вход через социальные сети может быть предоставлен компанией Motorsport Network или третьей стороной

13.2. Сайты социальных сетей, такие как Facebook, Linked-In, среди прочих, работают с нами как надежные сторонние партнеры. Мы также работаем с разработчиками приложений, специализирующимися на социальных сетях, чтобы мы могли связываться с вашими социальными сетями. Мы предоставляем доступ к нашим сайтам для третьих сторон и деловых партнеров, чтобы мы могли заинтересовать нашими продуктами и услугами других членов ваших социальных сетей и позволить вам делиться вашими интересами в области продуктов и услуг с друзьями в вашей сети.

13.3. Мы не контролируем, как ваши личные данные собираются, хранятся или используются такими сторонними сайтами или кому они раскрываются. Вы должны просмотреть политики и настройки конфиденциальности на каждом сайте социальной сети, на который вы подписаны, чтобы вы понимали какую информацию они могут передавать. Если вы не хотите, чтобы ваши социальные сайты обменивались информацией о вас, вы должны связаться с этим сайтом и определить, дает ли он возможность отказаться от обмена такой информацией. Motorsport Network не несет ответственности за то, как эти сторонние

19 Июнь 2018